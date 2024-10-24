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|CFD
|Knock-out
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Fai trading di contratti sulla differenza tra il prezzo di mercato di apertura e quello di chiusura di un'operazione.
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Fai trading di opzioni con un profilo di rischio prestabilito e gestisci i costi delle tue operazioni.
|CFD
|Knock-out
|Cos’è?
|Un CFD è un contratto tra un trader e un broker per scambiare la differenza di prezzo di mercato intercorsa tra l'apertura e la chiusura di un’operazione.
|Un'opzione è un tipo di contratto derivato che consente di fare trading sul prezzo di un mercato sottostante.
|In quali mercati è possibile fare trading?
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|Si acquisisce la titolarità degli asset?
|No, si specula banalmente sui prezzi.
|No.
|Posso fare trading sui ribassi di mercato?
|Sì.
|Sì.
|I rischi sono circoscritti?
|Non automaticamente, ma è possibile gestire il rischio autonomamente servendosi degli strumenti integrati nella piattaforma.
|Sì, la gestione del rischio è integrata in qualsiasi operazione.
|Posso utilizzare la leva?
|Sì, entro i limiti fissati dalle autorità di regolamentazione di riferimento.
|No, ma si ha pieno controllo sull’esposizione.
|CFD
|Knock-out
|In che modo l’andamento del mercato condiziona il suo valore?
|Il valore di un CFD dipende dal mercato sottostante. Un livello di leva più elevato consente di gestire posizioni di maggiori dimensioni con meno capitale, motivo per cui anche modeste oscillazioni di mercato possono avere ripercussioni più intense sui profitti o sulle perdite.
|Il valore di un knock-out varia in funzione del mercato sottostante. L’impatto delle fluttuazioni sul valore dell’operazione dipende da quante opzioni si acquistano e da dove viene impostato il livello di knock-out.
|Posso fare trading sui ribassi di mercato (andare short)?
|Sì. Puoi acquistare per aprire una posizione se ritieni che un mercato attraverserà una fase rialzista, o vendere se pensi che virerà al ribasso.
|Sì. Puoi acquistare un’opzione “Call” se ritieni che un mercato oscillerà al rialzo, oppure un’opzione “Put” se pensi che calerà.
|I rischi associati alle operazioni sono limitati?
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No. Il livello massimo di rischio corrisponde teoricamente all'intero saldo dell’account.
Ma è comunque possibile tutelarsi dai rischi inserendo stop garantiti, ordini stop-loss (non garantiti dallo slippage) e take-profit.
È previsto un costo se lo stop garantito viene attivato.
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Sì. La gestione del rischio è integrata nei knock-out.
Occorre selezionare un livello di knock-out per ciascuna operazione prima dell’apertura. Il meccanismo è simile a quello degli stop garantiti, e si ha inoltre la possibilità di gestire l’esposizione del denaro.
Se avvicini il livello di knock-out al prezzo di mercato, il costo da sostenere per aprire l'operazione sarà inferiore, per cui avrai gli stessi potenziali benefici delle transazioni più onerose. Ma è più probabile subire un knock-out.
Se il mercato raggiunge il livello di knock-out, l’operazione viene annullata (“knocked-out”), ma il livello massimo di rischio non potrà mai superare l'importo corrisposto per l’apertura (più eventuali adeguamenti negativi di finanziamento se si lascia l’operazione aperta durante la notte).
|Posso utilizzare la leva?
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Sì. In fase di apertura di un'operazione, si corrisponde solo una frazione del suo valore complessivo, ossia il cosiddetto margine, usufruendo dunque della leva.
Non dimenticare che il trading a leva può amplificare rapidamente sia i profitti che le perdite.
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No, ma si ha pieno controllo sull’esposizione del denaro.
Se si opta per un livello knock-out più prossimo al prezzo di apertura del mercato, si sostiene un costo inferiore per aprire un'operazione.
Ciò garantisce la medesima esposizione al rialzo di un'operazione più onerosa, ma con un investimento iniziale inferiore.
|È prevista l’applicazione di commissioni?
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Sì. Lo spread va sempre corrisposto, ossia il compenso dovuto alla società per l'esecuzione delle operazioni.
A seconda dell’operazione, potrebbe essere prevista l’applicazione di altri costi, quali maggiorazioni per stop garantiti o commissioni amministrative per il finanziamento overnight.
Scopri di più sui nostri costi.
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Sì. Lo spread va sempre corrisposto, ossia il compenso dovuto alla società per l'esecuzione delle operazioni.
Occorre inoltre corrispondere la commissione knock-out , ovvero il costo per tutelare l’operazione dallo slippage, in fase di apertura della stessa. Ma tale commissione verrà riaccreditata se si chiude l’operazione prima che subisca un knock-out.
A seconda dell’operazione, potrebbe essere prevista l’applicazione di altri costi, quali commissioni amministrative per il finanziamento overnight. Scopri di più sui nostri costi.
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1 I dati riportati si riferiscono al Capital Com Group.
*Server aziendali, 01.04.2026