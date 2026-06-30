L'indice Nasdaq 100 – denominato US Tech 100 (US100) sulle piattaforme di trading CFD come Capital.com – quota a $29.408,30, all'interno di un range intraday di $28.948,30–$29.568,90 alle 10:11 UTC del 29 giugno 2026.

(US100) sulle piattaforme di trading CFD come Capital.com – quota a $29.408,30, all'interno di un range intraday di $28.948,30–$29.568,90 alle 10:11 UTC del 29 giugno 2026. L'indice S&P 500 – denominato US 500 (US500) – si attesta a $7.393,50, vicino al suo massimo intraday di $7.394,70 – all'interno di un range di $7.301,60–$7.394,70

(US500) – si attesta a $7.393,50, vicino al suo massimo intraday di $7.394,70 – all'interno di un range di $7.301,60–$7.394,70 L'indice Dow Jones Industrial Average – denominato US Wall Street 30 (US30) – è a $51.975,40, muovendosi all'interno di una banda $51.678,50–$52.102. I risultati passati non sono un indicatore affidabile dei risultati futuri.

Diversi fattori stanno influenzando la sessione. La Federal Reserve ha mantenuto il suo tasso di riferimento dei federal funds al 3,50%–3,75% nella riunione di giugno, con il Federal Open Market Committee (FOMC) che ha rimosso il linguaggio precedente che segnalava tagli dei tassi e il dot plot mediano che indica un possibile rialzo più avanti nel 2026 (CNBC, 17 giugno 2026). Un sondaggio Reuters tra economisti pubblicato il 26 giugno 2026 ha inoltre evidenziato aspettative che i tassi rimarranno invariati fino a fine anno (Reuters, 26 giugno 2026). Il momentum legato all'AI ha sostenuto gli indici ad alta concentrazione tecnologica, mentre il ribilanciamento di giugno del Nasdaq-100 – effettivo dal 22 giugno 2026 – ha aggiunto nomi dell'infrastruttura AI tra cui CoreWeave (CRWV) e Astera Labs (ALAB), aumentando l'esposizione dell'indice al computing AI generativo (Stock Titan, 24 giugno 2026). I flussi di ribilanciamento di fine trimestre e semestre sono anch'essi fattori di liquidità rilevanti, coincidendo con gli aggiustamenti di posizionamento dei fondi indicizzati su tutti e tre i benchmark (CNBC, 26 giugno 2026).

Outlook indici USA di terze parti: gli utili AI plasmano le prospettive H2

Al 29 giugno 2026, le previsioni di terze parti per US Tech 100, US 500 e US Wall Street 30 riflettono una gamma di prospettive influenzate dalla politica della Federal Reserve, dal momentum degli utili legati all'AI, dalle dinamiche del mercato IPO e dal conflitto in corso in Medio Oriente mentre i mercati chiudono H1 2026.

Goldman Sachs (target fine anno US 500)

Goldman Sachs ha alzato il suo target di fine 2026 per l'US 500 a 8.000, da 7.600 precedentemente. La banca ha proiettato un utile per azione di $340 per il 2026, un aumento del 24% anno su anno, e $385 per il 2027. La revisione si è basata su una performance degli utili ampiamente superiore alle attese, con circa l'85% delle società dell'S&P 500 che hanno battuto le stime nel Q1 2026, insieme alle aspettative che la spesa in conto capitale legata all'AI e la pipeline di IPO SpaceX potrebbero sostenere i flussi istituzionali fino a fine anno (MarketBeat, 16 giugno 2026).

Reuters (consenso dei principali broker su US 500)

Reuters riporta che i principali broker si aspettano che l'US 500 estenda il suo rally attraverso il 2026, con il momentum dell'AI e i forti utili aziendali citati come i principali driver. La rassegna nota che mentre il conflitto in Medio Oriente ha introdotto volatilità, il consenso tra le principali case sell-side rimane positivo sull'estensione dei guadagni da inizio anno dell'indice nell'H2 (Reuters, 25 giugno 2026).

MarketBeat (outlook US 500 e pipeline IPO)

MarketBeat nota che il target di 8.000 per fine anno di Goldman Sachs per l'US 500 implica circa il 6% di upside dai livelli di metà giugno 2026, in un contesto di crescita ampia degli utili, capex AI e rinnovata attività IPO, incluso il debutto di SpaceX il 12 giugno a $135 per azione e i filing S-1 confidenziali di OpenAI e Anthropic. L'articolo evidenzia anche che mentre il CBOE VIX ha raggiunto il suo livello più alto dall'inizio di aprile e il sentiment retail ribassista rimane elevato, il quadro macro e degli utili continua a sostenere il caso rialzista strutturale (MarketBeat, 16 giugno 2026).

