Calcolatrice di CFD trading

IniziaTradingTrading di CFDCalcolatrice di CFD trading
Semplifica i calcoli di profitti e perdite (P&L) grazie alla nostra calcolatrice gratuita degli utili dei CFD.
La calcolatrice CFD è uno strumento che consente di determinare potenziali profitti e perdite, sulla base dello storico dei prezzi. Questo strumento illustra quanto è possibile guadagnare o perdere se il prezzo fluttua in una delle due direzioni, a seconda della leva dell'asset e della dimensione di un dato ordine.
La nostra calcolatrice mostra i potenziali guadagni derivanti dalle operazioni aperte e chiuse negli ultimi 30 giorni.
Calcola il tuo P&L di un’ipotetica operazione in CFD attenendoti ai seguenti passaggi.
Usando la calcolatrice di trading in basso, basta indicare gli asset, la leva e la dimensione dell'operazione per ottenere il potenziale P&L per un dato periodo.
N.B.: la calcolatrice non contempla interessi overnight, costi di spread o altre commissioni applicate alle posizioni. È opportuno valutare l'impatto di tali costi sui potenziali profitti. Non viene inoltre determinato il rapporto equity/margine, che i trader dovrebbero monitorare costantemente in prima persona.
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I risultati passati non sono indicativi dei risultati futuri.
La calcolatrice non contempla eventuali oneri per interessi overnight o spread applicati alle posizioni. È opportuno valutare l'impatto di tali costi sui potenziali profitti. Visita la nostra pagina dedicata a oneri e commissioni per ulteriori informazioni.
Calcola facilmente profitti e perdite ipotetiche (al netto degli oneri da sostenere).
Scopri i potenziali profitti e le perdite che ti senti di poter tollerare sulla base dei possibili risultati.
Facile da usare, gratuita e disponibile sia per posizioni sia long che short.
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*Capital.com ha ricevuto i riconoscimenti di “Most Innovative Tech” (tecnologia più innovativa) e “Best Forex Broker” (miglior broker forex) da parte di TradingView nel 2022. È stata inoltre premiata come “Best Platform for New Investors” (migliore piattaforma per nuovi investitori) agli Investors' Chronicle Awards 2022. I dati riportati si riferiscono a Capital Com Group.
**La calcolatrice CFD è da intendersi unicamente esemplificativa dell’attività di trading. I prezzi si basano sullo storico dei dati. Le performance passate non costituiscono un indicatore affidabile dell’andamento futuro.
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Una calcolatrice CFD elabora dati variabili quali la dimensione della posizione e la leva per calcolare profitti e perdite di un’ipotetica operazione in CFD. Si indicano innanzitutto dati di apertura e chiusura di una posizione su un determinato asset. Quindi, si seleziona la leva e la dimensione dell'ordine, indicando se si tratta di una posizione long o short. La calcolatrice mostra i possibili profitti, se il mercato va in favore della propria posizione o le potenziali perdite, in caso contrario.
Una calcolatrice CFD può aiutare a pianificare e ottimizzare le proprie strategie. Ad esempio, si può capire quanto è possibile guadagnare o perdere prima di aprire una posizione su un dato asset. La calcolatrice CFD può agevolare la scelta della dimensione dell'ordine e della leva che si ritiene di poter tollerare prima di aprire una posizione.
Sì, è possibile usare la calcolatrice CFD per entrambe le posizioni.
La nostra calcolatrice di CFD trading è programmata per fornire accurati risultati matematici per ipotetiche operazioni sulla base dei dati inseriti. Tuttavia si tratta esclusivamente di stime, che non devono essere ritenute previsioni certe delle performance future. Inoltre, la calcolatrice non tiene conto di oneri quali spread e interessi overnight, il che significa che occorre includere autonomamente tali commissioni nel calcolo ipotetico. Non determina neppure il rapporto equity/margine, che i trader devono monitorare costantemente in prima persona.