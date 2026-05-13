Berkshire Hathaway contro S&P 500: la divergenza più grande dal 1999

Mercato azionario USA ai massimi, Berkshire Hathaway resta prudente: perché la divergenza ricorda il 1999

Negli ultimi anni il mercato azionario americano ha continuato a sorprendere per forza e resilienza Confronto grafico Berkshire Hathaway vs S&P 500: la divergenza record dal 1999 tra Warren Buffett e Wall Street

I risultati passati non sono indicativi di quelli futuri

Lo S&P 500 e soprattutto il Nasdaq hanno beneficiato della straordinaria corsa delle mega-cap tecnologiche, trainate dall’entusiasmo per l’intelligenza artificiale, dalla crescita degli utili e dall’enorme concentrazione dei flussi passivi che si sono rovesciati sugli indici.

Parallelamente, però, un altro gigante della finanza americana sembra raccontare una storia diversa

Liquidità Berkshire Hathaway ai massimi storici: andamento del cash nel bilancio di Buffett

I risultati passati non sono indicativi di quelli futuri

Berkshire Hathaway continua ad accumulare liquidità record, riduce l’attività di buyback e negli ultimi trimestri ha mantenuto un atteggiamento molto più prudente rispetto all’euforia dominante di Wall Street.

Secondo i dati ufficiali della società, la liquidità di Berkshire ha superato i 300 miliardi di dollari, livelli mai raggiunti nella sua storia.

La domanda che molti investitori si pongono è inevitabile: Warren Buffett sta lanciando un segnale d’allarme sul mercato americano?

La risposta probabilmente è più complessa di un semplice “sì” o “no” e qualsiasi interpretazione delle sue scelte deve essere considerata con cautela, senza implicare previsioni affidabili sull’andamento futuro dei mercati. Berkshire Hathaway vs S&P 500: grafico della recente sottoperformance del titolo di Warren Buffett

I risultati passati non sono indicativi di quelli futuri

ma comprendere come in passato situazioni simili siano state interpretate dagli investitori, senza che ciò implichi necessariamente che gli stessi esiti possano ripetersi nel contesto attuale.

Berkshire Hathaway vs Nasdaq nel 1999: grafico della divergenza di Warren Buffett durante la bolla internet

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Perché una distanza simile tra Buffett e Wall Street non si vedeva dai tempi del 1999.

Buffett contro la bolla dot-com: cosa accadde davvero tra Berkshire Hathaway e Wall Street nel 2000

Tra il 1998 e il 2000 Warren Buffett sembrava improvvisamente avere perduto il fascino e l’autorevolezza finanziaria che fino ad allora gli veniva ampiamente riconosciuta.

Perché Buffett sembrava improvvisamente “superato”

Mentre il Nasdaq correva sospinto dalla febbre internet, Berkshire Hathaway appariva lenta, antiquata e come incapace di partecipare alla “nuova economia” che si stava facendo spazio prepotentemente. In quegli anni il value investing, strategia di investimento che punta ad acquistare azioni di società solide ma a un prezzo inferiore al loro valore intrinseco, veniva considerato superato da un mercato che sembrava premiare soltanto crescita, momentum e soprattutto narrativa.

La sottoperformance di Berkshire fu il prezzo della disciplina valutativa

Buffett rifiutava di acquistare società prive di utili solidi o con valutazioni che considerava, sulla base del suo credo, irrazionali. Questa sua disciplina lo portò velocemente a sottoperformare pesantemente il mercato proprio nella fase finale della c.d. bolla tecnologica.

Ma proprio quella sottoperformance si sarebbe presto trasformato in un potente messaggio che, ancora oggi e nonostante il cambio di leadership in Berkshire Hathaway, rappresentava il vero manifesto del “Buffet-pensiero”.

Non era evidentemente incapacità di comprendere il cambiamento tecnologico quanto riluttanza a pagare qualunque prezzo pur di inseguire il trend dominante del momento

Berkshire Hathaway dopo la bolla dot-com: grafico della sovraperformance di Warren Buffett rispetto al mercato USA

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Quando poi la bolla dot-com esplose tra il 2000 e il 2002, la situazione si invertì radicalmente. Berkshire recuperò terreno mentre il mercato più generale entrava in un violentissimo bear market.

