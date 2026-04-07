Regolamentazioni

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Capital.com SV Investments Limited (di seguito indicata come "noi", "CAPITAL.COM", "la Società") è una società di investimento di Cipro regolamentata, con numero di registrazione HE 354252. La Società possiede una licenza e una registrazione presso la Cyprus Securities and Exchange Commission, con numero 319/17.
In quanto entità con sede in uno dei paesi dell'Unione europea, CAPITAL.COM deve rispettare i requisiti imposti dalla direttiva MiFID.
Capital.com conserva il denaro dei propri clienti in conti bancari separati, come descritto nella regolamentazione relativa alla gestione del denaro dei clienti. In altre parole, i tuoi fondi vengono conservati in una posizione differente da quella in cui conserviamo i nostri fondi, pertanto non sono esposti a eventuali difficoltà finanziarie inaspettate che possono verificarsi all'interno della Società. La Società non rivendica alcun diritto su questi fondi, poiché appartengono a te.
I fondi dei clienti vengono distribuiti in diverse banche rinomate (Eurobank, Astrobank, ecc.), costantemente sottoposte a controlli per garantire che risultino conformi alle linee guida di CAPITAL.COM.
I fondi dei nostri clienti non potranno quindi essere colpiti da eventuali debiti sovrani e aziendali.
La copertura è garantita esclusivamente dal denaro di CAPITAL.COM.
Capital.com SV Investments Limited è membro del Fondo di Compensazione degli Investitori (il "Fondo") per i clienti delle società di investimento di Cipro (CIF, Cyprus Investment Firm) e di altre società di investimento (IF, Investment Firm) che non sono istituti di credito.
Il Fondo costituisce una persona giuridica di diritto privato e la relativa amministrazione viene esercitata da un Comitato amministrativo. Il Comitato è formato da cinque membri che restano in carica per tre anni.
L'importo della compensazione che può essere pagato a ciascun cliente è calcolato in base ai termini legali e contrattuali che governano la relazione tra l'Azienda e il Cliente ed è soggetto a regole predefinite che si applicano al calcolo dei reclami tra il cliente e CAPITAL.COM.
Se l'ammontare determinato del reclamo in base alla direttiva supera l'importo di ventimila Euro (€ 20.000), il richiedente può ricevere, quale compensazione, fino a 20.000 euro.