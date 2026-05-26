IniziaDocumenti legaliCompliance e aspetti normativi: trading di CFD
Noi di Capital.com garantiamo la completa trasparenza riguardo al nostro modello di business. Divulghiamo tutti i dati correlati e informiamo gli utenti sulle commissioni applicate alle operazioni di trading eseguite con la nostra piattaforma.
Capital.com consente agli utenti di effettuare la compravendita su fondi che ricorrono alla leva finanziaria. Ciò significa che è possibile eseguire il trading con importi superiori a quanto depositato, ovvero il trading a margine.
Esempio
Hai depositato 1.000$ sul tuo conto Capital.com. La leva è di 50:1. Ciò significa che puoi fare trading con investimenti valutati fino a 50.000$. Il valore minimo che deve sempre essere presente sul tuo conto (ovvero i requisiti di margine) corrisponde a un cinquantesimo (1/50) o al 2% del valore dei tuoi investimenti.
È necessario però tenere in considerazione che fare trading sul margine amplifica tanto i potenziali guadagni, quanto le potenziali perdite. Capital.com fornisce ai suoi utenti un modo efficace di gestire il rischio e prevenire un bilancio negativo.
La funzione Protezione dal saldo negativo presente nell'app Capital.com consente agli utenti di non perdere più di quanto hanno depositato sui loro conti.
Lo spread è la differenza tra il prezzo di domanda (a cui si acquistano i titoli) e il prezzo di offerta (a cui si vendono i titoli) di un particolare CFD. Quando si apre o si chiude una compravendita, gli utenti Capital.com pagano effettivamente uno spread che equivale a questa differenza.
Visita la nostra sezione dedicata alla formazione per saperne di più sullo spread. Per ulteriori informazioni, consulta la sezione “Oneri e commissioni”.
Per iniziare a negoziare con Capital.com, gli utenti devono prima effettuare un deposito. Poiché Capital.com consente di fare trading utilizzando importi superiori alla somma inizialmente depositata, ciò significa che è prevista una commissione relativa ai fondi. Tale commissione, chiamata "Premio overnight", viene addebitata solo se una compravendita viene lasciata aperta una notte intera.
Ovvero, se l'utente chiude la posizione entro il giorno stesso in cui l'ha aperta, non dovrà pagare la commissione overnight.
I tassi della commissione overnight si basano sui tassi interbancari standard mensili.
È possibile trovare i dati relativi ai Premi overnight e le scadenze di addebito nella sezione relativa ai dettagli degli strumenti.
Le cifre reali relative alla commissione overnight per ogni strumento sono riportate nella pagina dello strumento.