Oneri e commissioni

Questa sezione illustra i principali oneri e le commissioni di trading da sostenere su Capital.com. Per un’esaustiva panoramica degli oneri previsti per tutte le classi di asset, consulta la nostra informativa sui costi.
Account
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Apertura account
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GRATIS
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Chiusura account
Non sono previsti costi a carico del cliente nel caso in cui decida di cessare la sua attività di trading con la società.
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GRATIS
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Account demo
Testa le tue strategie in un ambiente di trading simulato, utilizzando fondi virtuali.
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GRATIS
Depositi e prelievi
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Commissione di deposito
Non sono previsti costi a carico del cliente per depositare fondi sull’account.
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GRATIS
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Deposito minimo
L'importo minimo depositabile sull’account per iniziare a fare trading.
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20 USD/EUR/GBP
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Commissione di prelievo
Non saranno mai previsti costi a carico del cliente per prelevare denaro dall’account Capital.com.
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GRATIS
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Prelievo minimo
L'importo minimo prelevabile, con accredito su carta di credito o conto corrente.
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20 EUR/USD/GBP per carte di credito*
*L'importo minimo prelevabile varia a seconda del metodo di pagamento (vai qui per ulteriori informazioni). Se si dispone di fondi inferiori all’importo minimo prelevabile, si deve necessariamente prelevare l'intero saldo residuo.
Trading
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Spread
Lo spread è la commissione che applichiamo per l'esecuzione delle operazioni, ossia la differenza tra il prezzo di acquisto e quello di vendita. Scopri di più
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Gli spread sono dinamici e variano in funzione delle condizioni del mercato sottostante. Per conoscere lo spread praticato per un dato strumento, si veda qui.
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Commissione di trading
Non è prevista l’applicazione di commissioni alle operazioni.
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GRATIS
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Adeguamento finanziamento overnight (swap)*
Un adeguamento applicato quando si lasciano aperte delle posizioni durante la notte.
*Le posizioni CFD con leva 1:1 (ossia non a leva) non sono soggette a interessi overnight, se non su un dato numero di mercati.
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Per conoscere le commissioni applicate per un dato strumento, si veda qui.
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Conversione valutaria
Quando si opera su un mercato denominato in una valuta diversa da quella dell’account, viene applicata una commissione di conversione.
La maggiorazione FX va inoltre corrisposta quando si trasferiscono fondi tra sub-account in valute diverse.
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La commissione è contemplata nel tasso di cambio praticato. Si applica al nostro tasso FX interno (mdfx).
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Stop garantiti
Uno stop-loss garantito (GSL) chiude un’operazione all’esatto livello di prezzo indicato, senza rischiare che si verifichino episodi di gap o slippage. Le perdite non possono mai superare il livello prefissato, ma va corrisposta una modesta commissione se il GSL viene attivato. Scopri di più
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La commissione GSL varia a seconda del mercato in cui si opera, del prezzo di apertura della posizione e della quantità. È possibile verificare la commissione applicata sul ticket di negoziazione in fase di apertura di un’operazione. Per scoprire come viene calcolata la commissione GSL, si veda qui.
Verifica lo spread applicato e gli adeguamenti del finanziamento overnight per un dato strumento
Cos’è lo spread?
Lo spread bid-ask è la differenza tra i prezzi bid e ask (“vendita” e “acquisto”) di un titolo. Il prezzo ask (noto anche come prezzo di offerta) è sempre superiore a quello bid, motivo per cui il prezzo deve necessariamente traversare lo spread affinché una posizione aperta possa generare un profitto. Lo spread bid-ask può essere ritenuto un indicatore della domanda e dell'offerta di un dato asset sul mercato, motivo per cui la liquidità di mercato è un fattore imprescindibile che determina l’ampiezza dello stesso.
Esempio di CFD
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Deteniamo una posizione di 10 contratti sull’indice US Tech 100, con un prezzo bid di 12.475 e un prezzo ask di 12.476, ossia con una differenza di 1 punto (1 $)
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Per aprire la posizione, va corrisposta la metà di questo spread (0,5 punti), e lo stesso vale per chiuderla (altri 0,5 punti), moltiplicato per il numero di contratti oggetto di trading. Il costo complessivo dello spread è dunque pari a 1 $ x 10 contratti = 10 $.
Cos'è l'adeguamento del finanziamento overnight?
Se si lascia aperta un'operazione durante la notte, quella posizione diventa soggetta all’applicazione di interessi. Le modalità di calcolo di tale commissione e se va corrisposta o viene percepita dipendono da una miriade di fattori. Per ulteriori informazioni, si vedano gli esempi riportati di seguito.
Se si effettua un’operazione in CFD con leva 1:1 (ossia non a leva) nella maggior parte dei mercati, non si corrispondono né percepiscono interessi overnight. Ciononostante, sono previste alcune eccezioni:
- Gas naturale
- Cacao degli Stati Uniti
- Indice di volatilità (VIX)
- Coppie forex che includono la lira turca (TRY)
Come si calcola l'adeguamento del finanziamento overnight?
Formula
La nostra commissione giornaliera +/- benchmark tasso interesse
Il benchmark* segue la valuta del mercato sottostante, ad esempio SOFR per USD o SONIA per i mercati denominati in GBP.
La nostra commissione giornaliera è pari al 4% su base annua, diviso per 360 o 365 giorni, a seconda della valuta:
- Per GBP, CAD, SGD, ecc.: 4% / 365 = 0,01096%
- Per USD, EUR, CHF, JPY, ecc.: 4% / 360 = 0,01111%
Il divisore è scelto in modo da corrispondere allo standard della valuta del mercato.
