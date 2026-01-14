Informazioni su Capital.com

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Capital.com è una delle piattaforme di trading in più rapida ascesa al mondo: ha conquistato il primo posto nella Deloitte Technology Fast 50 del 2024 come azienda in più rapida crescita in Medio Oriente. Serviamo i nostri clienti dalle nostre sedi ubicate in Medio Oriente, Regno Unito, Europa e Australia. Mettiamo i nostri clienti al centro di ogni decisione che prendiamo, facilitando la loro attività di trading grazie a una tecnologia intuitiva, formazione specializzata e assistenza dedicata.
La nostra mission è quella di aiutare i trader a prendere decisioni più consapevoli, fornendo loro gli strumenti e le risorse di cui hanno bisogno per operare in tutta sicurezza. È una mission che ci ha portato a ottenere numerosi riconoscimenti da parte dei principali organi di settore, tra cui “Best Overall Trading Platform” (Online Money Awards 2024) e “Best Trading App 2023” (Good Money Guide), con la valutazione di “eccellente” su Trustpilot.
Affidati a un broker apprezzato per il supporto all’attività di trading – Best Overall Trading App 2024, Best CFD Provider 2023 (Online Money Awards), Best Trading App 2023 (Good Money Guide).
Non si tratta di affermazioni azzardate, ma di fiducia da parte di clienti di tutto il mondo.I nostri clienti ci apprezzano così tanto da aver portato il volume di scambi sulla nostra piattaforma a superare l’incredibile somma di 1 trilione di dollari nel corso del 2024.
Fai trading di CFD su una vasta gamma di mercati globali di successo, da bitcoin a dogecoin, dal greggio al gas naturale, dall’oro al rame, e su un’ampia selezione di prestigiose azioni, coppie valutarie e indici azionari.
Alloca il tuo denaro come vuoi e senza problemi. Preleva rapidamente – il 94% dei prelievi viene elaborato nell’arco di un'ora e il 99% dei prelievi nell’arco di 24 ore (dati dei server globali di Capital.com, 2024).
Scegli la leva che preferisci: fino a 30:1 su determinate coppie FX e fino a 1:1 se vuoi beneficiare dello 0% di interessi overnight su azioni e criptovalute.
Fai trading su una piattaforma e su un’app pluripremiata – ‘Best Overall Trading Platform’ (Online Money Awards 2024) e ‘Best Trading App 2023’ (Good Money Guide) – concepita per soddisfare le tue esigenze.
Apri un account facilmente e velocemente. Dopo aver completato l’iscrizione, riceverai assistenza dal nostro team di esperti e avrai accesso a una suite completa di formazione, notizie e analisi.
I nostri successi
In qualità di broker pluripremiato, siamo noti per assicurare un’esperienza utente tecnocentrica e lineare, per l'assistenza clienti di alta qualità e per il rapporto qualità-prezzo. Con la tecnologia al cuore di tutto ciò che facciamo, offriamo funzionalità intelligenti quali dati di mercato in tempo reale, strumenti grafici avanzati e un'applicazione mobile adatta per il trading in movimento. Il nostro obiettivo è quello di fornire ai trader privati un accesso ottimale agli strumenti finanziari globali, mettendo a disposizione oltre 5,500 mercati per svariate classi di asset.
Siamo sempre alla ricerca di nuove soluzioni per aiutare i nostri clienti a operare in tutta sicurezza e a prendere decisioni più consapevoli, mettendo a disposizione la tecnologia più innovativa, utili risorse didattiche e prezzi competitivi in un contesto di trading in continua evoluzione.
I nostri prodotti intuitivi, il servizio clienti dedicato e la continua innovazione sono stati riconosciuti più volte da alcune delle principali autorità del settore.
Nel 2023, il programma Deloitte Technology Fast 50 ci ha inclusi tra le 50 aziende tech in più rapida espansione in Medio Oriente e a Cipro. Ed ecco solo alcuni dei riconoscimenti ottenuti di recente:
Vai long o short su FX, indici, azioni, materie prime e criptovalute
Ci rivolgiamo ai trader di tutto il mondo, con sedi dislocate in quattro continenti.
1 I dati riportati si riferiscono a Capital Com Group.
* Confronto tra le 20 migliori piattaforme di trading (Top List 2026)