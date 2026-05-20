Analisi di Mercato

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Previsioni FTSE MIB, Nasdaq 100 e Dow Jones: Sentiment AI ai massimi
L'US Tech 100, l'Italy 40 e l'US Wall Street 30 hanno scambiato vicino ai recenti massimi dopo che i risultati di NVIDIA hanno sostenuto il sentiment sull'AI nei mercati azionari.
07:15, 28 Maggio 2026
Azioni Stellantis: FaSTLAne 2030, utili Q1
Stellantis è una casa automobilistica globale quotata a Milano, con aggiornamenti recenti incentrati sul piano FaSTLAne 2030, il memorandum JLR e la joint venture Dongfeng. I rendimenti passati non sono un indicatore affidabile dei risultati futuri.
07:02, 28 Maggio 2026
IPO SpaceX 2026: valutazione, Starlink, Starship e rischi della quotazione più attesa di Wall Street
IPO SpaceX 2026: valutazione, Starlink, Starship, rischi e opportunità della quotazione più attesa di Wall Street. Analisi completa del modello di business, della governance di Elon Musk e del ruolo della space economy globale.
07:55, 26 Maggio 2026
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07:55, 26 Maggio 2026
Previsioni azioni Nvidia: autorizzazione chip H200 per la Cina
NVIDIA è un'azienda statunitense di semiconduttori le cui vendite di chip H200 a selezionate società cinesi e i risultati del primo trimestre dell'anno fiscale 2027 del 20 maggio 2026 sono al centro dell'attenzione. I rendimenti passati non sono un indicatore affidabile dei risultati futuri.
09:02, 21 Maggio 2026
Previsioni prezzo petrolio greggio: chiusura dello Stretto di Hormuz
Il petrolio greggio USA e il Brent sono benchmark petroliferi globali i cui prezzi del 2026 sono stati influenzati dalla chiusura dello Stretto di Hormuz, dai cambiamenti di produzione OPEC+ e dalle previsioni di domanda in evoluzione.
08:52, 21 Maggio 2026
Azioni Nexi S.p.A.: utili e guidance Q1 2026
Nexi è un gruppo italiano dei pagamenti quotato a Milano. Gli ultimi risultati hanno riconfermato la guidance 2026, mentre Reuters ha riportato un interesse preliminare di acquisizione da parte di CVC. I rendimenti passati non sono un indicatore affidabile dei risultati futuri.
08:43, 21 Maggio 2026
Azioni Leonardo: utili e guidance Q1 2026
Leonardo è un gruppo italiano dell'aerospazio e difesa i cui risultati del Q1 2026 hanno mostrato ordini più elevati, crescita dei ricavi e guidance annuale confermata. I risultati passati non sono un indicatore affidabile dei risultati futuri.
08:53, 20 Maggio 2026
Azioni BCA MPS: integrazione fusione Mediobanca
Banca Monte dei Paschi di Siena ha riportato un utile netto Q1 2026 di 521 milioni di euro, mentre prosegue l'integrazione con Mediobanca dopo il completamento dell'acquisizione. I rendimenti passati non sono un indicatore affidabile dei risultati futuri.
08:46, 20 Maggio 2026
Azioni UniCredit: utili Q1 2026, offerta Commerzbank
UniCredit è un gruppo bancario italiano quotato a Milano. Le prospettive per il 2026 sono legate all'utile record del Q1 e all'offerta interamente in azioni da €35 miliardi per Commerzbank. I rendimenti passati non sono un indicatore affidabile dei risultati futuri.
08:33, 20 Maggio 2026
Previsioni azioni Eni: approvato buyback da €4 miliardi
Le prospettive di Eni per maggio 2026 riflettono l'approvazione del buyback da €4 miliardi, la crescita del 9% della produzione upstream nel Q1 e l'esposizione al Brent oltre i $110. I risultati passati non sono un indicatore affidabile dei risultati futuri.
08:26, 20 Maggio 2026