Il tuo desiderio è quello di prelevare denaro in modo rapido e sicuro. E noi desideriamo aiutarti.
Scopri di seguito tutto quello che c’è da sapere sui prelievi dall’account Capital.com.
E stando ai dati dei nostri server, rilevati nel 2025, i prelievi sono decisamente più rapidi nella maggior parte dei casi.
Ma potrebbero volerci fino a cinque giorni lavorativi prima che un prelievo venga visualizzato sull’account. I tempi variano a seconda del provider di servizi di pagamento.
I prelievi possono talvolta richiedere un po’ più di tempo. Ciò dipende in genere dalle verifiche supplementari che effettuiamo per garantire l’ottemperanza alle normative vigenti.
Carica tutti i documenti indicati alla sezione “Le mie richieste” e rispondi prontamente ad eventuali richieste extra.
Per prelevare i profitti, ovvero importi superiori a quanto depositato, richiedi l’accredito su un conto corrente verificato.
È possibile prelevare esclusivamente importi non superiori a quanto depositato, se si richiede l’accredito sullo stesso metodo di pagamento.
Non è consentito effettuare prelievi con accredito su metodi di pagamento il cui intestatario è diverso da quello dell’account di trading.
Puoi prelevare denaro esclusivamente mediante accredito su un conto corrente verificato. Non puoi effettuare prelievi con accredito su carte di debito o credito.
Ciò è volto a garantire la conformità alle normative antiriciclaggio, Ecco i passaggi da seguire per verificare il conto corrente:
Se necessiti di assistenza, contatta il nostro servizio clienti.
Siamo regolamentati in tutte le giurisdizioni in cui operiamo a livello mondiale. Siamo pertanto soggetti a stringenti normative, tra cui le procedure note come KYC (acronimo di Know Your Customer) e le norme antiriciclaggio, concepite per tutelare i fondi dei clienti.
Se un prelievo sta richiedendo più tempo del previsto, il motivo è da ricercarsi verosimilmente nel fatto che stiamo adottando tutte le misure necessarie per verificarne l’autenticità.
Elaboriamo il 99% dei prelievi nell’arco di 24 ore (dati interni dei server, 2025). La maggior parte viene elaborata in soli cinque minuti.
Siamo un broker regolamentato. Al fine di salvaguardare i tuoi fondi, ottemperiamo a stringenti normative KYC (Know Your Customer) e antiriciclaggio (AML).
Ecco perché a volte effettuiamo verifiche supplementari prima di approvare un prelievo. Ciò può accadere se:
Il metodo di pagamento non è verificato
Si preleva con accredito su un nuovo metodo
Si preleva con accredito su un metodo diverso da quello utilizzato per depositare
L’intestatario del conto di provenienza del pagamento non è lo stesso dell’account di trading
Si rilevano attività sospette o insolite
Si richiede l’accredito su un metodo che consente di prelevare esclusivamente quanto depositato (ad esempio, una carta)
Per prelevare in maniera più rapida, attieniti alle nostre linee guida riportate precedentemente.
Possono essere diversi i motivi per cui non si è in grado di effettuare un prelievo. Ecco quali sono.
Se sono trascorse più di 24 ore dalla richiesta di prelievo, è possibile che la tua banca non lo abbia ancora evaso.
Puoi inviare loro il numero di tracciamento, ossia l’ARN o RRN, per agevolare l’individuazione del pagamento.
Se la banca ha rifiutato il prelievo, è necessario innanzitutto contattarla. Puoi anche contattare il nostro servizio clienti per ricevere assistenza.
I documenti sono in genere necessari per verificare la tua identità o la provenienza dei fondi.
Ciò ci consente di ottemperare alle normative KYC e antiriciclaggio, un fattore imprescindibile per tutelare te e il tuo denaro.
Vai alla sezione “Le mie richieste” della piattaforma web o dell'app per scoprire cosa è richiesto e caricare i documenti.
Prova a chiudere alcune posizioni o degli ordini per incrementare i fondi. Oppure preleva un importo inferiore.
In alcuni casi, è previsto un limite all'importo che è possibile prelevare con una singola richiesta. Prova a suddividere il prelievo in importi inferiori.
È possibile prelevare esclusivamente quanto depositato richiedendo l’accredito su carte o e-wallet.
Per prelevare più di quanto depositato, ossia eventuali profitti, verifica il tuo conto corrente e richiedi l’accredito su di esso.
Puoi verificare i tuoi metodi di pagamento caricando i documenti richiesti.
Vai alla sezione “Le mie richieste” della piattaforma web o dell'app per scoprire cosa è richiesto e caricare i documenti.
È possibile effettuare prelievi esclusivamente con accredito su un metodo di pagamento intestato alla stessa persona titolare dell’account di trading. Si tratta di una condizione inderogabile al fine di ottemperare alle normative antiriciclaggio.
Sì, è possibile prelevare più di quanto depositato in origine.
Ma se si utilizza una carta o un e-wallet, in genere la somma massima prelevabile è pari all'importo depositato. Ciò ci consente di adempiere alle normative antiriciclaggio.
Per prelevare più di quanto depositato (ad esempio, eventuali profitti), occorre prelevare richiedendo l’accredito su un conto corrente verificato..
Per verificare un conto corrente, segui i passaggi riportati precedentemente.
No, Capital.com non è una società illegale. Siamo un broker autorizzato e regolamentato in tutte le giurisdizioni in cui operiamo, da organismi di regolamentazione quali ASIC, CySEC, FCA, SCA ed SCB (a seconda della sede operativa).
La maggior parte delle problematiche in fatto di prelievo di denaro può essere risolta attenendosi alle linee guida riportate in questa pagina. Aspetti principali da ricordare:
L’importo massimo prelevabile è pari a quanto depositato, se si richiede l’accredito sulla maggior parte dei metodi di pagamento.
Per prelevare somme superiori, ossia i profitti realizzati, verifica un conto corrente intestato a tuo nome, caricando i documenti indicati alla sezione “Le mie richieste”, dopo di che potrai prelevare con accredito su di esso.
Questi due passaggi ci consentono di ottemperare alle normative KYC e a quelle antiriciclaggio. Così facendo, siamo in grado di garantire che i tuoi fondi siano tutelati e che non vengano dirottati altrove.
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