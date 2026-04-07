IniziaTradingKnock-out

Knock-out: rischi limitati, opportunità di mercato

Fai trading su petrolio, oro, azioni e migliaia di altri mercati su una piattaforma intuitiva, con protezione anti-rischio integrata e flessibili costi di apertura.

Perché fare trading di knock-out su Capital.com?

Gestione integrata del rischio

Scegli il livello di knock-out e quanto vuoi investire prima dell’apertura dell’operazione, così da sapere esattamente quale sarà il tuo grado di esposizione, a tua discrezione.

Opportunità di mercato

Sebbene il rischio sia circoscritto al livello da te impostato, solo i confini del mercato possono delimitare gli esiti delle operazioni.

Costi flessibili

Quanto più avvicini il livello di knock-out al prezzo di apertura, tanto più basso sarà il costo da sostenere per aprire l’operazione. Sarà più probabile subire un knock-out, ma usufruirai della stessa esposizione al rialzo a costi ridotti.

Tariffe trasparenti

I knock-out replicano l’andamento del mercato, per cui non vi sono dubbi circa il valore delle operazioni. Il livello di rischio va selezionato prima dell’apertura. Si corrisponde una modesta commissione di knock-out in fase di apertura, che viene però riaccreditata se si chiude l’operazione prima che subisca un knock-out.

Fai trading nei mercati in calo

Scegli la direzione in cui pensi che evolverà il mercato prima di aprire un’operazione: “Call” se pensi che oscillerà al rialzo, “Put” se punti a sfruttare i ribassi di prezzo.

Piattaforma dinamica e curata

Quando ogni secondo è prezioso, risparmia tempo sulla nostra piattaforma e app intuitive. Consulta facilmente grafici, watchlist personalizzate, notizie di mercato e molto altro.

I nostri mercati dei knock-out

Scopri le ultime notizie, il sentiment dei trader, l'andamento dei prezzi e molto altro ancora riguardo ai 5,500 mercati.
TuttiCommodityForexIndiciAzioniCripto
I peggiori ribassiI più scambiatiI migliori rialziI più volatili
Crude Oil Spot
Gold
US Tech 100
Silver
Brent Oil Spot
Germany 40
US 500
I risultati passati non costituiscono un indicatore affidabile dei risultati futuri. I prezzi delle azioni sono indicativi e possono differire dai prezzi di mercato live.

Fai trading sui knock-out come meglio ritieni opportuno

Alla scrivania

Usufruisci di strumenti avanzati, notizie finanziarie integrate, watchlist personalizzate e molto altro ancora sulla nostra intuitiva piattaforma desktop.

Image

In tasca

Fai trading ovunque ti trovi su dispositivi iOS o Android: navigazione rapida, avvisi istantanei di prezzo e grafici ottimizzati per dispositivi mobili.

QR code
Scan to Download
Image

Perché scegliere Capital.com?

Piattaforma facile da usare

Fai trading su oltre 5,500 mercati su una piattaforma e un’app curate e facili da usare, concepite per mostrare unicamente tutto il necessario e tralasciare il superfluo.
Scopri le nostre piattaforme

Costi trasparenti e competitivi

Commissione dello 0%, sempre. 0% di interessi overnight su azioni non a leva e cripto-CFD. Verifica le altre commissioni applicabili, grazie alla nostra struttura trasparente dei costi.
Verifica le commissioni

Tutto ciò di cui hai bisogno per fare trading

Confronta più mercati su grafici dinamici. Individua pattern negoziabili con oltre 100 indicatori. Fai trading direttamente dal feed delle notizie della piattaforma. Integrazione completa con TradingView e MT4. C'è tanto altro, ma andremmo per le lunghe!
Tante soluzioni per agevolare la tua operatività

Assistenza professionale in italiano

Hai domande riguardo al tuo account o a come fare trading con noi? Contatta i nostri cordiali operatori via telefono, email, WhatsApp o chat dal vivo, disponibili 24 ore su 24 in lingua inglese e in orario d'ufficio in lingua italiana.
Contattaci

I tuoi mercati, la tua leva

Fai trading su France 40, EUR/USD, oro, azioni e migliaia di altri asset. Opta per i CFD per la possibilità di usufruire della leva o per i knock-out per la gestione integrata del rischio.1
Scopri gli asset negoziabili

Rapida apertura dell'account

L’apertura di un account con noi è facile e veloce, per cui è possibile completare la registrazione e iniziare a fare trading oggi stesso.
Iscriviti ora

Vuoi affidarti a un broker leader?

Entra nella nostra community che vanta trader in tutto il mondo
1. Crea un account2. Effettua il tuo primo deposito3. Inizia a fare trading
Partner di fiducia
Partner di fiducia
Partner ufficiale
Partner ufficiale

La leva amplifica sia i profitti che le perdite.