Vuoi scoprire di più sulle materie prime? Ecco una sintesi per illustrare la forma di trading più antica del mondo.
La negoziazione di commodity consiste nella compravendita di materie prime o di prodotti agricoli primari. Le materie prime si distinguono in “hard commodity”, tipicamente risorse naturali estratte come oro o petrolio, e “soft commodity”, ossia bestiame o prodotti agricoli.
Il trading di materie prime è la forma più antica di scambio commerciale, risalente alle prime civiltà, che utilizzavano il baratto per procurarsi cibo e risorse. Oggi, il mercato delle materie prime si basa principalmente sui prezzi dei futures, strumenti che permettono ai produttori, come gli agricoltori, di fissare in anticipo un prezzo concordato con gli acquirenti.
Oggi l'ampia rete di exchange di materie prime offre ai trader speculativi la possibilità di sfruttare le variazioni di prezzo di questi asset nel breve termine.
Il trading di materie prime consente di ottenere esposizione ai prezzi di petrolio, gas naturale, metalli e altri asset, senza però che ne sia prevista la consegna fisica o sia necessario provvederne allo stoccaggio. A differenza dei contratti futures, i CFD non hanno una data di scadenza prefissata, il che assicura una certa flessibilità in fatto di chiusura delle posizioni. I knock-out, invece, scadono a un anno di distanza dalla data di apertura, per cui si ha tanto tempo a disposizione per lasciare che l’operazione segua il suo corso.
Molti investitori vedono le materie prime come una potenziale copertura contro l'inflazione, in quanto i loro prezzi non sono necessariamente correlati a quelli di altri asset. L'oro, in particolare, è tradizionalmente ritenuto un bene rifugio, in quanto tende a preservare il proprio valore anche durante fasi di incertezza economica.
Il trading di CFD su materie prime consente inoltre di far uso della leva per amplificare la propria esposizione. Ciò può amplificare i profitti, ma fare altrettanto con le perdite, in quanto entrambi dipendono dal valore complessivo della posizione.
I knock-out consentono di avere pieno controllo sul costo delle operazioni, in relazione alla propria esposizione, modificando il livello di KO.
La nostra offerta si compone di CFD e knock-out su una gamma crescente di materie prime in continua crescita, garantendo esposizione al rispettivo andamento del prezzo senza doverne rilevare la titolarità effettiva. Mostriamo i prezzi spot su queste commodity, così da consentire di scegliere quando chiudere una posizione.
Inoltre, recentemente abbiamo anche introdotto la possibilità di fare trading sulle commodities tramite i CFD su contratti future. Si suggerisce di tenere sotto controllo la data di scadenza del sottostante future.
Identifica i possibili punti di entrata e di uscita grazie ai nostri strumenti grafici, intelligenti e intuitivi, e imposta avvisi di prezzo in caso di movimenti significativi del mercato. Proteggiti dalle oscillazioni avverse dei mercati grazie ai nostri strumenti di gestione del rischio, come i trailing stop, per tutelarti dalle perdite.*
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Devo dire che non esiste piattaforma piu smart di questa. semplice, efficace, ma sopratutto un call center che funziona, in particolar modo Davide e' una persona che ti spiega quando le tue conoscenze non arrivano. super consigliata
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1 I dati riportati si riferiscono a Capital Com Group.