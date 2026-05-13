Noi di Capital.com ci impegniamo a favorire il benessere finanziario, fisico e psicologico dei nostri clienti in tutti i modi possibili. Siamo consapevoli che il trading può essere stressante e può teoricamente avere ripercussioni sul comportamento dei clienti, dentro e fuori i mercati. È quindi fondamentale essere consapevoli di potenziali vulnerabilità quali:

- Fare trading con fondi destinati alle spese domestiche

- Fare trading con denaro che non ci si può permettere di perdere

- Trascorrere un tempo eccessivo a fare trading invece di lavorare o vedere i propri cari

- Fare trading in maniera imprudente e senza implementare un’adeguata gestione del rischio

- Rimuginare sugli esiti negativi dell’attività di trading

- Tentare di far fronte alla pressione del trading ricorrendo all’uso di farmaci

Il tuo rischio di vulnerabilità

Le vulnerabilità possono manifestarsi in qualsiasi momento durante il trading, anche se si è abituati a muoversi sui mercati. Ecco perché ci impegniamo a dare supporto a tutti i clienti che esprimono preoccupazioni o che esibiscono determinati comportamenti.

I clienti vulnerabili potrebbero intraprendere una o più delle seguenti azioni:

- Mettere a repentaglio il proprio benessere finanziario o dei propri familiari

- Tentare di compensare le perdite aprendo posizioni più ampie del normale.

- Indebitarsi per finanziare le posizioni

- Non rivelare di fare trading ai familiari

Coloro che temono di essere in difficoltà potrebbero chiedersi:

- Mi sto prendendo cura di me mentalmente e fisicamente, ad esempio seguendo una buona dieta, facendo esercizio fisico e prendendomi delle pause dai mercati?

- Il trading condiziona le mie abitudini alimentari e di sonno?

- Le mie relazioni con gli altri sono influenzate eccessivamente dalla mia attività di trading?

- Faccio uso di farmaci per far fronte alle perdite di trading?

- I risultati di trading influiscono sul mio senso di autostima?

- Mi capita mai di avere istinti suicidi a causa dei risultati negativi dell’attività di trading?

Se hai risposto affermativamente a una di queste domande, non esitare a contattarci.

Cosa succede se si diventa vulnerabili

Noi di Capital.com abbiamo adottato una serie di misure volte a individuare alcuni segnali di vulnerabilità. Nel caso in cui l'attività del tuo account desti timori, il nostro sistema inoltrerà una segnalazione ad hoc e i nostri operatori si metteranno in contatto con te per discutere della tua potenziale vulnerabilità, mostrandoti gli accorgimenti che potrebbero migliorare la tua situazione.

Non ci è possibile individuare e monitorare tutte le forme di comportamento potenzialmente vulnerabili. Se hai bisogno di assistenza dopo aver notato un cambiamento nella tua condotta di trading, siamo a tua disposizione per aiutarti ma è essenziale che ne parli con il nostro team di supporto il prima possibile. Se le tue abitudini di risk management sono cambiate o se senti che stai dedicando troppo tempo al trading, mettiamo a tua disposizione un ambiente sicuro e solidale in cui puoi manifestare apertamente le tue preoccupazioni.

Ci riserviamo la facoltà di sospendere temporaneamente o in maniera definitiva il tuo account, ma potrai richiederne la riattivazione quando le tue abitudini di trading inizieranno ad essere più sostenibili per te. Inoltre, ti forniremo risorse per ricercare l'assistenza di cui hai bisogno e possibilmente ritrovare un equilibrio psicologico.

È stato commesso un errore?

Il tuo account potrebbe essere stato segnalato erroneamente, ad esempio nel caso in cui non avessi aggiornato di recente il tuo patrimonio dichiarato. Spiega la situazione ai nostri operatori del servizio clienti. Nel caso in cui ti abbiano contattato in merito il nostro team si attiverà per risolverla nel più breve tempo possibile.