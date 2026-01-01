Grazie a decenni di know-how nel campo della finanza e del trading, il nostro team dirigenziale ci ha resi uno dei broker in più rapida ascesa in Europa, in grado di concepire soluzioni innovative che consentono ai trader di prendere decisioni più consapevoli.
Viktor è un imprenditore britannico del settore tecnologico, con una particolare propensione per l’individuazione di innovative opportunità di investimento capaci di rivoluzionare i mercati. Ha iniziato a investire in tecnologie pionieristiche nel 2001, attraverso il suo veicolo globale di investimento, VP Capital.
La sua passione per mettere le tecnologie più innovative a disposizione di un team di persone fortemente motivate lo ha portato a fondare Capital.com nel 2016. Da allora, Capital.com si è affermata come una delle piattaforme di trading in più rapida crescita al mondo, con sedi nel Regno Unito, in Europa, in Australia e in Medio Oriente.
Christoforos è entrato a far parte del gruppo Capital.com nel novembre del 2016, avendo alle spalle un'esperienza decennale in ambito assicurativo e finanziario. Ha iniziato la sua carriera ricoprendo il ruolo di Actuary (attuario) nel comparto del brokeraggio riassicurativo, per poi operare per altri tre anni nel settore del brokeraggio, prima di essere promosso a Junior Dealer e successivamente a Risk Manager. È entrato a far parte del nostro team come Head of Risk, per poi diventare Chief Risk Officer (responsabile rischi) e quindi Head of Operations (direttore operativo).
Ha conseguito una laurea in matematica presso la Leeds University e un master in scienze attuariali presso la City, University of London (ora nota come City St George's).
Rupert è entrato in Capital.com nel giugno del 2022, dopo aver ricoperto ruoli nell’ambito del trading e delle vendite per oltre 15 anni nel Regno Unito e negli Stati Uniti. Dopo aver collaborato a lungo con il dealing desk di IG, è diventato Deputy Head of Dealing per i prodotti FX e le criptovalute. Nel 2017 è stato nominato CEO di IG US, lanciando e ottenendo l'approvazione normativa per l'azienda, prima di farla evolvere fino a imporsi come nuovo e rilevante competitor nel mercato FX statunitense.
In qualità di CEO di Capital.com UK, Rupert coordina le attività nel Regno Unito e garantisce che assecondino la strategia globale del Gruppo.
Tarik Chebib è responsabile dell'espansione di Capital.com in nuovi mercati con elevato potenziale di crescita in tutta l’area geografica. Vantando oltre un decennio di esperienza nel settore dell'intermediazione, Tarik è entrato a far parte di Capital.com come Chief Revenue Officer nel luglio 2021, per poi essere promosso al ruolo di CEO regionale l’anno seguente. Nella sede di Dubai, Tarik è attualmente a capo della nostra filiale che ha di recente ottenuto la licenza per operare negli Emirati Arabi Uniti. Nel corso della sua carriera, Tarik ha ricoperto diversi ruoli dirigenziali senior, tra cui quello di Head of Sales (responsabile vendite) presso IG e, più di recente, quello di Head of Middle East (responsabile per il Medio Oriente) presso Pepperstone.
Ha conseguito un Master (MSc) in Management presso la Cass Business School, e una laurea triennale in Business presso la Brunel University London.
Thomas McCrickard è l'amministratore delegato (CEO) di Capital Com Australia, dove è responsabile della strategia aziendale, della supervisione legale e delle operazioni in tutta la regione.
Con oltre dieci anni di esperienza nei mercati finanziari globali, Thomas ha ricoperto ruoli senior nel trading di derivati, nella gestione del rischio e nella strategia a Londra e Melbourne. Dal dicembre 2023 ricopre la carica di Direttore di Capital Com Australia, e ha guidato l'azienda attraverso le fasi chiave dello sviluppo e della crescita. Thomas ha conseguito una laurea in Matematica aziendale e Statistica presso la "London School of Economics and Political Science".
Ariel è entrato a far parte di Capital.com nel marzo del 2021. Ha iniziato la sua carriera presso Ernst & Young 18 anni orsono, dove ha ricoperto il ruolo di Senior Auditor di società high-tech quotate al Nasdaq. Successivamente, è stato Senior Controller nel settore delle start-up, nonché presso affermati conglomerati multinazionali quali il gruppo francese Alstom Energy (rilevato da General Electric). Più di recente, ha collaborato per tre anni con la piattaforma di social trading eToro, in qualità di Head of Finance (responsabile finanziario) per l'Europa.
Ariel è un dottore commercialista certificato e ha conseguito una laurea in Accounting, Management and Economics (contabilità, gestione aziendale ed economia), nonché un MBA in Financial Management (gestione finanziaria).
Sheena è entrata a far parte di Capital.com nel settembre del 2023, vantando un curriculum di tutto rispetto nell’ambito della gestione di team in Europa e Medio Oriente, per tutto ciò che attiene alla compliance normativa. Prima di entrare in Capital.com, Sheena aveva ricoperto il ruolo di Chief Compliance Officer (responsabile della compliance) presso ADSS. Sheena ha trascorso oltre dieci anni della sua carriera professionale presso CMC Markets, dove ha ricoperto il ruolo di Compliance Assistant (assistente per la compliance), prima di essere promossa a Head of Compliance (responsabile della compliance) per il Regno Unito e l'Europa.
Ha conseguito la laurea in giurisprudenza presso la Queen Mary University of London e un master in relazioni pubbliche internazionali presso UCL.