Perché il confronto con il 1999 è oggi così importante per gli investitori

Oggi il paragone con quel periodo è tornato inevitabilmente al centro del dibattito finanziario. Anche questa volta il mercato americano è dominato da un ristretto gruppo di colossi tecnologici. Anche questa volta Berkshire appare relativamente prudente. Anche questa volta Buffett viene tacciato, da una parte degli investitori, di essere troppo conservatore.

Tuttavia, con il parallelismo rispetto al 2000 sarebbe bene fermarsi qui perché si corre il serio rischio di andare fuori strada peccando probabilmente, e quanto meno, di poca accuratezza. Infatti, ogni confronto storico presenta limiti significativi e non costituisce di per sé un’indicazione affidabile per scenari futuri.

Perché oggi non siamo nel 2000: la differenza fondamentale tra la bolla dot-com e il boom dell’AI

Il paragone tra l’attuale corsa dell’azionario americano e la bolla dot-com è inevitabile. Anche oggi il mercato appare dominato da poche grandi società tecnologiche, con valutazioni elevate e aspettative enormi legate a una rivoluzione tecnologica sembra destinata a cambiare l’economia globale.

Le big tech AI oggi producono utili reali e flussi di cassa record

Ma fermarsi a questa analogia rischia di essere fuorviante. Perché il mercato del 2026 è profondamente diverso da quello del 2000.

Valutazioni big tech americane: grafico del P/E del settore tecnologico oggi rispetto alla bolla internet

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Alla fine degli anni Novanta gran parte dell’euforia internet ruotava attorno a società con utili inesistenti, modelli di business fragili e crescita sostenuta quasi esclusivamente dalla narrativa. Oggi, invece, le aziende protagoniste della rivoluzione AI sono tra le più redditizie della storia moderna

Capex e free cash flow big tech USA oggi vs bolla dot-com: grafico storico del settore tecnologico

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NVIDIA, Microsoft o Amazon generano enormi flussi di cassa, margini straordinari e possiedono ecosistemi difficilmente replicabili. Non sono startup speculative prive di fondamentali: sono infrastrutture centrali dell’economia digitale globale.

Ed è proprio questo che rende il contesto attuale molto più sofisticato rispetto alla bolla dot-com. Nel 2000 i prezzi di mercato stavano probabilmente prezzando soprattutto una promessa di valore. Oggi, invece, sembra pagare a caro prezzo aziende che il futuro hanno già iniziato a monetizzare come dimostra il caso di Palantir Fonte: SimplyWallStreet crescita utili di Palantir al 2025

Crescita profitti Palantir: grafico dei risultati finanziari nel boom dell’intelligenza artificiale

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o la grande efficienza operativa di Nvidia che riesce a convertire in margini lordi ben il 75% del fatturato

Grafico margini NVIDIA: espansione della profittabilità nel settore semiconduttori e intelligenza artificiale

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Il problema, quindi, potrebbe non essere tanto la qualità delle aziende ma il prezzo che gli investitori sono disposti a pagare per quella qualità. Qui la posizione di Berkshire Hathaway diventa particolarmente interessante.

Il problema potrebbe essere il prezzo delle azioni AI, non la qualità delle aziende, anche se questa rappresenta solo una delle possibili interpretazioni e non esclude scenari alternativi in cui le valutazioni attuali possano essere giustificate o ulteriormente espandersi.

Ad onore del vero, Warren Buffett non ha mai negato la forza delle grandi aziende tecnologiche Fonte: Affari di Borsa

Berkshire Hathaway portafoglio investimenti: Apple prima posizione tra le partecipazioni di Warren Buffett

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e la stessa Berkshire mantiene una forte esposizione verso Apple ad esempio, che solo pochi anni fa addirittura pesava per il 50% nell’intero portafoglio. Ma Buffett ha sempre distinto tra grande azienda e grande investimento. Perché, citando una delle sue più proverbiali affermazioni, anche il business migliore del mondo può generare rendimenti mediocri se acquistato a valutazioni troppo elevate.

