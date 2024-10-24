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Trading su azioni

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I prezzi delle azioni sono indicativi e possono differire dai prezzi di mercato live.

Gli elementi di base del trading di azioni

Hai bisogno di una panoramica sul mercato azionario? Qui puoi trovare le informazioni fondamentali sulla compravendita di azioni CFD.

In cosa consiste il trading di azioni?

Il trading di azioni è il processo di acquisto e vendita di azioni di varie aziende con l'obiettivo di trarre vantaggio dalle oscillazioni dei loro prezzi. Puoi acquistare o vendere azioni direttamente in Borsa, oppure negoziare i derivati fuori borsa (over-the-counter - OTC) sui loro prezzi.

I trader hanno, solitamente, l'obiettivo di trarre vantaggio dai movimenti di mercato a breve termine. Possono comprare azioni che ritengono siano destinate ad aumentare di valore, mantenerle per un periodo breve e venderle quando il mercato sale. Questo è diverso dai tradizionali investimenti azionari, che prevedono l'acquisto e il mantenimento delle azioni per periodi di tempo più lunghi. Come per tutti i prodotti di trading e di investimento, esiste sempre la possibilità di perdita e di guadagno.

Perché fare trading su azioni?

Le azioni sono una delle opzioni più popolari per il trading. Offrono un modo per ottenere un'esposizione alla performance di una singola società e alla salute economica globale. Il trading di CFD e knock-out su azioni consente di andare short o long, senza dover acquisire la titolarità fisica degli asset sottostanti.

È anche possibile accedere alla leva finanziaria per aumentare l'esposizione. Fare questo può comportare un aumento sia degli utili che delle perdite, dato che entrambi sono determinati dal valore complessivo della posizione.

Perché fare trading su azioni con Capital.com?

Fai trading quando è il momento più adatto e migliora le capacità di analisi grazie ai nostri intelligenti strumenti di analisi tecnica.

La nostra offerta si compone di CFD e knock-out su 4,000 azioni, con l'opportunità di seguire le loro oscillazioni di prezzo senza doverle comprare direttamente. Offriamo anche orari estesi per i principali titoli statunitensi, per darti l'opportunità di sfruttare le oscillazioni di prezzo quando vengono annunciati gli utili, cosa che solitamente avviene dopo la chiusura del mercato.

Identifica i possibili punti di entrata e di uscita grazie ai nostri strumenti grafici, intelligenti e intuitivi, e imposta avvisi di prezzo in caso di movimenti significativi del mercato. Proteggiti dalle oscillazioni avverse dei mercati grazie ai nostri strumenti di gestione del rischio, come i trailing stop, per tutelarti dalle perdite.*

Scopri di più sul trading di azioni

*Gli stop loss potrebbero non essere garantiti.

Ulteriori informazioni sulle azioni

Ottieni un quadro più approfondito dei movimenti del mercato azionario e degli orari di negoziazione – inclusi i titoli in rialzo, in ribasso e gli orari di apertura delle borse mondiali.

Orari di negoziazione della Borsa

Scopri quando aprono e chiudono le principali borse mondiali, comprese le sessioni di trading più importanti e i fusi orari regionali.
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Perché scegliere Capital.com?

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Fai trading su oltre 5,500 mercati su una piattaforma e un’app curate e facili da usare, concepite per mostrare unicamente tutto il necessario e tralasciare il superfluo.
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Consulta i feedback dei nostri clienti1 con diversi livelli di esperienza.
2025-06-04
M****** D*******

App molto utile per chi inizia da zero. C’è sia la modalità demo che quella con soldi veri, così puoi imparare piano piano. Mi ha aiutato a capire meglio il trading. La consiglio a chi parte senza esperienza.

2025-06-17
F****

Devo dire che non esiste piattaforma piu smart di questa. semplice, efficace, ma sopratutto un call center che funziona, in particolar modo Davide e' una persona che ti spiega quando le tue conoscenze non arrivano. super consigliata

2025-04-08
M******

Considero Capital.com uno dei siti più affidabili nel trading, grazie alla mia pluriennale esperienza con loro. E ancor più ringrazio Angela Battaglia, Premium Client Manager, per la sua assistenza altamente professionale e qualificata. E nulla è più prezioso nel trading di un valido supporto operativo e morale come io ho avuto la possibilità di avere.

2025-01-30
B***** A*******

Precisione, chiarezza e grande sicurezza. Ecco quello che ho ottenuto da Capital.com. Aggiungo anche: molta attenzione all'assistenza clienti. Sono molto soddisfatto del servizio che offre Capital.com.

2025-06-27
G******* D'******

Ottima esperienza, gestione della piattaforma ottima e ottimo il supporto del manager che vi segue in tutto e per tutto, gentilezza e disponibilità per qualsiasi domanda e/o tesi da affrontare con luo. Assolutamente Soddisfatto.

2025-06-14
A****** S******

Broker eccellente, spread bassissimi e enorme scelta di mercati disponibili

2025-03-15
N*******

Facile da usare. Piattaforma molto intuitiva. Non ci sono costi nascosti

2025-02-04
D***** B*******

Ottima applicazione per quanto riguarda il trading, soprattutto molto d'aiuto per imparare partendo da 0. È disponibile sia una modalità con soldi reali, versati dal proprio conto, e una simulata che aiuta moltissimo ad approcciarsi al trading. Consiglio vivamente per chi come me partiva da nozioni fin troppo generiche.

2025-02-10
t*****_****

Sono cliente Capital da qualche mese ormai e mi sono trovato bene fin dall'inizio. Il supporto dalla mia Premium Client Manager Angela Battaglia è eccellente, cordiale, competente e professionale, e il regolare contatto per gli aggiornamenti ha creato in me un senso di tranquillità e soddisfazione. La piattaforma di trading è ottima, veloce nelle operazioni, spread molto buoni, un bel canale di formazione e news, e come ciliegina sulla torta la recente apertura della filiale italiana! 5 stel

2024-10-24
a*******

Ci sta bel broker semplice intuitivo vi consiglio di utilizzarlo in coppia con trading view

2025-06-25
L****

Ho ricevuto un’assistenza dedicata molto professionale da parte di Luca. Il servizio offerto dal broker è stato eccellente e tutto è risultato perfettamente in regola.

2025-05-14
J*** A******** D****

Uso sia il sito che l’app x cell. da circa un Anno. per quanto riguarda quest’ultima, Stupenda! Scorre bene, non si blocca mai. Intuitiva, ben organizzata. I grafici si leggono bene. Il personale è sempre disponibile a qualunque domanda e rispondono in nel giro di pochi minuti. Super consigliata!

2025-05-23
P***

é una buona app i principianti mi sono trovato bene con la demo

2025-05-12
F**** P*****

Applicazione Ben fatta, utile anche per chi sta iniziando, commissioni basse, possibilità di un conto demo, e aggiornamenti frequenti

Sono riportate le nostre recensioni a 4 e 5 stelle. I dati individuali dell'utente sono stati intenzionalmente resi anonimi al fine di salvaguardare la sua privacy, in ottemperanza alle prescrizioni del GDPR.

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Valutazioni e Recensioni
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Valutazioni e Recensioni
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2 La leva amplifica sia i profitti che le perdite.