Hai dubbi su cosa sia il trading di criptovalute? Ecco una panoramica per aiutarti ad acquisire familiarità con questo mercato globale in rapida evoluzione.
Il trading di criptovalute consiste nell’apertura di posizioni sui ribassi o sui rialzi di prezzo di asset digitali quali bitcoin o ether, mediante derivati come CFD e knock-out. È lo stesso metodo utilizzato per fare trading su classi di asset più consolidate quali azioni o commodity, in quanto si negozia il prezzo sottostante dell’asset, anzichè acquisirne l’effettiva titolarità.
I CFD su criptovalute sono tipicamente negoziati a leva. Ciò garantisce esposizione all'intero valore della posizione, a fronte di un investimento iniziale relativamente esiguo, ovvero il cosiddetto margine. Il trading a leva è un’attività intrinsecamente rischiosa, in quanto amplifica sia i profitti che le perdite.
Se si fa trading sulle criptovalute con i knock-out, invece, si conosce sempre il livello di rischio prima di avviare qualsiasi operazione.
È inoltre possibile aprire posizioni su criptovalute acquisendo la titolarità fisica delle valute digitali, ricorrendo a wallet o exchange. Ciò comporta che non sarà possibile speculare sui ribassi di prezzo e che occorre impegnarsi in partenza per l'intero valore della posizione.
Le criptovalute vengono negoziate per svariati motivi, tra cui l’elevato potenziale di profitto ad esse associato, la diversificazione, la natura decentralizzata che le contraddistingue e la possibilità di operare sui mercati 24/7. Asset come bitcoin hanno attraversato fasi di estrema volatilità negli ultimi anni, che hanno suscitato grande scalpore mediatico, il che li ha resi indelebilmente noti nella cultura popolare e ne ha ampliato l’appeal speculativo. Alcuni vedono inoltre le criptovalute come una possibile copertura dai rischi associati alle valute fiat o dall’inflazione, mentre altri apprezzano l’innovativa tecnologia blockchain che ne è alla base.
La nostra offerta supporta il trading di CFD e knock-out su criptovalute, così da poter acquisire esposizione alle variazioni di prezzo delle cripto senza doverle rilevare direttamente. È possibile negoziare 450 asset digitali sulla nostra piattaforma, speculando indistintamente sui ribassi o sui rialzi di prezzo.
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1 I dati riportati si riferiscono a Capital Com Group.