Ed è forse questo il vero messaggio implicito che arriva oggi da Berkshire, che tuttavia non può essere considerata un’indicazione certa o univoca delle prospettive di mercato: non necessariamente sfiducia verso l’intelligenza artificiale ma, potremmo dire, una più pragmatica e crescente prudenza verso le aspettative che il mercato sta già incorporando nei prezzi.

Berkshire Hathaway non sta prevedendo un crash? Il vero tema potrebbe essere il calo dei rendimenti futuri

Uno dei possibili errori che si corre il rischio di commettere nell’interpretare Warren Buffett è quello di considerarlo un “market timer”.

Storicamente Buffett ha sempre chiaramente dichiarato di preferire, nel lugo periodo, le aziende al cash. Tuttavia, la filosofia di Berkshire si basa su un principio molto semplice: allocare capitale soltanto quando il rapporto rischio/rendimento appare favorevole.

Alla luce di ciò, se Berkshire oggi accumula enormi quantità di Treasury Bill americani, non significa necessariamente che si aspetti un imminente collasso del mercato ma, forse, qualcosa di più sottile. Probabilmente, il rendimento atteso dell’azionario americano potrebbe essere giudicato molto meno interessante rispetto agli ultimi dieci anni, anche se l’evoluzione futura dei mercati resta incerta e dipendente da molteplici fattori macroeconomici e finanziari..

Mercati forti non significano automaticamente mercati convenienti ma questa relazione non è costante nel tempo e può evolvere in modi differenti rispetto alle aspettative attuali.

C’è la possibilità che sia proprio questo il punto che Berkshire potrebbe star, seppure implicitamente, evidenziando.

Premio al rischio azionario: perché Buffett oggi preferisce liquidità e Treasury USA

Probabilmente, per comprendere la logica di Warren Buffett bisogna partire da un concetto molto meno spettacolare dell’intelligenza artificiale ma di assoluta rilevanza quando si tratta di allocare capitale: l’“equity risk premium”.

Equity risk premium Stati Uniti: riduzione storica rispetto ai rendimenti dei Treasury 10 anni

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cioè il premio che un investitore riceve per assumersi il rischio azionario rispetto ad asset considerati sicuri, come i Treasury americani nel grafico proposto.

Tuttavia, anche queste metriche possono variare significativamente nel tempo e non rappresentano indicatori certi dei rendimenti futuri.

Treasury elevati e azionario più costoso: cambia il rapporto rischio/rendimento

Per oltre un decennio, dopo la crisi finanziaria del 2008, questo equilibrio è stato profondamente alterato dalle politiche monetarie ultra-espansive della Federal Reserve. I tassi vicini allo zero rendevano obbligazioni e liquidità poco interessanti, spingendo enormi masse di capitale verso l’azionario. In quel contesto, per molti investitori, restare fuori dal mercato equivaleva quasi ad accettare rendimenti reali negativi.

Oggi lo scenario è cambiato radicalmente:

Grafico curva dei tassi USA: Treasury a 2, 5, 10 e 30 anni a confronto

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I Treasury americani a breve termine offrono rendimenti che per anni erano scomparsi dal panorama finanziario globale, mentre le valutazioni dell’S&P 500 restano su livelli storicamente elevati secondo diversi indicatori

Fonte: Multpl

Shiller CAPE S&P 500 dal 1870: grafico storico delle valutazioni del mercato azionario USA

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incluso lo Shiller CAPE Ratio che è prossimo a toccare i massimi assoluti da1870.

Il rischio azionario non è ovviamente scomparso, ma quello che emerge è che il premio offerto per assumersi quel rischio potrebbe essersi ridotto secondo alcune metriche, senza che ciò rappresenti una previsione certa sull’andamento futuro dei mercati.. In altre parole, il mercato continua a offrire prospettive di crescita, ma a prezzi che potrebbero comprimere i rendimenti futuri attesi.

È una lettura del quadro di mercato coerente con la filosofia di Buffett, che evidentemente non ragiona in termini di entusiasmo dominante ma di asimmetria tra rischio e rendimento soltanto potenziale. Questa è una possibile lettura, seppure implicita, dell’enorme accumulo di liquidità di Berkshire.

