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Gli indici più negoziati

Scopri quali sono gli indici più negoziati al mondo e decidi quale è più indicato per la tua strategia di CFD trading.

Gli indici più negoziati

Consulta i principali indici del mercato azionario e scegli se esercitarti a fare trading su uno dei più scambiati al mondo con un account demo di CFD.
Pagina di riepilogoI più scambiatiI più volatiliI migliori rialziI peggiori ribassi
VendiAcquistaSpreadVariaz. 1GGrafici 1G
SellerBuyer
US100US Tech 100
J225Japan 225
US30US Wall Street 30
DE40Germany 40
US500US 500
HK50Hong Kong 50
RTYUS Russell 2000
UK100UK 100
VIXVolatility Index
FR40France 40
I prezzi delle azioni sono indicativi e possono differire dai prezzi di mercato live.

FAQ

Cosa sono gli indici?

Nei mercati finanziari, per “indice” si intende un indicatore della variazione complessiva dei valori di alcuni o di tutti i titoli quotati in un determinato mercato.Questi titoli, che possono includere azioni o altri strumenti finanziari, sono tipicamente raggruppati in base a criteri specifici quali il comparto industriale o l’area geografica.L'indice tiene traccia delle variazioni aggregate dei prezzi di questi titoli, offrendo uno spaccato dello stato di salute generale del mercato o dell’intero settore.

Quali sono i diversi tipi di indici?

A livello mondiale, vi sono numerosi indici concepiti per monitorare differenti gruppi di asset. L’US 500 e il Germany 40 sono esempi di indici major del mercato azionario. Ma il campo di applicazione degli indici trascende le azioni, coprendo una serie di asset quali obbligazioni o immobili e riflettendo la volatilità di mercato. Gli indici possono essere classificati in base a svariati criteri, dall’area geografica alla capitalizzazione di mercato delle aziende che lo compongono e allo specifico segmento di mercato che rappresentano.

Cosa influenza i prezzi degli indici?

Sono diversi i fattori che possono condizionare i prezzi degli indici, dagli eventi economici ai report trimestrali e ai comunicati delle società, agli sviluppi geopolitici, alle oscillazioni delle quotazioni delle valute, alle variazioni dei prezzi delle materie prime, al sentiment degli investitori o agli avvicendamenti nella composizione degli indici stessi. Anche modifiche normative e speculazione di mercato possono svolgere un ruolo chiave nel determinare l’andamento degli indici.

Cosa significa fare trading su un indice?

Il trading su un indice comporta l'apertura di posizioni sui rialzi o sui ribassi di prezzo di un mercato quale quello di US Tech 100 o UK 100. Ciò può essere fatto mediante un prodotto finanziario derivato come i CFD.  

I CFD consentono di operare sul prezzo di un indice a leva, il che significa che è possibile aprire una posizione relativamente ampia a fronte di una spesa piuttosto esigua. Detto ciò, la leva può tradursi rapidamente in ingenti perdite e guadagni, motivo per cui è importante acquisire consapevolezza delle complessità e dei rischi insiti prima di iniziare a operare. Consulta la nostra guida al trading di CFD per muovere i primi passi.

Questo sistema di negoziazione degli indici è in grado di garantire ampia esposizione al mercato senza dover rilevare direttamente singole azioni di una società, materie prime o valute. Può anche contribuire a diversificare l’attività nei mercati e gestire i rischi in maniera più efficace. Ma come avviene con qualsiasi forma di trading, la negoziazione di indici comporta rischi per i capitali.