IniziaDocumenti legaliProcedura per i reclami (CCSV)
Nel caso in cui non si sia soddisfatti di un prodotto o di un servizio finanziario reso da Capital Com SV Investments Limited (d'ora in avanti, la Società), è possibile contattarci all'indirizzo complaint@capital.com per presentare un reclamo, allegando le seguenti informazioni al fine di agevolare la procedura di gestione dello stesso:
Numero dell’account di trading
Motivo del reclamo
Dati della persona o del reparto dell'azienda a cui indirizzare il reclamo
In alternativa, è possibile compilare il modulo di reclamo riportato di seguito.
La società ha predisposto un sistema interno di gestione dei reclami con il compito di esaminare e gestire accuratamente qualsivoglia istanza.
La risoluzione di un reclamo sarà articolata nel seguente modo:
Sarà data conferma, entro cinque (5) giorni, della ricezione del reclamo e sarà fornito un Numero Univoco di Riferimento. Tale numero di riferimento deve essere utilizzato ogniqualvolta si contatta il Financial Ombudsman e/o la CySEC in merito al reclamo.
Dopo un'indagine approfondita, sarà dato seguito al reclamo, entro due (2) mesi, comunicando l'esito della stessa, le azioni che verranno intraprese per risolvere l’istanza, laddove necessario, e una proposta risolutiva. Nel caso in cui non sia possibile dare seguito entro due (2) mesi, a causa della complessità del reclamo, saranno comunicati i motivi del ritardo e verrà indicato il lasso di tempo entro il quale sarà possibile concludere l’indagine. Tale lasso di tempo non dovrà superare i tre (3) mesi dalla presentazione del reclamo.
Nel caso in cui la decisione finale non sia pienamente soddisfacente, sarà possibile inoltrare il reclamo al Financial Ombudsman. Il Financial Ombudsman è un servizio indipendente per la risoluzione delle controversie tra le società di investimento cipriote e i loro clienti. È fondamentale contattare il Financial Ombudsman entro quattro (4) mesi dalla ricezione della risposta definitiva da parte nostra, altrimenti il Financial Ombudsman potrebbe non essere in grado di prendere in carico il reclamo. Gli estremi del Financial Ombudsman saranno indicati nella nostra risposta definitiva.