*Il benchmark di riferimento del tasso di interesse è comprensivo di una commissione di adeguamento dello spread sottostante. Questa è integrata nella relativa commissione, ad esempio SOFR, SONIA.
Esempio di CFD: indici USD
- Supponiamo di detenere 0,6 contratti sull'indice US Tech 100, quotato a 20.140. L’esposizione complessiva ammonta dunque a 12.084 $.
- Dato che l'indice US Tech 100 è denominato in USD, il tasso benchmark di riferimento è il SOFR. Supponiamo che sia pari al 5,01448% su base annua, ovvero lo 0,01393% su base giornaliera.
- La nostra commissione giornaliera è pari allo 0,01111%.
- Con una posizione long, va corrisposto lo 0,02504% (nostra commissione + SOFR) = 3,03 $.
- Con una posizione short, si percepisce lo 0,00282% (nostra commissione – SOFR) = 0,34 $.
Esempio di CFD: indici GBP
- Deteniamo una posizione di 1 contratto sull’indice UK 100, quotato a 8.175. L’esposizione complessiva ammonta dunque a 8.175 £.
- Dato che l'indice UK 100 è oggetto di contrattazioni in GBP, il tasso benchmark di riferimento è il SONIA. Supponiamo che sia pari al 4,98260% su base annua, ovvero lo 0,01365% su base giornaliera.
- La nostra commissione giornaliera è pari allo 0,01096%.
- Con una posizione long, va corrisposto lo 0,02461% (nostra commissione + SONIA) = 2,01 £.
- Con una posizione short, si percepisce lo 0,00269% (nostra commissione – SONIA) = 0,22 £.
Perché viene applicato un adeguamento del finanziamento overnight?
L’adeguamento del finanziamento overnight viene applicato per coprire i costi di negoziazione inerenti alla detenzione di posizioni durante la notte.
Cos’è la commissione per gli stop-loss garantiti?
La commissione prevista per gli stop-loss garantiti (GSL) è applicata solo se il GSL viene effettivamente attivato. Il GSL chiude un’operazione all’esatto livello di prezzo indicato, senza rischiare che si verifichino episodi di gap o slippage. Dal momento che i broker si assumono questo rischio per conto dei clienti, Capital.com (alla stregua di altri provider) applica una commissione se un GSL viene attivato. Dopo aver selezionato un GSL, è possibile visualizzarne la relativa commissione sul ticket di negoziazione prima di aprire l’operazione.
Come viene calcolata la commissione per gli stop-loss garantiti?
La commissione per gli stop-loss garantiti è calcolata moltiplicando tre componenti: premio di stop garantito (in percentuale), prezzo di apertura della posizione e quantità. La formula è la seguente:
Formula
Commissione GSL = premio GSL * prezzo apertura posizione * quantità.
È possibile verificare l’ammontare della commissione per lo stop-loss garantito sul ticket di negoziazione quando si apre una posizione e si inserisce un GSL.
Altri aspetti da considerareOvviamente, i costi da sostenere non sono gli unici fattori che condizionano la redditività delle operazioni. Occorre valutare anche quanto segue.
Andamento del mercato
La direzione in cui oscilla un mercato e la distanza coperta influiscono chiaramente sul valore dell’operazione.
Margine
L'importo necessario per avviare e lasciare aperta un'operazione. Occorre accertarsi che sia tollerabile, sia in partenza che nel caso in cui il margine dovesse variare per riflettere le condizioni di mercato.
Leva
Occorre avere piena consapevolezza del livello di leva utilizzato. L’esposizione potrebbe essere sovente superiore a quanto investito per aprire un’operazione, motivo per cui si potrebbero realizzare guadagni consistenti o subire perdite altrettanto ingenti in un breve lasso di tempo.
FAQ - Imposta di Bollo
Cos'è l'Imposta di Bollo?
L'imposta di bollo è un'imposta italiana applicata a determinati documenti, incluse le comunicazioni di rendicontazione relative agli strumenti finanziari emessi dagli intermediari finanziari.
Come si applica ai conti Capital.com?
Se sei un cliente della succursale italiana di Capital.com, l'Imposta di Bollo si applica ai documenti di rendicontazione emessi da Capital.com relativi al tuo portafoglio. Questa imposta dello 0,2% è obbligatoria e deve essere calcolata, dichiarata e versata da Capital.com in conformità con la normativa italiana.
Quando viene addebitata l'imposta di bollo?
Ogni anno viene applicata un'imposta dello 0,2% al valore nozionale totale delle posizioni aperte al 1 gennaio. L'importo viene automaticamente detratto dal saldo del tuo conto.
Chi paga l'imposta?
Capital.com, in qualità di sostituto d’imposta, è responsabile dell'applicazione e del versamento dell'imposta alle autorità fiscali italiane. L'importo dell'imposta viene detratto automaticamente dal saldo del tuo conto.
Posso rinunciare o pagare l'Imposta di Bollo personalmente?
No. L'imposta di bollo è un obbligo di legge e deve essere versata da Capital.com in qualità di sostituto d’imposta, quindi non è possibile rinunciarvi né provvedere personalmente al pagamento.
Questa imposta si applica a tutti i clienti?
L'imposta si applica solo ai clienti che sono residenti fiscali in Italia e che detengono posizioni aperte al momento dell’applicazione dell'imposta.
Corrisponde all'IVA o all'imposta sul reddito?
No. L'imposta di bollo è diversa dall'IVA o dall'imposta sul reddito. Si applica specificatamente a determinati documenti finanziari e report definiti dalla normativa italiana.
Capital.com può fornire consulenza fiscale?
No. Capital.com non fornisce consulenza fiscale. Si consiglia ai clienti di consultare il proprio professionista di riferimento per domande sull'impatto dell'Imposta di Bollo sulla loro situazione fiscale.