Liquidità record di Berkshire Hathaway: perché per Buffett il cash è una riserva strategica

Molti osservatori interpretano la gigantesca posizione di cassa di Berkshire come un atteggiamento difensivo o addirittura rinunciatario. In realtà, storicamente, Buffett ha sempre considerato la liquidità come una forma di optionality strategica.

Come visto più sopra, secondo gli ultimi dati ufficiali pubblicati da Berkshire Hathaway, la società ha raggiunto livelli record di liquidità e Treasury Bill americani, circostanza che significa mantenere la capacità di agire quando gli altri operatori potrebbero essere costretti a ridurre il rischio o a vendere asset in condizioni sfavorevoli.

Le crisi trasformano la liquidità in potere d’acquisto

Ad esempio, nel 2008 Berkshire sfruttò proprio questa forza finanziaria per investire in società come Goldman Sachs e General Electric durante il pieno della crisi finanziaria, ottenendo condizioni estremamente vantaggiose.

Per Buffett, quindi, il cash non rappresenta semplice prudenza. Rappresenta potere d’acquisto futuro visto che, in un mercato in cui gran parte degli investitori appare strutturalmente esposta agli asset rischiosi, la disponibilità di enorme liquidità può trasformarsi in un vantaggio competitivo che, a quanto pare, per una parte della comunità finanziaria pare sottovalutato.

La concentrazione dello S&P 500 è è uno degli aspetti più discussi del mercato attuale

Uno degli aspetti più significativi dell’attuale rally americano riguarda la crescente concentrazione dei rendimenti

S&P 500 2025 e big tech: grafico del contributo delle mega-cap tecnologiche ai rendimenti del mercato USA

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Una quota sempre più rilevante della performance dello S&P 500 dipende da un numero ristretto di mega-cap tecnologiche. Questo significa che il mercato appare estremamente forte a livello di indice, ma la leadership reale è molto più stretta di quanto possa sembrare da una prima lettura.

Le mega-cap AI stanno stanno contribuendo a una maggiore concentrazione del mercato USA

Allora, la “divergenza” tra Berkshire e l’S&P 500 potrebbe quindi riflettere anche una divergenza strutturale tra:

un’economia reale molto più diversificata;

e un mercato finanziario sempre più concentrato attorno a pochi colossi AI-driven.

Da questo punto di vista Berkshire appare naturalmente incompatibile con gli eccessi tipici di un mercato in pieno momentum. Infatti, la filosofia costruita da Buffett tende piuttosto a privilegiare:

business comprensibili;

flussi di cassa prevedibili;

valutazioni ragionevoli;

resilienza nei cicli economici.

Questa impostazione può certamente rendere Berkshire meno esplosiva durante le fasi di euforia speculativa

Berkshire Hathaway beta vs S&P 500: grafico della sensibilità del titolo di Buffett al mercato USA

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ma storicamente anche più robusta quando il mercato torna a concentrarsi sui fondamentali piuttosto che sulle aspettative.

ETF e gestione passiva: come è cambiata Wall Street rispetto al 2000

Il confronto con il 2000 fa anche emergere una trasformazione strutturale enorme come il peso crescente della gestione passiva. Negli ultimi quindici anni ETF, algoritmi e indicizzazione automatica hanno modificato in modo significativo il funzionamento di Wall Street. A livello globale, una quota crescente dei capitali confluisce oggi automaticamente nelle società a maggiore capitalizzazione, amplificando ulteriormente la leadership dei grandi gruppi tecnologici.

Questo meccanismo crea un effetto quasi circolare:

i titoli più grandi attirano più flussi;

i flussi ne aumentano la capitalizzazione;

la maggiore capitalizzazione attira ulteriori flussi passivi.

In questo contesto, Berkshire potrebbe risultare non soltanto prudente ma strutturalmente meno allineata a un mercato che premia sempre più la scala, la supremazia tecnologica, la concentrazione e le aspettative sul piano dell’AI.

La sottoperformance relativa di Berkshire, quindi, potrebbe riflettere non solo valutazioni elevate ma anche questa trasformazione profonda della struttura stessa dei mercati finanziari.

