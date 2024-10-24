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Trading sul Forex

Utilizza le piattaforme intergrate TradingView e MT4 per tradare sulle coppie valutarie di maggior successo come EUR/USD, USD/AED e USD/JPY.

Mercati forex

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VendiAcquistaSpreadVariaz. 1GGrafici 1G
SellerBuyer
EUR/USDEuro / US Dollar
USD/JPYUS Dollar / Japanese Yen
AUD/USDAustralian Dollar / US Dollar
GBP/USDBritish Pound / US Dollar
USD/CHFUS Dollar / Swiss Franc
GBP/JPYBritish Pound / Japanese Yen
USD/MXNUS Dollar / Mexican Peso
EUR/JPYEuro / Japanese Yen
USD/CADUS Dollar / Canadian dollar
NZD/USDNew Zealand Dollar / US Dollar
I prezzi delle azioni sono indicativi e possono differire dai prezzi di mercato live.

Cos'è il forex trading?

Il termine "forex" è l'abbreviazione di Foreign Exchange (cambio di valuta). Il forex trading è il processo di acquisto e vendita di valute internazionali, con l'obiettivo di trarre profitto dalle fluttuazioni dei rispettivi tassi di cambio.

È dunque possibile fare trading sull'euro contro il dollaro USA (EUR/USD), ad esempio.Acquistare la coppia EUR/USD significa sostanzialmente speculare sull'aumento di prezzo dell'euro rispetto al dollaro.La maggior parte delle coppie di valute è quotata alla quarta cifra decimale, per cui un singolo punto (pip) di variazione fa riferimento proprio a quest’ultima.

Quali motivi spingono a operare sul Forex?

Il mercato FX è il più grande al mondo, in termini di volume globale di trading. È aperto 24 ore su 24, 5 giorni su 7 ed estremamente liquido, per cui è tipicamente possibile entrare e uscire dalle operazioni in qualsiasi momento. L'elevata liquidità comporta inoltre che gli spread tendono a essere più contenuti rispetto ad alcune classi di asset meno liquide, motivo per cui il mercato sottostante non deve oscillare troppo in direzione favorevole prima che un’operazione entri in territorio positivo.

Sebbene le fluttuazioni nel mercato valutario possano essere trascurabili (meno dell'1% di movimento medio giornaliero in normali condizioni di trading) rende questo ambiente negoziale estremamente interessante. La leva finanziaria offerta dai provider di trading può inoltre amplificare l'esposizione dei trader retail fino a 30:1. Ciò significa che esigue variazioni nel sottostante possono tradursi in ingenti profitti o perdite.

Perché fare trading sul Forex con Capital.com?

La nostra offerta si compone di CFD e knock-out sul forex, assicurando esposizione alle variazioni di prezzo delle coppie valutarie senza dover acquisirne l’effettiva titolarità. È possibile operare su oltre 120 coppie di valute con noi, con la possibilità di andare sia short, sia long.

Identifica i possibili punti di entrata e di uscita grazie ai nostri strumenti grafici, intelligenti e intuitivi, e imposta avvisi di prezzo per tenerti aggiornato su movimenti significativi del mercato. Proteggiti dalle oscillazioni avverse dei mercati grazie ai nostri strumenti di gestione del rischio, come i trailing stop, che permettono di bloccare le oscillazioni positive del mercato proteggendo dalle perdite.*

Scopri di più sul forex trading

*Gli stop loss potrebbero non essere garantiti.

Guide Forex

Apprendi le nozioni fondamentali del trading forex con le nostre guide concise. Esplora gli orari di negoziazione, le principali coppie di valute e le valute più forti del mondo.

Top 10 Valute Più Forti

Scopri quali sono le valute considerate le più forti al mondo e perché.
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Principali Coppie di Valute Forex

Scopri le coppie di valute più scambiate nel forex, tra cui EUR/USD e GBP/USD.
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Orari del Mercato Forex

Scopri quando sono aperti i mercati forex globali nei principali fusi orari.
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Perché scegliere Capital.com?

