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Accumulazione e Distribuzione: Leggere i Flussi Dietro i Prezzi
I prezzi si muovono, ma perché? Dietro ogni trend c'è una storia di flussi di acquisto e vendita che i grafici tradizionali non sempre rendono visibile. In questo webinar, Raffaele Costa ti introduce ai concetti di accumulazione e distribuzione — come riconoscerli attraverso volumi e price action, come collegarli al contesto macro e come usarli per costruire un'analisi più articolata del comportamento del mercato. Con esempi pratici e indicatori mirati, per aggiungere uno strato di lettura in più alla tua analisi.
11 giugno 2026
18:00
Gratuito

Bruno Moltrasio

Esperto di mercati

Bruno Moltrasio, classe 1958, opera in Borsa dal 1998 come trader privato. Nel 1999 ha frequentato un Master in Analisi Tecnica dei Mercati Finanziari. È il fondatore dell'omonimo sito web BrunoMoltrasio.eu nonché di Universitrading.com e CulturaFinanziaria.com dove insegna ad analizzare i mercati e diffonde  le sue migliori strategie di trading . E' stato il primo relatore all'ITF - Italian Trading Forum, la  Fiera Italiana del Trading. E' formatore e personal trading coach ormai dal 2002 ed è relatore per primarie banche italiane e broker internazionali  ai principali  eventi di trading. Nel 2007 ha pubblicato il libro "Dalle Strategie Direzionali allo Spread Trading" che ha avuto un grande successo tra il pubblico.

Raffaele Costa

Esperto di mercati

Raffaele Costa, dopo la laurea in Economia intraprende l’attività di consulente finanziario che lo porta a collaborare con i più importanti gruppi bancari europei e SIM. Nel 2010 consegue il master in European Financial Advisor (EFA) di EFPA Italia e nel 2024 quello in ESG Advisor sempre di EFPA Italia. Esperto di finanza e divulgatore, per Capital.com scrive analisi ed approfondimenti su temi economici, finanziari e di investimento.

Francesco Susinno

Country Manager Italia

Angela Battaglia

Premium Client Manager

Luca Baumgartner

Premium Client Manager

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