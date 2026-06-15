Gli indici più negoziati

Nei mercati finanziari, per “indice” si intende un indicatore della variazione complessiva dei valori di alcuni o di tutti i titoli quotati in un determinato mercato.Questi titoli, che possono includere azioni o altri strumenti finanziari, sono tipicamente raggruppati in base a criteri specifici quali il comparto industriale o l’area geografica.L'indice tiene traccia delle variazioni aggregate dei prezzi di questi titoli, offrendo uno spaccato dello stato di salute generale del mercato o dell’intero settore.
A livello mondiale, vi sono numerosi indici concepiti per monitorare differenti gruppi di asset. L’US 500 e il Germany 40 sono esempi di indici major del mercato azionario. Ma il campo di applicazione degli indici trascende le azioni, coprendo una serie di asset quali obbligazioni o immobili e riflettendo la volatilità di mercato. Gli indici possono essere classificati in base a svariati criteri, dall’area geografica alla capitalizzazione di mercato delle aziende che lo compongono e allo specifico segmento di mercato che rappresentano.
Sono diversi i fattori che possono condizionare i prezzi degli indici, dagli eventi economici ai report trimestrali e ai comunicati delle società, agli sviluppi geopolitici, alle oscillazioni delle quotazioni delle valute, alle variazioni dei prezzi delle materie prime, al sentiment degli investitori o agli avvicendamenti nella composizione degli indici stessi. Anche modifiche normative e speculazione di mercato possono svolgere un ruolo chiave nel determinare l’andamento degli indici.
Il trading su un indice comporta l'apertura di posizioni sui rialzi o sui ribassi di prezzo di un mercato quale quello di US Tech 100 o UK 100. Ciò può essere fatto mediante un prodotto finanziario derivato come i CFD.
I CFD consentono di operare sul prezzo di un indice a leva, il che significa che è possibile aprire una posizione relativamente ampia a fronte di una spesa piuttosto esigua. Detto ciò, la leva può tradursi rapidamente in ingenti perdite e guadagni, motivo per cui è importante acquisire consapevolezza delle complessità e dei rischi insiti prima di iniziare a operare. Consulta la nostra guida al trading di CFD per muovere i primi passi.
Questo sistema di negoziazione degli indici è in grado di garantire ampia esposizione al mercato senza dover rilevare direttamente singole azioni di una società, materie prime o valute. Può anche contribuire a diversificare l’attività nei mercati e gestire i rischi in maniera più efficace. Ma come avviene con qualsiasi forma di trading, la negoziazione di indici comporta rischi per i capitali.