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Fai trading su oltre 5,500 mercati su una piattaforma e un’app curate e facili da usare, concepite per mostrare unicamente tutto il necessario e tralasciare il superfluo.
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Consulta i feedback dei nostri clienti1 con diversi livelli di esperienza.
2025-06-04
M****** D*******

App molto utile per chi inizia da zero. C’è sia la modalità demo che quella con soldi veri, così puoi imparare piano piano. Mi ha aiutato a capire meglio il trading. La consiglio a chi parte senza esperienza.

2025-06-17
F****

Devo dire che non esiste piattaforma piu smart di questa. semplice, efficace, ma sopratutto un call center che funziona, in particolar modo Davide e' una persona che ti spiega quando le tue conoscenze non arrivano. super consigliata

2025-04-08
M******

Considero Capital.com uno dei siti più affidabili nel trading, grazie alla mia pluriennale esperienza con loro. E ancor più ringrazio Angela Battaglia, Premium Client Manager, per la sua assistenza altamente professionale e qualificata. E nulla è più prezioso nel trading di un valido supporto operativo e morale come io ho avuto la possibilità di avere.

2025-01-30
B***** A*******

Precisione, chiarezza e grande sicurezza. Ecco quello che ho ottenuto da Capital.com. Aggiungo anche: molta attenzione all'assistenza clienti. Sono molto soddisfatto del servizio che offre Capital.com.

2025-06-27
G******* D'******

Ottima esperienza, gestione della piattaforma ottima e ottimo il supporto del manager che vi segue in tutto e per tutto, gentilezza e disponibilità per qualsiasi domanda e/o tesi da affrontare con luo. Assolutamente Soddisfatto.

2025-06-14
A****** S******

Broker eccellente, spread bassissimi e enorme scelta di mercati disponibili

2025-03-15
N*******

Facile da usare. Piattaforma molto intuitiva. Non ci sono costi nascosti

2025-02-04
D***** B*******

Ottima applicazione per quanto riguarda il trading, soprattutto molto d'aiuto per imparare partendo da 0. È disponibile sia una modalità con soldi reali, versati dal proprio conto, e una simulata che aiuta moltissimo ad approcciarsi al trading. Consiglio vivamente per chi come me partiva da nozioni fin troppo generiche.

2025-02-10
t*****_****

Sono cliente Capital da qualche mese ormai e mi sono trovato bene fin dall'inizio. Il supporto dalla mia Premium Client Manager Angela Battaglia è eccellente, cordiale, competente e professionale, e il regolare contatto per gli aggiornamenti ha creato in me un senso di tranquillità e soddisfazione. La piattaforma di trading è ottima, veloce nelle operazioni, spread molto buoni, un bel canale di formazione e news, e come ciliegina sulla torta la recente apertura della filiale italiana! 5 stel

2024-10-24
a*******

Ci sta bel broker semplice intuitivo vi consiglio di utilizzarlo in coppia con trading view

2025-06-25
L****

Ho ricevuto un’assistenza dedicata molto professionale da parte di Luca. Il servizio offerto dal broker è stato eccellente e tutto è risultato perfettamente in regola.

2025-05-14
J*** A******** D****

Uso sia il sito che l’app x cell. da circa un Anno. per quanto riguarda quest’ultima, Stupenda! Scorre bene, non si blocca mai. Intuitiva, ben organizzata. I grafici si leggono bene. Il personale è sempre disponibile a qualunque domanda e rispondono in nel giro di pochi minuti. Super consigliata!

2025-05-23
P***

é una buona app i principianti mi sono trovato bene con la demo

2025-05-12
F**** P*****

Applicazione Ben fatta, utile anche per chi sta iniziando, commissioni basse, possibilità di un conto demo, e aggiornamenti frequenti

Sono riportate le nostre recensioni a 4 e 5 stelle. I dati individuali dell'utente sono stati intenzionalmente resi anonimi al fine di salvaguardare la sua privacy, in ottemperanza alle prescrizioni del GDPR.

4.8
Valutazioni e Recensioni
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Valutazioni e Recensioni
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