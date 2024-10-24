Le nozioni di base del trading su indici

Sei alle prime armi nel trading di indici? Ecco alcune domande e risposte chiave per muovere i primi passi.

Cos'è il trading di indici?

Gli indici sono strumenti finanziari che tracciano le performance di un gruppo di asset, quali i titoli azionari. Operare sugli indici comporta dunque di esporsi a un intero gruppo di asset mediante un'unica operazione.

Sintetizzando il valore di un variegato paniere di azioni, un indice azionario punta quindi a rispecchiare lo stato del mercato in senso lato. Vi sono indici azionari che rappresentano la borsa di un intero Paese, come l’S&P 500, e quelli che sono indicativi di un settore particolare, come il NASDAQ Biotechnology Index che si compone di 200 aziende del comparto delle biotecnologie.

Ciò significa che gli indici sono solitamente diversificati e che un'unica operazione dà concretamente accesso a un intero settore o a tutto il sistema economico. I neofiti dei mercati finanziari spesso iniziano proprio dal trading di indici, anziché operare su titoli o asset specifici.

Perché fare trading sugli indici?

Dato che un indice è una stima piuttosto che un qualcosa di tangibile, non può essere oggetto di acquisizione diretta: non si può rilevare una quota del FTSE 100, ad esempio. È invece necessario acquistare azioni di tutte le società che lo compongono, in misura rappresentativa.

Il trading CFD rende gli indici più accessibili, offrendo esposizione all’andamento dei prezzi dei suoi elementi costitutivi, senza però doverne acquisire la titolarità effettiva. Ciò fa sì che è possibile ottenere esposizione a un intero settore o a tutto il sistema economico con una sola operazione, diversificando agevolmente il portafoglio. Non rilevando l'asset sottostante, è inoltre possibile andare sia short che long, senza alcuna distinzione. Molti provider di servizi di trading continuano a quotare gli indici anche dopo la chiusura del mercato, il che significa che sono negoziabili 24/24h, 7 giorni su 7.

Perché negoziare gli indici con Capital.com?

La nostra offerta si compone di CFD e knock-out su diversi indici mondiali, con prezzi after-hours, il che significa che è possibile negoziare molti di essi 24 ore su 24. Utilizza i nostri strumenti intelligenti e le esaustive risorse didattiche per imparare a fare trading di indici al ritmo che preferisci, o integra la tecnologia di piattaforme terze leader di settore come TradingView ed MT4.

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*Gli stop loss potrebbero non essere garantiti.