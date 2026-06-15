Le azioni più negoziate

Le società che fanno costantemente parte dell’elenco dei "migliori titoli internazionali" sono tipicamente quelle che vantano una comprovata storia di successi aziendali. Vale a dire, solidi fondamentali finanziari, rendimenti costanti per gli azionisti, e un'elevata capitalizzazione di mercato.
Chiaramente, l’elenco dei titoli di maggior prestigio a livello mondiale è in costante evoluzione, per via di una miriade di fattori che possono influenzare la capitalizzazione di mercato delle rispettive società. Può trattarsi di fattori interni, quali avvicendamenti manageriali o lanci di nuovi prodotti, o esterni, come eventi geopolitici o carenze di materie prime. Ne consegue che qualsiasi elenco stilato per evidenziare i "migliori titoli internazionali" non è immutabile e lascia il tempo che trova.
Nella tabella in alto, sono riportati i titoli più negoziati dai nostri clienti. I colossi più rinomati fanno spesso parte dei principali indici globali, come l’US 500, l’UK 100 e il Japan 225.
Le azioni quotate in borsa sono titoli di partecipazione societaria. Possono essere acquistate e vendute da chiunque nelle borse valori dove è quotato il rispettivo titolo, come il New York Stock Exchange o il London Stock Exchange.
Ciò consente a soggetti individuali e a istituzioni di investire in quelle aziende acquisendone quote. Lo scopo è quello di contribuire alla governance di un'azienda, esercitando il diritto di voto che viene conferito per effetto dell’acquisizione di azioni, nonché per realizzare profitti dalla distribuzione di dividendi o semplicemente per speculare sul prezzo delle azioni. Le aziende, da parte loro, collocano le azioni per raccogliere capitali da una vasta platea di investitori, così da favorire crescita, innovazione e gestione operativa.
I titoli che vantano i volumi più elevati sono quelli oggetto di un numero più alto di transazioni nelle varie borse a livello mondiale, il che è indicativo di un forte interesse da parte dei trader. Si tratta solitamente di multinazionali che possono contare su una rilevante copertura mediatica, quali Apple, Tesla e Amazon.