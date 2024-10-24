Il trading sui tassi d'interesse consiste nello speculare su strumenti legati alle variazioni future dei tassi delle banche centrali, come il tasso dei fondi federali statunitense, il tasso di base della Banca d'Inghilterra o il tasso di deposito della BCE.
I mercati legati ai tassi di interesse possono reagire alle decisioni delle banche centrali, ai dati sull'inflazione, alle cifre sull'occupazione e al clima macroeconomico generale.
Anziché fare trading direttamente dei tassi, puoi negoziare CFD sui mercati spot dei tassi di interesse o sui futures sui tassi di interesse.
Entrambi i formati consentono di speculare sull'andamento dei prezzi delle obbligazioni senza possedere l'obbligazione sottostante.
I tassi di interesse svolgono un ruolo fondamentale nell'economia globale, influenzandone ogni aspetto, dal costo del denaro alle valutazioni degli asset. Quando le banche centrali aumentano o abbassano i tassi, questo influisce sul mercato delle valute, sulle azioni, sulle materie primee, in particolare, sui mercati obbligazionari.
Il trading di strumenti sui tassi d'interesse ti consente di agire in base alle aspettative sull'andamento dei tassi, sia che tu preveda un inasprimento che un allentamento o semplicemente una fase di volatilità in occasione di annunci chiave.
Con il trading di CFD, puoi aprire posizioni long o short su questi movimenti, senza possedere l'asset sottostante. Hai anche la possibilità di regolare la tua esposizione tramite la leva finanziaria. Tuttavia, ricorda che la leva finanziaria aumenta sia i rischi che i potenziali guadagni. I knock-out offrono un approccio diverso: consentono di operare sui mercati spot con limiti di rischio integrati e costi predefiniti, stabiliti in anticipo, pur garantendo un'esposizione completa al mercato.
Che tu stia operando in vista delle riunioni delle banche centrali, reagendo a dati inaspettati sull'inflazione o cercando di coprire l'esposizione ai tassi, la nostra piattaforma ti offre tutti gli strumenti per farlo.
Rimani aggiornato sui mercati grazie alla nostra piattaforma intuitiva e al nostro servizio di assistenza reattivo, e opera sugli strumenti chiave legati ai tassi di interesse con una visione informata e approfondita.
*Gli stop-loss non sono garantiti. Gli stop garantiti comportano una commissione al momento dell'attivazione.
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