Dal suo ingresso nell'azienda nel 2016, Nikolai ha avuto un ruolo determinante nel promuoverne la crescita, dai suoi esordi come start-up fino a diventare l'azienda globale che è attualmente. Grazie alla sua propensione per la coltivazione di talenti e per favorire l’espansione di aziende nel dinamico settore fintech, Nikolai ha coordinato brillantemente numerose iniziative di rilievo, che vanno dall'ambito legale e operativo alla crescita e al marketing.

Vanta oltre 10 anni di esperienza nel campo della crescita aziendale e degli investimenti, e ha conseguito un dottorato (PhD) in giurisprudenza.