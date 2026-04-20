Ottimizza la tua analisi tecnica grazie a una vasta gamma di indicatori personalizzabili, quali punti pivot, oscillatori personalizzati e variazioni delle medie mobili.
Crea i tuoi indicatori e script, e personalizza dashboard, grafici, barre degli strumenti e molto altro.
Migliora le tue analisi con gli strumenti Smart Trader, tra cui 30 indicatori popolari e 24 strumenti analitici.
Accedi a numerose configurazioni grafiche e personalizza layout, template e profili per adattarli al tuo stile.
Personalizza il tuo approccio con feedback e approfondimenti in tempo reale mediante lo strumento Guardian Angel.
Approfitta delle più recenti innovazioni tecnologiche.
Qualsiasi broker regolamentato che offre il software MT4 può essere considerato un broker MT4, come Capital.com!
No, MT4 non è un broker in sé, bensì una suite software che si collega a un broker - come Capital.com - per fare trading.
MetaTrader 4 ottimizza la tua esperienza di trading grazie a grafici in tempo reale, quotazioni live, analisi approfondite e una serie di strumenti di gestione degli ordini e indicatori. È anche una piattaforma estremamente personalizzabile, che consente di modificare la modalità di visualizzazione di dashboard, grafici, barre degli strumenti e molto altro.
MetaTrader 4 può essere utile per i principianti grazie alla sua interfaccia altamente personalizzabile e intuitiva. Vanta anche una vasta gamma di strumenti Smart Trader, add-on e indicatori che aiutano a prendere decisioni più consapevoli.
Sì. I clienti residenti in Paesi per i quali è stata conferita alla società la licenza ASIC, CySEC, FSA, FCA o SCB possono utilizzare il loro account live o demo di Capital.com su MetaTrader 4. Questa integrazione non è ancora disponibile per i residenti in Francia.
L'utilizzo di MetaTrader 4 è completamente gratuito. Potreste tuttavia incorrere in costi addebitati dal vostro broker sotto forma di commissioni addebitate sugli spread o commissioni (o altre tasse).
Puoi creare un account Capital.com e associarlo a quello MetaTrader 4 per usufruire di una piattaforma di trading estremamente personalizzabile e di una gamma di strumenti per l'analisi tecnica avanzata.A tal fine, segui i passaggi riportati di seguito:
Crea e verifica un account Capital.com;
Per aggiungere un account MT4 dalla nostra app:
Vai su “Account”
Premi su “I miei account”
Premi su “Aggiungi account live (o demo)”
Seleziona un “Account MT4 Capital.com” e premi “Continua”
Per aggiungere un account MT4 dalla piattaforma web:
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Il tuo account MT4 è ora pronto.
Per verificare le credenziali del tuo account MT4-
Dall'app Capital.com:
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Premi sulle credenziali di accesso accanto all’account MT4.
Dalla piattaforma web:
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Clicca sulle credenziali di accesso accanto all’account MT4.
La password deve essere la stessa utilizzata per accedere alla piattaforma Capital.com.