IniziaPiattaforme di trading Trading demo
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Perché utilizzare un account di trading demo?
Esercitarsi su un account demo di trading gratuito è l'introduzione ideale ai mercati, in quanto consente di apprendere i principi del trading senza rischi.
Con fino a 100.000 dollari di fondi virtuali, puoi acquisire posizioni su forex, materie prime, indici e azioni utilizzando i CFD, senza rischiare denaro reale.
Sia su app che su desktop, esplora la nostra piattaforma intuitiva e facilmente navigabile e sviluppa le tue competenze con 8 intervalli temporali, oltre 100 indicatori e una suite di strumenti di disegno, attraverso 6 tipi di grafici. Puoi anche imparare mentre fai trading con un feed integrato di Reuters che fornisce le ultime notizie sul mercato di tuo interesse, così come con la nostra suite di risorse educative tra webinar, glossari e articoli esplicativi.
Aprire e fare trading su un account demo è il tuo primo passo per unirti ai nostri oltre 845,000.000 titolari di account live. Inizia quindi oggi stesso il tuo viaggio nel trading con un fornitore pluripremiato.
Parti dall'inizio e scopri le basi del trading nella nostra guida introduttiva.
Sapere come gestire il rischio è una competenza fondamentale nel trading.
Scopri i principali mercati che offriamo e come fare trading.
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Usufruisci di un'esperienza ottimizzata di trading, con tutte le nostre funzionalità principali a portata di clic, e fai trading su migliaia di mercati, ovunque ti trovi. Esplora il trading tramite app scansionando il codice QR.
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App molto utile per chi inizia da zero. C’è sia la modalità demo che quella con soldi veri, così puoi imparare piano piano. Mi ha aiutato a capire meglio il trading. La consiglio a chi parte senza esperienza.
Devo dire che non esiste piattaforma piu smart di questa. semplice, efficace, ma sopratutto un call center che funziona, in particolar modo Davide e' una persona che ti spiega quando le tue conoscenze non arrivano. super consigliata
Considero Capital.com uno dei siti più affidabili nel trading, grazie alla mia pluriennale esperienza con loro. E ancor più ringrazio Angela Battaglia, Premium Client Manager, per la sua assistenza altamente professionale e qualificata. E nulla è più prezioso nel trading di un valido supporto operativo e morale come io ho avuto la possibilità di avere.
Precisione, chiarezza e grande sicurezza. Ecco quello che ho ottenuto da Capital.com. Aggiungo anche: molta attenzione all'assistenza clienti. Sono molto soddisfatto del servizio che offre Capital.com.
Ottima esperienza, gestione della piattaforma ottima e ottimo il supporto del manager che vi segue in tutto e per tutto, gentilezza e disponibilità per qualsiasi domanda e/o tesi da affrontare con luo. Assolutamente Soddisfatto.
Broker eccellente, spread bassissimi e enorme scelta di mercati disponibili
Facile da usare. Piattaforma molto intuitiva. Non ci sono costi nascosti
Ottima applicazione per quanto riguarda il trading, soprattutto molto d'aiuto per imparare partendo da 0. È disponibile sia una modalità con soldi reali, versati dal proprio conto, e una simulata che aiuta moltissimo ad approcciarsi al trading. Consiglio vivamente per chi come me partiva da nozioni fin troppo generiche.
Sono cliente Capital da qualche mese ormai e mi sono trovato bene fin dall'inizio. Il supporto dalla mia Premium Client Manager Angela Battaglia è eccellente, cordiale, competente e professionale, e il regolare contatto per gli aggiornamenti ha creato in me un senso di tranquillità e soddisfazione. La piattaforma di trading è ottima, veloce nelle operazioni, spread molto buoni, un bel canale di formazione e news, e come ciliegina sulla torta la recente apertura della filiale italiana! 5 stel
Ci sta bel broker semplice intuitivo vi consiglio di utilizzarlo in coppia con trading view
Ho ricevuto un’assistenza dedicata molto professionale da parte di Luca. Il servizio offerto dal broker è stato eccellente e tutto è risultato perfettamente in regola.
Uso sia il sito che l’app x cell. da circa un Anno. per quanto riguarda quest’ultima, Stupenda! Scorre bene, non si blocca mai. Intuitiva, ben organizzata. I grafici si leggono bene. Il personale è sempre disponibile a qualunque domanda e rispondono in nel giro di pochi minuti. Super consigliata!
é una buona app i principianti mi sono trovato bene con la demo
Applicazione Ben fatta, utile anche per chi sta iniziando, commissioni basse, possibilità di un conto demo, e aggiornamenti frequenti
Sono riportate le nostre recensioni a 4 e 5 stelle. I dati individuali dell'utente sono stati intenzionalmente resi anonimi al fine di salvaguardare la sua privacy, in ottemperanza alle prescrizioni del GDPR.
1 I dati riportati si riferiscono a Capital Com Group.
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