Coin Price Forecast (modello algoritmico US 500)

Coin Price Forecast fissa il suo target di fine 2026 per l'US 500 a 7.563, con una stima di metà anno di 7.370. La sua istantanea del 15 giugno 2026 riportava un indicatore di fine anno più alto di 7.672, con la successiva revisione a 7.563 che riflette il ritracciamento dell'indice dal livello di 7.431 registrato in quella data precedente (Coin Price Forecast, 28 giugno 2026).

Investing.com (visione tecnica US Tech 100)

Investing.com nota che l'US Tech 100 ha guidato gli indici USA con un guadagno superiore all'8% a maggio 2026, superando l'avanzamento mensile di circa il 5% dell'US 500, mentre il Nasdaq è entrato in giugno ai massimi storici con solo due giorni di distribuzione. L'analisi evidenzia che mentre il momentum è rimasto favorevole entrando nell'H2, le valutazioni estese e il rischio di delusioni negli utili AI rappresentavano test chiave per l'indice nei mesi successivi, con l'US 500 e il Dow Jones similmente a o vicino ai livelli record all'inizio di giugno 2026 (Investing.com, 1° giugno 2026).

Conclusione: attraverso queste fonti di terze parti, i target istituzionali di fine anno per l'US 500 si raggruppano in un range 7.563–8.000 per il 2026, con i modelli algoritmici al limite inferiore e Goldman Sachs a quello superiore. Tra le fonti, i principali fattori oscillanti per tutti e tre gli indici nell'H2 sono la consegna degli utili AI, l'incertezza sul percorso dei tassi Fed e il momentum della pipeline IPO.

Le previsioni di terze parti sono intrinsecamente incerte, poiché non possono tenere pienamente conto di sviluppi di mercato inattesi. I risultati passati non sono un indicatore affidabile dei risultati futuri.

Prezzi US Tech 100, US 500, US Wall Street 30: panoramica tecnica

Le ultime letture tecniche mostrano condizioni miste sui tre indici USA, con US100 e US500 che scambiano sotto le medie mobili di breve termine mentre US30 si mantiene sopra i livelli di supporto chiave.

US Tech 100

Il prezzo di US100 scambia a $29.408,30 alle 10:11 UTC del 29 giugno 2026, sotto il suo cluster di medie mobili di breve termine. Le SMA a 20/50/100/200 giorni si attestano a circa 29.780 / 28.881 / 26.785 / 25.978, con il prezzo anche sotto le SMA a 10 e 20 giorni. Ciò lascia il quadro tecnico immediato orientato al ribasso. L'RSI a 14 giorni legge 47,15, una lettura neutrale di medio range che riflette indecisione piuttosto che convinzione direzionale, mentre l'ADX a 21,29 indica un momentum di trend limitato in entrambe le direzioni.

Al rialzo, il primo riferimento da osservare è l'R1 classico a 29.571. Una chiusura giornaliera sopra quel livello porterebbe in vista l'area R2 vicino a 29.856. Un trading sostenuto sopra il cluster della SMA a 20 giorni intorno a 29.780 sarebbe necessario per ripristinare condizioni positive di breve termine.

Sui ribassi, il pivot classico a 29.073, derivato dai dati intraday, funge da riferimento di supporto iniziale. Sotto quel livello, la SMA a 50 giorni vicino a 28.881 rappresenta il prossimo ripiano MA significativo. Un movimento sotto quel livello rischierebbe un movimento verso l'area S1 vicino a 28.348 (TradingView, 29 giugno 2026).

Questa è analisi tecnica a scopo informativo e non costituisce consulenza finanziaria o una raccomandazione di acquisto o vendita di alcuno strumento.

US 500

Il prezzo di US500 scambia a $7.393,50 alle 10:11 UTC del 29 giugno 2026, sotto le sue SMA a 10, 20 e 30 giorni, a circa 7.433 / 7.455 / 7.457, mentre si mantiene sopra la SMA a 50 giorni vicino a 7.363. Ciò lascia l'indice in una banda di congestione tra la resistenza MA di breve termine e il supporto MA di medio termine. L'RSI a 14 giorni legge 46,07, una lettura neutrale-bassa che suggerisce che il recente ritracciamento ha assorbito un po' di momentum senza ancora stabilire una convinzione ribassista. L'ADX a 22,41 indica un trend di forza moderata piuttosto che stabilita.

