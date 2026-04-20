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Fai trading con MetaTrader 4

Accedi ad una piattaforma di trading estremamente personalizzabile con strumenti per l'analisi tecnica avanzata. Associa subito i tuoi account Capital.com e MT4.

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Grafici avanzati a portata di mano

Sfrutta oggi stesso la tecnologia di MetaTrader 4 con Capital.com

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Ottimizza la tua analisi tecnica grazie a una vasta gamma di indicatori personalizzabili, quali punti pivot, oscillatori personalizzati e variazioni delle medie mobili.

Personalizza il tuo hub di trading

Crea i tuoi indicatori e script, e personalizza dashboard, grafici, barre degli strumenti e molto altro.

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Migliora le tue analisi con gli strumenti Smart Trader, tra cui 30 indicatori popolari e 24 strumenti analitici. 

Gestisci rapidamente le tue posizioni

Accedi a numerose configurazioni grafiche e personalizza layout, template e profili per adattarli al tuo stile.

Metti a punto le tue strategie di trading

Personalizza il tuo approccio con feedback e approfondimenti in tempo reale mediante lo strumento Guardian Angel.

Associa il tuo account a MT4 in tre passaggi

Approfitta delle più recenti innovazioni tecnologiche.

Step 1

Apri il tuo account Capital.com per abilitare MT4 (assicurati di essere già verificato per fare trading).

Step 2

Crea il tuo account MT4 dalla nostra app o dalla piattaforma web seguendo le istruzioni della nostra guida passo-passo.
Come creare un account MT4

Step 3

Scarica MT4 per dispositivi mobili, web o laptop. Inserisci le tue credenziali MT4 nel client MT4. Ora è tutto pronto per fare trading con MT4.
Dove reperire le credenziali di accesso MT4

Scarica MT4

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FAQ

Che cos'è un broker MT4?

Qualsiasi broker regolamentato che offre il software MT4 può essere considerato un broker MT4, come Capital.com!

MT4 è un broker?

No, MT4 non è un broker in sé, bensì una suite software che si collega a un broker - come Capital.com - per fare trading.

Perché le persone usano MetaTrader 4?

MetaTrader 4 ottimizza la tua esperienza di trading grazie a grafici in tempo reale, quotazioni live, analisi approfondite e una serie di strumenti di gestione degli ordini e indicatori. È anche una piattaforma estremamente personalizzabile, che consente di modificare la modalità di visualizzazione di dashboard, grafici, barre degli strumenti e molto altro.

MetaTrader 4 è adatto ai principianti?

MetaTrader 4 può essere utile per i principianti grazie alla sua interfaccia altamente personalizzabile e intuitiva. Vanta anche una vasta gamma di strumenti Smart Trader, add-on e indicatori che aiutano a prendere decisioni più consapevoli.

Posso usare MT4 nel mio conto di trading demo?

Sì. I clienti residenti in Paesi per i quali è stata conferita alla società la licenza ASIC, CySEC, FSA, FCA o SCB possono utilizzare il loro account live o demo di Capital.com su MetaTrader 4. Questa integrazione non è ancora disponibile per i residenti in Francia.

Quanto costa MetaTrader 4?

L'utilizzo di MetaTrader 4 è completamente gratuito. Potreste tuttavia incorrere in costi addebitati dal vostro broker sotto forma di commissioni addebitate sugli spread o commissioni (o altre tasse).

Come posso creare un account MetaTrader4?

Puoi creare un account Capital.com e associarlo a quello MetaTrader 4 per usufruire di una piattaforma di trading estremamente personalizzabile e di una gamma di strumenti per l'analisi tecnica avanzata.A tal fine, segui i passaggi riportati di seguito:

 

  1. Crea e verifica un account Capital.com;

  2. Per aggiungere un account MT4 dalla nostra app:

    • Vai su “Account”

    • Premi su “I miei account”

    • Premi su “Aggiungi account live (o demo)”

    • Seleziona un “Account MT4 Capital.com” e premi “Continua”

  3. Per aggiungere un account MT4 dalla piattaforma web:

    • Vai alle Impostazioni

    • Seleziona “I miei account”

    • Seleziona “Aggiungi account live (o demo)”

    • Seleziona un “Account MT4 Capital.com” e premi “Continua”

  4. Il tuo account MT4 è ora pronto.

Dove posso trovare le mie credenziali di accesso a MetaTrader 4?

Per verificare le credenziali del tuo account MT4-

Dall'app Capital.com:

  1. Vai su “Account” e seleziona “I miei account”

  2. Premi sulle credenziali di accesso accanto all’account MT4.

 

Dalla piattaforma web:

  1. Vai su “Impostazioni” e seleziona “I miei account”

  2. Clicca sulle credenziali di accesso accanto all’account MT4.

 

La password deve essere la stessa utilizzata per accedere alla piattaforma Capital.com.