IniziaImparaStrategie di Trading

Strategie di trading

Utilizzare una strategia di trading è fondamentale per operare nei mercati finanziari più rischiosi. Per migliorare le tue tecniche, consulta le nostre strategie di trading e alle nostre guide riportate di seguito. 

Strategie di trading più comuni

Migliora le tue capacità grazie alle nostre guide complete sulle strategie di trading.

Swing trading

Apprendi le tecniche più importanti di una strategia a medio termine.

Guida al swing trading

Position trading

Esplora i principi alla base del detenere posizioni a lungo termine.

Guida al position trading

Trend trading

Scoprite come identificare, monitorare e agire sulle tendenze del mercato.

Guida al trend trading

Day trading

Scopri i concetti fondamentali dell'apertura e della chiusura delle posizioni nell'arco della giornata.

Guida al day trading

Le nostre guide sul trading più popolari

Rinfresca i concetti fondamentali di margine, trading e investimento.

Margin trading

Fare trading con denaro preso in prestito (margine) richiede una riflessione strategica.

Guida al margin trading

Guida al trading vs. investimenti

Le differenze più importanti tra trading e investimenti.

Trading vs. investimenti

Migliora le tue competenze di trading

Scopri altre risorse per migliorare le tue strategie e gestire le perdite e i profitti.

Analisi tecnica

Comprendi le medie mobili e identifica modelli e strategie con le nostre guide all'analisi tecnica.

Vedi le guide sull'analisi tecnica

Analisi di mercato

Visita la sezione analisi per altre strategie di trading.

Vedi le nostre analisi

Tre passaggi per iniziare

1. Crea il tuo account (previa verifica dei requisiti)2. Effettua un deposito nel modo che preferisci3. Fai trading quando sei pronto
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