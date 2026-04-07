IniziaDocumenti legali

Procedura Reclami (CCSV)

Procedura per i reclami

Termini e condizioni: Capital Com SV Investments Limited (CySEC)

  1. Condizioni generali
  2. Termini e condizioni per il referral di clienti Pro
  3. Termini e Condizioni per servizi di negoziazione di azioni
  4. Informativa sul rischio
  5. Politica in materia di esecuzione degli ordini
  6. Informativa sulla privacy
  7. Politica di classificazione dei clienti
  8. Informativa sul fondo di indennizzo degli investitori
  9. Politica sulla gestione dei conflitti di interesse
  10. Informativa sui cookie
  11. Politica in materia di leva finanziaria e margini
  12. Termini e Condizioni per i Clienti Professional Elettivi
  13. List of PSPs/EMIs
  14. Documenti di informazioni chiave
  15. Prospetto informativo sui costi

Documenti e dichiarazioni aggiuntivi

  1. Compliance normativa
  2. Conferma dell'operazione
  3. Regolamentazioni
  4. Pubblicazioni sulle normative