Richiedi un account professional

I trader esperti con i necessari requisiti possono presentare domanda per diventare clienti professional di Capital.com, il che significa che non saranno soggetti alle stesse restrizioni di leva previste per i clienti retail, ma perderanno alcune delle tutele loro riconosciute.

Hai i requisiti?

Se sei in grado di rispondere affermativamente a due o più delle seguenti domande, è possibile che tu soddisfi i requisiti

#1

Hai effettuato in media 10 operazioni di entità rilevante per trimestre, nel mercato di riferimento, nel corso dell’ultimo anno?

#2

Disponi di un portafoglio di investimenti liquidi di valore superiore a 500.000 EUR?

#3

Lavori o hai lavorato per almeno un anno in un ruolo professionale in un ambito finanziario attinente ai servizi e ai prodotti a leva della Società?

Se hai i requisiti

Ecco i passaggi da seguire per farne richiesta.Dopo aver effettuato la richiesta, valuteremo la tua idoneità per l’apertura di un account Pro e ti daremo notifica via email del suo esito

Non hai ancora un account Capital.com?

  1. Scarica la nostra app di CFD trading dall'App Store
  2. Apri e verifica un nuovo account retail
  3. Nell'app, fai clic sul banner in cima alla schermata iniziale e inserisci i dati richiesti
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Già cliente?

  1. Scarica l'app, se necessario
  2. Accedi all'app e vai su “Account”, o clicca su “Live” in alto a destra nella piattaforma
  3. Fai clic su “Passa a Pro” e inserisci i dati richiesti
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Per ulteriori informazioni sulle peculiari condizioni e funzionalità degli account professional, contatta il nostro servizio di assistenza clienti.

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