Cosa è successo dopo le grandi divergenze tra Buffett e il mercato azionario americano

La storia finanziaria mostra che le grandi divergenze tra Buffett e il mercato spesso coincidono con momenti di svolta rilevanti.

Dopo il 1999 arrivarono:

il collasso della bolla dot-com;

la rotazione verso il value;

anni di sottoperformance relativa del Nasdaq.

Ovviamente, aspettarsi oggi una replica perfetta di questo schema sarebbe probabilmente superficiale quantomeno.

L’intelligenza artificiale rappresenta infatti una rivoluzione economica reale, con un potenziale impatto enorme sulla produttività globale e che MC Kinsey stima per il futuro in circa 4400 miliardi di dollari annui. Le aziende leader del settore possiedono fondamentali incomparabilmente più solidi rispetto alle società speculative della fine degli anni Novanta.

Per questo motivo, uno dei possibili rischi potrebbe non essere un improvviso crollo degli utili, ma una eventuale compressione dei multipli di valutazione, pur restando possibili scenari differenti..

In altre parole, il mercato potrebbe continuare a crescere, ma con rendimenti più moderati e soprattutto maggiore dispersione tra titoli e settori.

Tuttavia, tali dinamiche storiche non costituiscono un modello replicabile né una previsione per il contesto attuale.

Anche le migliori aziende AI possono, in alcuni contesti, diventare investimenti con rendimenti inferiori alle aspettative, a seconda delle valutazioni di ingresso e delle condizioni di mercato.

Uno dei principi più importanti del pensiero di Buffett viene spesso sottovalutato dagli investitori con meno esperienza in termini di anni sui mercati. Un’azienda eccellente non garantisce automaticamente un investimento eccellente ma conta anche il prezzo pagato.

Anche business straordinari possono produrre rendimenti deludenti se acquistati a valutazioni eccessivamente elevate, ci ricorda Buffett, e qui forse potrebbe annidarsi un possibile pezzo della divergenza attuale tra Berkshire e il complessivo mercato americano.

Buffett non sembra mettere in discussione la qualità delle grandi aziende AI ma potrebbe piuttosto considerare troppo ottimistiche le aspettative già incorporate nei prezzi di mercato.

Buffett sta sbagliando oppure Berkshire Hathaway sta semplicemente giocando un altro gioco?

A Berkshire Hathaway probabilmente non è necessariamente richiesto di battere il Nasdaq ogni trimestre e nemmeno inseguire il momentum o massimizzare la performance annuale a ogni costo. La missione storica di Buffett è sempre stata diversa:

protezione del capitale;

crescita composta di lunghissimo periodo;

disciplina valutativa;

sopravvivenza ai cicli estremi.

In un mercato sempre più dominato da velocità, AI, ETF e concentrazione degli indici, Berkshire appare quasi come un oggetto fuori luogo. Ma proprio per questo che il suo modo di interpretare il mercato continua probabilmente a meritare attenzione. Naturalmente non perché Buffett sia infallibile, ma perché storicamente le fasi in cui Berkshire si è trovata molto distante dal consenso di Wall Street hanno spesso coinciso con momenti di transizione importanti per i mercati finanziari.

Il vero messaggio di Berkshire Hathaway: aspettative troppo elevate sull’azionario USA?

Forse il messaggio più importante non è “vendere tutto”.

Forse la vera indicazione è molto più sobria:

i rendimenti straordinari dell’azionario americano dell’ultimo decennio potrebbero essere difficilmente replicabili nel prossimo.

La divergenza estrema tra Berkshire e Wall Street potrebbe quindi rappresentare non un segnale di panico, ma un indicatore di crescente scarsità di opportunità con adeguato margine di sicurezza.

Ed è proprio questa distinzione che rende l’attuale posizione di Buffett così interessante da osservare. Perché quando Berkshire si allontana molto dal comportamento del mercato, raramente significa che Buffett abbia smesso di credere nel capitalismo americano.

Molto più spesso significa che sta diventando molto più selettivo sul prezzo da pagare per parteciparvi.

Berkshire Hathaway come hedge fund? Perché il titolo potrebbe diventare un investimento contrarian sull’America

Berkshire Hathaway, pur essendo formalmente una holding industriale e assicurativa, sotto molti aspetti può essere letta anche come una gigantesca macchina di allocazione del capitale mostrando una certa sovrapposizione con l’operatività di un hedge fund.