Sasha è Chief Product Officer (responsabile prodotti) di Capital.com e coordina lo sviluppo della piattaforma e dell’esperienza utente a livello mondiale. Avendo alle spalle diverse esperienze nell’ambito della gestione dei prodotti, del fintech e dell'innovazione orientata al cliente, vanta una forte passione per la creazione di prodotti intuitivi e scalabili in grado di dare risoluzione a reali esigenze degli utenti. Sasha ha ricoperto ruoli quale coordinatore di team interfunzionali in diversi mercati, e dà priorità allo sviluppo di prodotti facendo leva su dati, pensiero progettuale e promozione di elevate prestazioni. Prima di entrare a far parte di Capital.com, Sasha è stato Head of Product (responsabile prodotti) presso Revolut Wealth & Trading e Credit.
In qualità di Chief Information and Security Officer (responsabile dati e sicurezza) presso Capital.com, Pavel coordina la strategia internazionale dell'azienda in materia di sicurezza dei dati, IT, infrastrutture, operatività della piattaforma, e compliance normativa. Dopo il suo ingresso in Capital.com nel 2018, ha contribuito a consolidare la reputazione di Capital.com in materia di sicurezza, predisponendo un’efficiente e scalabile base tecnologica per favorire una crescita rapida nel regolamentato ecosistema fintech. Vantando una vasta esperienza in fatto di sicurezza informatica, gestione IT e governance dei rischi, Pavel è fautore di una cultura improntata alla resilienza informatica e alla predisposizione normativa, affinché Capital.com preservi il suo ruolo di pioniere nello sviluppo di una tecnologia finanziaria che sia quanto più possibile sicura e innovativa.
Eugene Lemesh è a capo della strategia internazionale di Capital.com per tutto quel che concerne i dipendenti, con particolare attenzione alla formazione del personale, all’evoluzione dell’azienda, e alla promozione di una cultura inclusiva e funzionale. Avendo vasta esperienza nella gestione delle risorse umane in contesti dinamici e in rapida evoluzione, è responsabile dell'intero percorso dei dipendenti, tra cui reclutamento, attivismo, didattica, iniziative DEI e formazione manageriale. Eugene si è distinto negli anni per la messa a punto di strategie “people-first” che assecondano gli obiettivi aziendali, favoriscono l'innovazione, e consentono ai dipendenti di rendere al meglio in ogni fase del loro percorso professionale.
Dal suo ingresso nell'azienda nel 2016, Nikolai ha avuto un ruolo determinante nel promuoverne la crescita, dai suoi esordi come start-up fino a diventare l'azienda globale che è attualmente. Grazie alla sua propensione per la coltivazione di talenti e per favorire l’espansione di aziende nel dinamico settore fintech, Nikolai ha coordinato brillantemente numerose iniziative di rilievo, che vanno dall'ambito legale e operativo alla crescita e al marketing.
Vanta oltre 10 anni di esperienza nel campo della crescita aziendale e degli investimenti, e ha conseguito un dottorato (PhD) in giurisprudenza.
Prima di fregiare Capital.com della sua esperienza, Valentina ha collaborato come Lead Legal Counsel (capo consulente legale) e come Administrative Director (direttore amministrativo) o Managing Director (direttore generale) per molte aziende nel settore IT, dei media, in quello immobiliare e nel comparto dei servizi finanziari.
In precedenza, Valentina era stata Associate (partner) di uno dei principali studi legali a livello locale. Valentina ha conseguito la laurea in Legal Regulation of Commercial Activities presso la Belarusian State University e il diploma del programma Professional Management presso la IPM Business School. Attualmente sta completando l’LLM presso il King's College London, nell’ambito del programma International Financial and Commercial Law.
Elpida è entrata a far parte di Capital.com nel 2024, avendo alle spalle oltre 10 anni di esperienza internazionale nel campo delle relazioni con i clienti, dell'onboarding, delle soluzioni di pagamento, e della gestione del back-office. In qualità di Head of Operations (responsabile operazioni), coordina importanti attività volte a migliorare l'esperienza cliente e a ottimizzare le performance aziendali. Prima del suo ingresso in Capital.com, aveva ricoperto ruoli manageriali nel settore fintech, tra cui quelli di Senior VP of Customer Operations (vicepresidente per le relazioni con i clienti) e Head of Safekeeping (responsabile della sicurezza), coordinando team internazionali, promuovendo l'automazione di attività aziendali, e ottimizzando la prestazione di servizi.
Vitaliy Kedyk è un esperto conoscitore del comparto degli asset digitali, vantando oltre dieci anni di esperienza alla guida di iniziative innovative nel ramo delle criptovalute e di tutto ciò che concerne il Web3. A partire dal 2017, ha collaborato con diversi cripto-exchange regolamentati e, in qualità di responsabile fondatore di CryptoUK, ha contribuito alla stesura embrionale delle disposizioni in materia di criptovalute nel Regno Unito.
Prima di entrare a far parte di Capital.com, Vitaliy aveva ricoperto la carica di Head of Strategy (responsabile strategie) presso Currency.com, coordinando iniziative strategiche e portando a compimento una M&A all'inizio del 2025. Nell’ambito del suo ruolo in Capital.com, si occupa dell'ampliamento dell’offerta cripto della piattaforma, potendo far leva sulla sua vasta conoscenza del comparto delle criptovalute, della finanza digitale e del quadro normativo.
1 I dati riportati si riferiscono al Capital Com Group.
* Confronto tra le 20 migliori piattaforme di trading (Top List 2026)