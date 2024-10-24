Cos'è il forex trading?

Il termine "forex" è l'abbreviazione di Foreign Exchange (cambio di valuta). Il forex trading è il processo di acquisto e vendita di valute internazionali, con l'obiettivo di trarre profitto dalle fluttuazioni dei rispettivi tassi di cambio.

È dunque possibile fare trading sull'euro contro il dollaro USA (EUR/USD), ad esempio.Acquistare la coppia EUR/USD significa sostanzialmente speculare sull'aumento di prezzo dell'euro rispetto al dollaro.La maggior parte delle coppie di valute è quotata alla quarta cifra decimale, per cui un singolo punto (pip) di variazione fa riferimento proprio a quest’ultima.

Quali motivi spingono a operare sul Forex?

Il mercato FX è il più grande al mondo, in termini di volume globale di trading. È aperto 24 ore su 24, 5 giorni su 7 ed estremamente liquido, per cui è tipicamente possibile entrare e uscire dalle operazioni in qualsiasi momento. L'elevata liquidità comporta inoltre che gli spread tendono a essere più contenuti rispetto ad alcune classi di asset meno liquide, motivo per cui il mercato sottostante non deve oscillare troppo in direzione favorevole prima che un’operazione entri in territorio positivo.

Sebbene le fluttuazioni nel mercato valutario possano essere trascurabili (meno dell'1% di movimento medio giornaliero in normali condizioni di trading) rende questo ambiente negoziale estremamente interessante. La leva finanziaria offerta dai provider di trading può inoltre amplificare l'esposizione dei trader retail fino a 30:1. Ciò significa che esigue variazioni nel sottostante possono tradursi in ingenti profitti o perdite.

Perché fare trading sul Forex con Capital.com?

La nostra offerta si compone di CFD e knock-out sul forex, assicurando esposizione alle variazioni di prezzo delle coppie valutarie senza dover acquisirne l’effettiva titolarità. È possibile operare su oltre 120 coppie di valute con noi, con la possibilità di andare sia short, sia long.

Identifica i possibili punti di entrata e di uscita grazie ai nostri strumenti grafici, intelligenti e intuitivi, e imposta avvisi di prezzo per tenerti aggiornato su movimenti significativi del mercato. Proteggiti dalle oscillazioni avverse dei mercati grazie ai nostri strumenti di gestione del rischio, come i trailing stop, che permettono di bloccare le oscillazioni positive del mercato proteggendo dalle perdite.*

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*Gli stop loss potrebbero non essere garantiti.