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Fondi dei clienti

I fondi depositati presso di noi sono tutelati in conformità con le normative locali. Ecco perché migliaia di trader affidano a noi il loro denaro.

  • Deteniamo i fondi dei clienti in conti segregati presso istituti di credito prestigiosi e regolamentati.

  • Il tuo denaro non verrà mai utilizzato per finalità aziendali o fatto confluire nei capitali sociali*. I tuoi fondi sono separati e tutelati in modo sicuro.

  • Nel remoto caso di liquidazione della società, i clienti idonei potrebbero aver diritto a un indennizzo da parte dell'ICF. Consulta la nostra Investor Fund Compensation Policy per maggiori informazioni.

  • Siamo autorizzati e regolamentati a livello mondiale da diversi enti preposti, tra cui la Securities and Commodities Authority negli Emirati Arabi Uniti (SCA), la Financial Conduct Authority nel Regno Unito (FCA), la Securities Commission of the Bahamas (SCB), la Australian Securities and Investments Commission (ASIC), e la Cyprus Securities and Exchange Commission (CySEC).

  • *Per alcuni clienti professional, potrebbero applicarsi condizioni alternative.

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