Naturalmente Buffett ha sempre preso le distanze dall’industria hedge fund tradizionale, criticandone spesso:

costi elevati;

eccessiva rotazione di portafoglio;

leva finanziaria;

ossessione per la performance trimestrale.

Eppure Berkshire presenta alcune caratteristiche che ricordano proprio un hedge fund seppure “anomalo”:

enorme flessibilità allocativa;

possibilità di accumulare liquidità senza vincoli;

capacità di ruotare il portafoglio nei cicli;

utilizzo opportunistico delle crisi;

forte approccio risk/reward.

Con una differenza decisiva visto che Berkshire non deve inseguire benchmark trimestrali né giustificare ogni mese eventuali sottoperformance. Questo elemento potrebbe spiegare perché, negli ultimi anni, la holding abbia accettato una crescente divergenza rispetto allo S&P 500 senza modificare radicalmente la propria impostazione.

Negli ultimi quindici anni molti hedge fund hanno sofferto enormemente la crescente dominanza della gestione passiva e delle mega-cap tecnologiche. Secondo i dati disponibili, una quota rilevante della gestione attiva ha sottoperformato gli indici americani nel lungo periodo

Fonte: HighCharts

Performance hedge funds e mercato azionario USA: confronto storico con l’S&P 500

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Ma anche il generale ambito della gestione attiva fatica storicamente a persistere nelle performance quando queste sono positive

Grafico della sottoperformance della gestione attiva nel mercato USA

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Il motivo è strutturale. In un mercato sempre più guidato dalla concentrazione dei flussi sugli stessi grandi titoli, diventa difficile per un gestore attivo mantenere:

elevata diversificazione;

prudenza valutativa;

controllo del rischio

senza restare indietro nelle fasi di euforia.

Da questo punto di vista Berkshire sembra quasi aver scelto consapevolmente di accettare una minore partecipazione al momentum del mercato in cambio però di una maggiore resilienza potenziale nei futuri cambi di regime.

Per questo il titolo Berkshire potrebbe essere considerato da alcuni investitori in modo differente nel contesto attuale, anche se la sua idoneità dipende dagli obiettivi individuali e non garantisce specifici risultati.Berkshire è talvolta considerata da alcuni investitori come:

una forma di esposizione indiretta all’azionario americano;

ma con una struttura interna meno dipendente dagli eccessi di concentrazione dell’S&P 500.

In altre parole, mentre l’indice americano appare sempre più dominato da poche mega-cap AI, Berkshire continua a mantenere una forte esposizione verso:

assicurazioni;

energia;

infrastrutture;

industria;

consumi;

trasporti;

business tradizionali a forte generazione di cassa.

Questa differenza potrebbe diventare molto rilevante se nei prossimi anni il mercato dovesse attraversare:

una fase di rotazione settoriale;

una compressione dei multipli tecnologici;

oppure semplicemente un ritorno a maggiore dispersione tra titoli.

Tuttavia, queste caratteristiche non implicano necessariamente una performance superiore o una riduzione del rischio rispetto al mercato.

In questo scenario Berkshire potrebbe non necessariamente sovraperformare grazie a una crescita esplosiva, ma grazie a una minore vulnerabilità relativa rispetto a un mercato sempre più concentrato.

Normalmente Berkshire è stata percepita come una versione “prudente” del mercato americano. Ma nel nuovo contesto potrebbe diventare uno strumento contrarian per restare esposti agli Stati Uniti riducendo parzialmente la dipendenza dalla narrativa dominante dell’AI e delle mega-cap tecnologiche.

Non necessariamente un’alternativa all’America, ma un modo diverso — tra i tanti possibili — di esporsi a tale mercato..

Berkshire Hathaway in Borsa: analisi tecnica, trimestrali e target price degli analisti

Dal punto di vista grafico Berkshire Hathaway continua a mostrare una struttura molto diversa rispetto alle grandi mega-cap tecnologiche americane

Berkshire Hathaway vs Nasdaq 100: confronto grafico della performance nel mercato azionario USA

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Dopo il forte rally sviluppato tra il 2023 e l’inizio del 2026, il titolo sembra essere entrato in una fase di consolidamento laterale, con volatilità relativamente contenuta rispetto al Nasdaq.

