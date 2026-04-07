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Regolamentazioni

Licenza

Capital.com SV Investments Limited (di seguito indicata come "noi", "CAPITAL.COM", "la Società") è una società di investimento di Cipro regolamentata, con numero di registrazione HE 354252. La Società possiede una licenza e una registrazione presso la Cyprus Securities and Exchange Commission, con numero 319/17.

In quanto entità con sede in uno dei paesi dell'Unione europea, CAPITAL.COM deve rispettare i requisiti imposti dalla direttiva MiFID. 

Fondi separati

Capital.com conserva il denaro dei propri clienti in conti bancari separati, come descritto nella regolamentazione relativa alla gestione del denaro dei clienti. In altre parole, i tuoi fondi vengono conservati in una posizione differente da quella in cui conserviamo i nostri fondi, pertanto non sono esposti a eventuali difficoltà finanziarie inaspettate che possono verificarsi all'interno della Società. La Società non rivendica alcun diritto su questi fondi, poiché appartengono a te.

I fondi dei clienti vengono distribuiti in diverse banche rinomate (Eurobank, Astrobank, ecc.), costantemente sottoposte a controlli per garantire che risultino conformi alle linee guida di CAPITAL.COM.

I fondi dei nostri clienti non potranno quindi essere colpiti da eventuali debiti sovrani e aziendali.

La copertura è garantita esclusivamente dal denaro di CAPITAL.COM.

Fondo di Compensazione degli Investitori

Capital.com SV Investments Limited è membro del Fondo di Compensazione degli Investitori (il "Fondo") per i clienti delle società di investimento di Cipro (CIF, Cyprus Investment Firm) e di altre società di investimento (IF, Investment Firm) che non sono istituti di credito.

Il Fondo costituisce una persona giuridica di diritto privato e la relativa amministrazione viene esercitata da un Comitato amministrativo. Il Comitato è formato da cinque membri che restano in carica per tre anni. 

Stabilire l'importo pagabile della compensazione 

L'importo della compensazione che può essere pagato a ciascun cliente è calcolato in base ai termini legali e contrattuali che governano la relazione tra l'Azienda e il Cliente ed è soggetto a regole predefinite che si applicano al calcolo dei reclami tra il cliente e CAPITAL.COM. 

Se l'ammontare determinato del reclamo in base alla direttiva supera l'importo di ventimila Euro (€ 20.000), il richiedente può ricevere, quale compensazione, fino a 20.000 euro. 