Al rialzo, l'R1 classico a 7.728 è il primo livello da osservare. Una chiusura giornaliera convincente attraverso il cluster della SMA a 20 giorni intorno a 7.455 sarebbe il requisito preliminare, dopo di che entrano in vista R1 e poi R2 vicino a 7.876. La linea base Ichimoku a 7.429 si trova appena sopra l'ultimo prezzo corrente e può agire come resistenza di breve termine.

Sui ribassi, il pivot classico a 7.451 e la linea base Ichimoku a 7.429 formano insieme la banda di supporto iniziale. Sotto quel livello, la SMA a 50 giorni vicino a 7.363 è il ripiano MA chiave. Una chiusura sotto 7.363 rischierebbe un movimento verso S1 a 7.303 (TradingView, 29 giugno 2026).

Questa è analisi tecnica a scopo informativo e non costituisce consulenza finanziaria o una raccomandazione di acquisto o vendita di alcuno strumento.

US Wall Street 30

Il prezzo di US30 scambia a $51.975,40 alle 10:11 UTC del 29 giugno 2026, sopra la sua pila di medie mobili di breve e medio termine. Le SMA a 20/50/100/200 giorni si attestano a circa 51.301 / 50.298 / 49.127 / 48.312, con l'allineamento 20-su-50 intatto e il prezzo che scambia sopra tutti e quattro i livelli. Ciò mantiene il quadro tecnico di breve termine positivo. L'RSI a 14 giorni legge 61,12, una lettura neutrale-alta coerente con un momentum positivo, mentre l'ADX a 23,24 riflette un trend che si sta costruendo verso una forza stabilita senza raggiungere una lettura estrema. Il Bull Bear Power a 712,38 supporta anche il quadro tecnico positivo nelle condizioni attuali.

Al rialzo, l'R1 classico a 51.786 è stato effettivamente superato, con il prezzo che scambia sopra di esso. Il prossimo riferimento è l'area R2 vicino a 52.536. Una chiusura giornaliera attraverso quel livello rimetterebbe la zona R3 a 54.722 nel focus di lungo termine. La media mobile Hull a 51.917 si trova appena sotto l'ultimo prezzo e offre un riferimento di supporto dinamico di breve termine.

Sui ribassi, il pivot classico a 50.350 rappresenta il primo supporto significativo da monitorare. Sotto quel livello, la SMA a 50 giorni vicino a 50.298 forma un ripiano MA strettamente allineato. Un movimento sostenuto sotto quella zona rischierebbe un movimento verso S1 a 49.600 e, più in profondità, verso la SMA a 100 giorni vicino a 49.127 (TradingView, 29 giugno 2026).

Questa è analisi tecnica a scopo informativo e non costituisce consulenza finanziaria o una raccomandazione di acquisto o vendita di alcuno strumento.

Storico prezzi US Tech 100, US 500, US Wall Street 30 (2025–2026)

L'US Tech 100 (US100) e l'US 500 (US500) hanno registrato forti guadagni negli ultimi due anni, sebbene entrambi gli indici abbiano anche attraversato una forte volatilità guidata da shock di politica commerciale, aspettative Fed in evoluzione e pressione geopolitica prima di recuperare vicino ai livelli record.

US Tech 100

Il prezzo di US100 ha aperto il 2025 a circa $21.048,40. I guadagni iniziali sono svaniti mentre l'escalation tariffaria ha pesato sui mercati, trascinando l'indice a un minimo di sessione di $16.343 il 7 aprile 2025, il suo livello più debole dell'anno. È seguito un rapido inversione: l'indice è risalito sopra $19.000 entro il 9 aprile 2025 e ha sostenuto il recupero, chiudendo il 2025 a circa $25.222,80 – circa il 19,8% sopra dove aveva iniziato l'anno.

L'avanzamento è continuato nel 2026. L'indice ha aperto l'anno vicino a $25.287,10 e ha spinto costantemente più in alto, raggiungendo un record intraday di $30.760,10 il 3 giugno 2026 – in rialzo di circa il 21,6% dall'apertura di gennaio. È seguita una forte inversione il 5 giugno 2026, con la chiusura che è scesa a $28.736,90, un ritracciamento di circa il 6,6% dal massimo in due sessioni. L'indice ha da allora parzialmente recuperato; US Tech 100 ha chiuso a $29.412,60 il 29 giugno 2026, circa il 16,3% in rialzo da inizio anno e il 30,1% in rialzo anno su anno.