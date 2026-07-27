Come funziona il margin trading?

I trader che operano sul margine utilizzano la leva finanziaria nella speranza che gli utili siano superiori agli interessi da pagare sul denaro preso in prestito. Tramite la leva finanziaria, sia gli utili che le perdite possono aumentare drasticamente in maniera molto rapida, caratteristica che rende questa strategia molto rischiosa.

Supponiamo di voler negoziare le azioni Tesla (TSLA), che hanno un valore di 600 $ per azione. Per compare 10 azioni sarebbe necessario un deposito di 6.000 $, che potresti non avere a disposizione. In un'operazione sui margini con una leva finanziaria del 5:1, bastano 1.200 $ come margine richiesto per aprire una posizione; la somma rimanente verrà prestata dal broker.

Se il prezzo del titolo azionario raggiunge 615 $, guadagnerai 150 $. Ovvero 10 azioni moltiplicate per la differenza tra il nuovo prezzo e 600 dollari, che sono il prezzo a cui sono state comprate. Il titolo Tesla è salito solo del 2,5%, ma il trading sul margine ha fatto aumentare il ritorno sull'investimento (ROI) fino al 12,5%.

Il "rischio" è che se il prezzo delle azioni Tesla scendesse di 15 dollari, fino a raggiungere 585 dollari per azione, la perdita sarebbe di 150 dollari, ovvero il 12,5% del deposito iniziale in assenza di un ordine di stop-loss.*

**Gli stop loss potrebbero non essere garantiti.

Se hai molte operazioni aperte, o se fai trading su una tipologia di asset particolarmente volatile, in cui si verificano grandi oscillazioni di prezzo molto rapidamente, potresti trovarti a fare fronte a perdite elevate che si accumulano velocemente.

Requisito minimo per equity

La somma di denaro richiesta per aprire un'operazione viene chiamata margine, margine iniziale, margine di deposito o margine richiesto. Noi di Capital.com, lo chiamiamo margine richiesto.

Il margine richiesto dipende dagli asset su cui si decide di investire. Viene calcolato come percentuale del prezzo dell'asset e viene chiamato rapporto di margine. Ogni strumento ha il proprio margine richiesto.

Se ci sono più posizioni aperte allo stesso tempo, il margine richiesto totale per ogni operazione viene definito come margine utilizzato. Il denaro rimanente per aprire nuove operazioni, viene chiamato margine libero.

Margine di mantenimento

Oltre al margine richiesto, che rappresenta il totale dei fondi necessari per aprire un'operazione, occorre anche il denaro per coprire il margine di mantenimento, per mantenere aperta l'operazione.

Il totale del denaro che occorre nel margin account dipende dal valore complessivo delle operazioni effettuate e se sono in una posizione di profitto o perdita.

Il denaro che hai nel tuo account rappresenta i fondi o il saldo disponibile, mentre l'equity è determinata dai fondi e da tutti i profitti e le perdite non ancora realizzati. Il margine consiste nei fondi necessari che devono essere coperti dall'equity. Viene calcolato in base al prezzo di chiusura corrente delle posizioni aperte moltiplicato per il numero di contratti e la leva finanziaria. Il livello di margine è determinato dall'equity divisa per il margine.

Pertanto, l'importo necessario come margine complessivo cambia continuamente, in funzione dell'aumento o della diminuzione del valore delle operazioni. Occorre sempre che il 100% del margine sia coperto dall'equity.

Controlla sempre la posizione delle tue operazioni, per verificare di avere una copertura del margine del 100%. In caso contrario, verrà richiesto di aggiungere fondi per aumentare l'equity o di chiudere delle posizioni per ridurre il margine complessivo richiesto.

Limite di credito o margine di mantenimento

Oltre al margine richiesto, occorre avere un margine complessivo sufficiente sul conto. Questi sono fondi disponibili sul conto che non vengono utilizzati per fare trading. Forniscono una copertura del rischio che l'operazione produca perdite.

Il totale del denaro che occorre nel margin account dipende dal valore complessivo delle operazioni effettuate e se sono in una posizione di profitto o perdita.

Il denaro che hai nel conto rappresenta la tua equity, mentre il denaro che devi, potenzialmente, per le posizioni in perdita è il margine. Il livello di margine complessivo, che di solito viene mostrato come una percentuale, è la tua equity divisa per il margine.

Pertanto, l'importo necessario come margine complessivo cambia continuamente, in funzione dell'aumento o della diminuzione del valore delle operazioni. Il margine complessivo dovrebbe coprire sempre almeno il 100% delle perdite potenziali.

Controlla sempre la posizione delle tue operazioni, per verificare di avere una copertura del margine del 100%. In caso contrario, ti verrà richiesto di aggiungere fondi tramite una margin call.

Margin call: come possono essere evitate?

Una margin call è un avviso che segnala che l'operazione non ha prodotto profitti e che non hai più fondi sufficienti per coprire le perdite. Una margin call avviene quando l'ammontare di equity nel margin account diventa troppo bassa per sostenere il prestito.

In altre parole, significa che il broker ha quasi raggiunto l'importo massimo che è in grado di prestarti e che devi aggiungere fondi o chiudere alcune posizioni per evitare ulteriori perdite.

Quando ricevi una margin call, non devi ignorarla e decidere di non fare nulla. Potrebbe venir attivato un margin closeout, tramite il quale il broker chiude le operazioni, con il rischio di perdere tutto.

Potresti configurare degli strumenti di gestione del rischio per ridurre il rischio di ricevere una margin call, ad esempio utilizzando un ordine di stop*, aumentando l'equity con l'aggiunta di denaro al tuo account o riducendo il margine richiesto chiudendo delle posizioni. È sempre meglio essere pronti per lo scenario peggiore, dato che i mercati sono volatili e molto difficili da prevedere con esattezza.

*Non tutti gli ordini di stop-loss sono garantiti.

Perché gli ordini di stop sono importanti?

Un ordine di stop, o di stop-loss, è un sistema che permette di chiudere una posizione aperta quando raggiunge un prezzo prestabilito. Questo significa che quando un'operazione non produce profitti, può venire chiusa automaticamente prima che le perdite diventino troppo elevate innescando una margin call.

Un ordine di stop-loss riduce i rischi. Se acquisti un asset a 100 $ per azione CFD, un ordine di stop-loss potrebbe attivare una vendita automatica quando il prezzo scende al di sotto del limite impostato, ad esempio al di sotto di 95 $.

Se assumi una posizione short, devi impostare l'ordine di stop-loss a un prezzo più alto, ad esempio a 105 $, nel caso in cui l'operazione vada contro quanto hai previsto e il prezzo inizi a salire.

Ricorda comunque che anche se l'ordine di stop-loss viene attivato una volta che viene raggiunto il livello preimpostato, viene eseguito al successivo livello di prezzo disponibile. Ad esempio, nel caso di gapping del mercato, l'operazione viene interrotta con la chiusura della posizione a un livello meno favorevole di quello preimpostato. Questo fenomeno viene chiamato anche slippage. Per evitare questo problema, si possono utilizzare ordini di stop-loss garantiti.

Gli stop garantiti funzionano come gli stop di base, ma non possono essere soggetti a slippage, dato che la posizione viene sempre chiusa al prezzo prestabilito. Ricorda che gli ordini di stop-loss garantiti richiedono il pagamento di un piccolo importo aggiuntivo.