Berkshire Hathaway ratio reddituali: grafico di redditività e indicatori finanziari negli ultimi anni

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Nel primo trimestre 2026 Berkshire ha registrato un aumento degli utili operativi di circa il 18% su base annua, sostenuti soprattutto dalla solidità del business assicurativo e dalla capacità di generare cassa delle controllate industriali ed energetiche.

Il vero dato osservato dal mercato, però, resta la liquidità record accumulata dal gruppo, salita vicino ai 400 miliardi di dollari secondo le ultime comunicazioni societarie, aspetto su cui gli analisti sembrano divisi.

Da un lato, la straordinaria solidità patrimoniale continua a sostenere le valutazioni del titolo. Dall’altro, una parte crescente del mercato ritiene che senza nuove acquisizioni o significativi investimenti Berkshire rischi di offrire rendimenti più moderati rispetto agli anni passati.

Le stime degli analisti riflettono questa impostazione prudente ma non negativa

Berkshire Hathaway target price analisti: grafico delle previsioni sul titolo di Warren Buffett

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Secondo i dati aggregati di ChartMill e Fintel, il consensus price target si colloca tra 518 e 520 dollari, con un upside teorico compreso tra l’8% e il 10% rispetto alle quotazioni attuali.

Alcune valutazioni indipendenti indicano fair value anche superiori, nell’area 550-590 dollari, soprattutto nello scenario in cui Berkshire dovesse utilizzare parte della liquidità per acquisizioni o buyback più aggressivi. (SWOT Stock - Smart Investing Made Simple)

In un mercato americano sempre più concentrato sulle mega-cap AI, Berkshire continua ad avere un’esposizione molto più diversificata verso assicurazioni, energia, infrastrutture, trasporti e industria tradizionale. Questo rende il titolo meno aggressivo nelle fasi di euforia tecnologica, ma potenzialmente più resiliente qualora il mercato dovesse entrare in una fase di rotazione settoriale o compressione dei multipli delle big tech.

H2 Berkshire Hathaway: triangolo di consolidamento, Elliott Wave e livelli chiave del titolo nel 2026

Da un punto di vista grafico, la pausa in atto potrebbe essere letta come una possibile onda correttiva 4 in una sequenza rialzista secondo la teoria di Elliott

Grafico BRK Elliott Waves: possibile sequenza impulsiva rialzista di Berkshire Hathaway

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Per mantenere valida questa struttura, l'Onda 4 non dovrebbe sovrapporsi al picco dell'Onda 1. In questa ipotesi, una possibile zona di supporto tecnico che alcuni analisti osservano per spingere il titolo verso l'Onda 5 finale del ciclo è rappresentata dall’area compresa tra 433 e 388, anche in considerazione del fatto che i prezzi, per mantenere valida la sequenza, non potrebbero spingersi sotto il punto 1 della sequenza.

Se il supporto della 4 tiene, il target per l'onda 5 viene talvolta ipotizzato dagli analisti tecnici, senza alcuna garanzia che tale scenario si realizzi.

Grafico BRK supporti e resistenze: possibili aree di rimbalzo per Berkshire Hathaway

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A prescindere da tutto ciò, il titolo attualmente fa i conti con un pattern triangolare di consolidamento che, nel caso dovesse cedere la base posta a livello di 460/465 potrebbe portare i prezzi al contatto proprio con quella successiva area di supporto indicata precedentemente su cui valutare un possibile rimbalzo secondo interpretazioni tecniche e non come previsione certa

Berkshire Hathaway resistenze tecniche: grafico dei livelli chiave in caso di ripresa del trend rialzista

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Nel caso invece in cui i prezzi dovessero violare al rialzo il triangolo con il breakout della trendline ribassista, alcuni analisti ritengono che il superamento del livello statico a 515 circa, precedente massimo relativo decrescente, potrebbe riportare il titolo in ottica nuovamente rialzista.

FAQ — Berkshire Hathaway, Warren Buffett e il mercato azionario USA