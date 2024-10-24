Gli elementi di base del trading di azioni

Hai bisogno di una panoramica sul mercato azionario? Qui puoi trovare le informazioni fondamentali sulla compravendita di azioni CFD.

In cosa consiste il trading di azioni?

Il trading di azioni è il processo di acquisto e vendita di azioni di varie aziende con l'obiettivo di trarre vantaggio dalle oscillazioni dei loro prezzi. Puoi acquistare o vendere azioni direttamente in Borsa, oppure negoziare i derivati fuori borsa (over-the-counter - OTC) sui loro prezzi.

I trader hanno, solitamente, l'obiettivo di trarre vantaggio dai movimenti di mercato a breve termine. Possono comprare azioni che ritengono siano destinate ad aumentare di valore, mantenerle per un periodo breve e venderle quando il mercato sale. Questo è diverso dai tradizionali investimenti azionari, che prevedono l'acquisto e il mantenimento delle azioni per periodi di tempo più lunghi. Come per tutti i prodotti di trading e di investimento, esiste sempre la possibilità di perdita e di guadagno.

Perché fare trading su azioni?

Le azioni sono una delle opzioni più popolari per il trading. Offrono un modo per ottenere un'esposizione alla performance di una singola società e alla salute economica globale. Il trading di CFD e knock-out su azioni consente di andare short o long, senza dover acquisire la titolarità fisica degli asset sottostanti.

È anche possibile accedere alla leva finanziaria per aumentare l'esposizione. Fare questo può comportare un aumento sia degli utili che delle perdite, dato che entrambi sono determinati dal valore complessivo della posizione.

Perché fare trading su azioni con Capital.com?

Fai trading quando è il momento più adatto e migliora le capacità di analisi grazie ai nostri intelligenti strumenti di analisi tecnica.

La nostra offerta si compone di CFD e knock-out su 4,000 azioni, con l'opportunità di seguire le loro oscillazioni di prezzo senza doverle comprare direttamente. Offriamo anche orari estesi per i principali titoli statunitensi, per darti l'opportunità di sfruttare le oscillazioni di prezzo quando vengono annunciati gli utili, cosa che solitamente avviene dopo la chiusura del mercato.

Identifica i possibili punti di entrata e di uscita grazie ai nostri strumenti grafici, intelligenti e intuitivi, e imposta avvisi di prezzo in caso di movimenti significativi del mercato. Proteggiti dalle oscillazioni avverse dei mercati grazie ai nostri strumenti di gestione del rischio, come i trailing stop, per tutelarti dalle perdite.*

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*Gli stop loss potrebbero non essere garantiti.