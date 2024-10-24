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Trading sulle materie prime

Fai trading di CFD e knock-out sul prezzo di asset fisici grezzi come oro, petrolio, gas naturale e molto altro. 

Mercati delle materie prime

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I prezzi delle azioni sono indicativi e possono differire dai prezzi di mercato live.

Nozioni chiave del trading di materie prime

Vuoi scoprire di più sulle materie prime? Ecco una sintesi per illustrare la forma di trading più antica del mondo.

Cos'è il trading di materie prime?

La negoziazione di commodity consiste nella compravendita di materie prime o di prodotti agricoli primari. Le materie prime si distinguono in “hard commodity”, tipicamente risorse naturali estratte come oro o petrolio, e “soft commodity”, ossia bestiame o prodotti agricoli.

Il trading di materie prime è la forma più antica di scambio commerciale, risalente alle prime civiltà, che utilizzavano il baratto per procurarsi cibo e risorse. Oggi, il mercato delle materie prime si basa principalmente sui prezzi dei futures, strumenti che permettono ai produttori, come gli agricoltori, di fissare in anticipo un prezzo concordato con gli acquirenti.

Oggi l'ampia rete di exchange di materie prime offre ai trader speculativi la possibilità di sfruttare le variazioni di prezzo di questi asset nel breve termine.

Perché fare trading sulle materie prime?

Il trading di materie prime consente di ottenere esposizione ai prezzi di petrolio, gas naturale, metalli e altri asset, senza però che ne sia prevista la consegna fisica o sia necessario provvederne allo stoccaggio. A differenza dei contratti futures, i CFD non hanno una data di scadenza prefissata, il che assicura una certa flessibilità in fatto di chiusura delle posizioni. I knock-out, invece, scadono a un anno di distanza dalla data di apertura, per cui si ha tanto tempo a disposizione per lasciare che l’operazione segua il suo corso. 

Molti investitori vedono le materie prime come una potenziale copertura contro l'inflazione, in quanto i loro prezzi non sono necessariamente correlati a quelli di altri asset. L'oro, in particolare, è tradizionalmente ritenuto un bene rifugio, in quanto tende a preservare il proprio valore anche durante fasi di incertezza economica.

Il trading di CFD su materie prime consente inoltre di far uso della leva per amplificare la propria esposizione. Ciò può amplificare i profitti, ma fare altrettanto con le perdite, in quanto entrambi dipendono dal valore complessivo della posizione.

I knock-out consentono di avere pieno controllo sul costo delle operazioni, in relazione alla propria esposizione, modificando il livello di KO.

Perchè fare trading sulle commodities con Capital.com?

La nostra offerta si compone di CFD e knock-out su una gamma crescente di materie prime in continua crescita, garantendo esposizione al rispettivo andamento del prezzo senza doverne rilevare la titolarità effettiva. Mostriamo i prezzi spot su queste commodity, così da consentire di scegliere quando chiudere una posizione.

Inoltre, recentemente abbiamo anche introdotto la possibilità di fare trading sulle commodities tramite i CFD su contratti future.  Si suggerisce di tenere sotto controllo la data di scadenza del sottostante future.

Identifica i possibili punti di entrata e di uscita grazie ai nostri strumenti grafici, intelligenti e intuitivi, e imposta avvisi di prezzo in caso di movimenti significativi del mercato. Proteggiti dalle oscillazioni avverse dei mercati grazie ai nostri strumenti di gestione del rischio, come i trailing stop, per tutelarti dalle perdite.*

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*Gli stop loss potrebbero non essere garantiti.

Approfondimenti sui CFD delle materie prime

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2025-06-04
M****** D*******

App molto utile per chi inizia da zero. C’è sia la modalità demo che quella con soldi veri, così puoi imparare piano piano. Mi ha aiutato a capire meglio il trading. La consiglio a chi parte senza esperienza.

2025-06-17
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Devo dire che non esiste piattaforma piu smart di questa. semplice, efficace, ma sopratutto un call center che funziona, in particolar modo Davide e' una persona che ti spiega quando le tue conoscenze non arrivano. super consigliata

2025-04-08
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2025-01-30
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Precisione, chiarezza e grande sicurezza. Ecco quello che ho ottenuto da Capital.com. Aggiungo anche: molta attenzione all'assistenza clienti. Sono molto soddisfatto del servizio che offre Capital.com.

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Ottima esperienza, gestione della piattaforma ottima e ottimo il supporto del manager che vi segue in tutto e per tutto, gentilezza e disponibilità per qualsiasi domanda e/o tesi da affrontare con luo. Assolutamente Soddisfatto.

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Broker eccellente, spread bassissimi e enorme scelta di mercati disponibili

2025-03-15
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Facile da usare. Piattaforma molto intuitiva. Non ci sono costi nascosti

2025-02-04
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Ottima applicazione per quanto riguarda il trading, soprattutto molto d'aiuto per imparare partendo da 0. È disponibile sia una modalità con soldi reali, versati dal proprio conto, e una simulata che aiuta moltissimo ad approcciarsi al trading. Consiglio vivamente per chi come me partiva da nozioni fin troppo generiche.

2025-02-10
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Sono cliente Capital da qualche mese ormai e mi sono trovato bene fin dall'inizio. Il supporto dalla mia Premium Client Manager Angela Battaglia è eccellente, cordiale, competente e professionale, e il regolare contatto per gli aggiornamenti ha creato in me un senso di tranquillità e soddisfazione. La piattaforma di trading è ottima, veloce nelle operazioni, spread molto buoni, un bel canale di formazione e news, e come ciliegina sulla torta la recente apertura della filiale italiana! 5 stel

2024-10-24
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Ci sta bel broker semplice intuitivo vi consiglio di utilizzarlo in coppia con trading view

2025-06-25
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Ho ricevuto un’assistenza dedicata molto professionale da parte di Luca. Il servizio offerto dal broker è stato eccellente e tutto è risultato perfettamente in regola.

2025-05-14
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Uso sia il sito che l’app x cell. da circa un Anno. per quanto riguarda quest’ultima, Stupenda! Scorre bene, non si blocca mai. Intuitiva, ben organizzata. I grafici si leggono bene. Il personale è sempre disponibile a qualunque domanda e rispondono in nel giro di pochi minuti. Super consigliata!

2025-05-23
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é una buona app i principianti mi sono trovato bene con la demo

2025-05-12
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Applicazione Ben fatta, utile anche per chi sta iniziando, commissioni basse, possibilità di un conto demo, e aggiornamenti frequenti

Sono riportate le nostre recensioni a 4 e 5 stelle. I dati individuali dell'utente sono stati intenzionalmente resi anonimi al fine di salvaguardare la sua privacy, in ottemperanza alle prescrizioni del GDPR.

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1 I dati riportati si riferiscono a Capital Com Group.