IniziaMercatiAzioniLe azioni più negoziate

Le azioni più negoziate

Dai un'occhiata alle azioni più “hot” del momento, nonché le più negoziate dai nostri clienti mediante i CFD.

Azioni: le più negoziate

Scopri quali sono i titoli azionari oggetto di più transazioni al momento. Saranno compatibili con la tua strategia di trading?
Pagina di riepilogoI più scambiatiI più volatiliI migliori rialziI peggiori ribassi
VendiAcquistaSpreadVariaz. 1GGrafici 1G
SellerBuyer
SPCXSpaceX
TSLATesla Inc
MUMicron Technology Inc
NVDANVIDIA Corp
MSTRStrategy Inc
AMDAdvanced Micro Devices Inc
SOXLDirexion Daily Semiconductor Bull 3X Shares
SNDKSanDisk Corp
MRVLMarvell Technology Group Ltd.
INTCIntel Corp
I prezzi delle azioni sono indicativi e possono differire dai prezzi di mercato live.

Guida alle azioni più negoziate

Quali sono i principali titoli azionari a livello mondiale?

Le società che fanno costantemente parte dell’elenco dei "migliori titoli internazionali" sono tipicamente quelle che vantano una comprovata storia di successi aziendali. Vale a dire, solidi fondamentali finanziari, rendimenti costanti per gli azionisti, e un'elevata capitalizzazione di mercato.

Chiaramente, l’elenco dei titoli di maggior prestigio a livello mondiale è in costante evoluzione, per via di una miriade di fattori che possono influenzare la capitalizzazione di mercato delle rispettive società. Può trattarsi di fattori interni, quali avvicendamenti manageriali o lanci di nuovi prodotti, o esterni, come eventi geopolitici o carenze di materie prime. Ne consegue che qualsiasi elenco stilato per evidenziare i "migliori titoli internazionali" non è immutabile e lascia il tempo che trova.

Nella tabella in alto, sono riportati i titoli più negoziati dai nostri clienti. I colossi più rinomati fanno spesso parte dei principali indici globali, come l’US 500, l’UK 100 e il Japan 225

Cosa sono le azioni quotate in borsa?

Le azioni quotate in borsa sono titoli di partecipazione societaria. Possono essere acquistate e vendute da chiunque nelle borse valori dove è quotato il rispettivo titolo, come il New York Stock Exchange o il London Stock Exchange. 

Ciò consente a soggetti individuali e a istituzioni di investire in quelle aziende acquisendone quote. Lo scopo è quello di contribuire alla governance di un'azienda, esercitando il diritto di voto che viene conferito per effetto dell’acquisizione di azioni, nonché per realizzare profitti dalla distribuzione di dividendi o semplicemente per speculare sul prezzo delle azioni. Le aziende, da parte loro, collocano le azioni per raccogliere capitali da una vasta platea di investitori, così da favorire crescita, innovazione e gestione operativa.

Quali sono i titoli azionari con il più elevato volume di trading?

I titoli che vantano i volumi più elevati sono quelli oggetto di un numero più alto di transazioni nelle varie borse a livello mondiale, il che è indicativo di un forte interesse da parte dei trader. Si tratta solitamente di multinazionali che possono contare su una rilevante copertura mediatica, quali Apple, Tesla e Amazon.