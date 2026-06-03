Scopri come sviluppare le tue conoscenze di trading con i CFD grazie ai nostri webinar online gratuiti. In Capital.com, crediamo che con la giusta combinazione di tecnologia all'avanguardia, intuizione e formazione dedicata, chiunque possa imparare a fare trading e investire per se stesso con fiducia.
Bruno Moltrasio, classe 1958, opera in Borsa dal 1998 come trader privato. Nel 1999 ha frequentato un Master in Analisi Tecnica dei Mercati Finanziari. È il fondatore dell'omonimo sito web BrunoMoltrasio.eu nonché di Universitrading.com e CulturaFinanziaria.com dove insegna ad analizzare i mercati e diffonde le sue migliori strategie di trading . E' stato il primo relatore all'ITF - Italian Trading Forum, la Fiera Italiana del Trading. E' formatore e personal trading coach ormai dal 2002 ed è relatore per primarie banche italiane e broker internazionali ai principali eventi di trading. Nel 2007 ha pubblicato il libro "Dalle Strategie Direzionali allo Spread Trading" che ha avuto un grande successo tra il pubblico.
Raffaele Costa, dopo la laurea in Economia intraprende l’attività di consulente finanziario che lo porta a collaborare con i più importanti gruppi bancari europei e SIM. Nel 2010 consegue il master in European Financial Advisor (EFA) di EFPA Italia e nel 2024 quello in ESG Advisor sempre di EFPA Italia. Esperto di finanza e divulgatore, per Capital.com scrive analisi ed approfondimenti su temi economici, finanziari e di investimento.
Guarda i nostri precedenti webinar finanziari. Esplora una raccolta di pratici video per ottimizzare la tua attività di trader
Resta sempre aggiornato: iscriviti al nostro canale per non perderti neanche un contenuto.
Troverai Outlook della settimana, analisi tecniche, le registrazioni dei webinar e tanto altro.