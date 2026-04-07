Fai trading su petrolio, oro, azioni e migliaia di altri mercati su una piattaforma intuitiva, con protezione anti-rischio integrata e flessibili costi di apertura.
Scegli il livello di knock-out e quanto vuoi investire prima dell’apertura dell’operazione, così da sapere esattamente quale sarà il tuo grado di esposizione, a tua discrezione.
Sebbene il rischio sia circoscritto al livello da te impostato, solo i confini del mercato possono delimitare gli esiti delle operazioni.
Quanto più avvicini il livello di knock-out al prezzo di apertura, tanto più basso sarà il costo da sostenere per aprire l’operazione. Sarà più probabile subire un knock-out, ma usufruirai della stessa esposizione al rialzo a costi ridotti.
I knock-out replicano l’andamento del mercato, per cui non vi sono dubbi circa il valore delle operazioni. Il livello di rischio va selezionato prima dell’apertura. Si corrisponde una modesta commissione di knock-out in fase di apertura, che viene però riaccreditata se si chiude l’operazione prima che subisca un knock-out.
Scegli la direzione in cui pensi che evolverà il mercato prima di aprire un’operazione: “Call” se pensi che oscillerà al rialzo, “Put” se punti a sfruttare i ribassi di prezzo.
Quando ogni secondo è prezioso, risparmia tempo sulla nostra piattaforma e app intuitive. Consulta facilmente grafici, watchlist personalizzate, notizie di mercato e molto altro.
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1 La leva amplifica sia i profitti che le perdite.