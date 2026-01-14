Informazioni su Capital.com

In qualità di broker pluripremiato, siamo noti per assicurare un’esperienza utente tecnocentrica e lineare, per l'assistenza clienti di alta qualità e per il rapporto qualità-prezzo. Con la tecnologia al cuore di tutto ciò che facciamo, offriamo funzionalità intelligenti quali dati di mercato in tempo reale, strumenti grafici avanzati e un'applicazione mobile adatta per il trading in movimento. Il nostro obiettivo è quello di fornire ai trader privati un accesso ottimale agli strumenti finanziari globali, mettendo a disposizione oltre 5,500 mercati per svariate classi di asset.

Siamo sempre alla ricerca di nuove soluzioni per aiutare i nostri clienti a operare in tutta sicurezza e a prendere decisioni più consapevoli, mettendo a disposizione la tecnologia più innovativa, utili risorse didattiche e prezzi competitivi in un contesto di trading in continua evoluzione.