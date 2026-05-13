Capital.com è sicuro?

IniziaCapital.com è sicuro?
La tua sicurezza è la nostra priorità. Ecco come proteggiamo il tuo denaro e i tuoi dati, assicurando l’efficacia di una piattaforma di trading a cui si affidano oltre 857,000 trader in tutto il mondo.
Il tuo denaro è detenuto separatamente da quello della società, depositato presso istituti di credito di prima fascia, e non viene mai utilizzato per finanziare operazioni aziendali (eccezion fatta per alcuni clienti professional).
Hai diritto alle tutele previste dall’Investor Compensation Fund (fondo di compensazione degli investitori), che salvaguardia il denaro dei clienti retail fino a un massimo di 20.000 €.
Le perdite subite non possono essere superiori al saldo residuo dell’account.
È possibile proteggere il denaro utilizzando strumenti disponibili all’interno dell’app che chiudono le posizioni automaticamente.
La sicurezza delle informazioni e dei pagamenti è garantita dal fatto che la società ottempera agli standard ISO 27001 e PCI DSS.
È un dato di fatto che utilizziamo soluzioni di sicurezza leader di settore per garantire la sicurezza dei dati.
Siamo regolamentati in cinque giurisdizioni finanziarie a livello internazionale, tra cui dalla Cyprus Securities and Exchange Commission (CySEC). Ciò significa che il tuo denaro è tutelato in tanti modi diversi.
I fondi depositati presso Capital.com sono tutelati in conformità con le normative europee. Ciò significa che il denaro è detenuto in conti segregati presso banche regolamentate. Non ci è consentito in alcun modo utilizzare il denaro dei clienti per finanziare operazioni aziendali.Per alcuni clienti Pro, potrebbero applicarsi condizioni differenti.
I fondi sono protetti fino a un massimo di 20.000 € nel remoto caso di insolvenza della società, mediante l’Investor Compensation Fund (ICF). È opportuno sottolineare che esso non copre le perdite associate all’attività di trading, e non possono farvi ricorso i trader professional, ma esclusivamente quelli retail.
In conformità con le disposizioni normative, è prevista la protezione dal saldo negativo per gli account. Ciò significa che le perdite derivanti dall’attività di trading non possono mai essere superiori ai fondi detenuti sull’account.
All’interno della nostra app, è possibile calibrare l’esatta entità della propria esposizione per ciascuna posizione inserendo uno stop-loss garantito. Ciò garantisce che, indipendentemente da quel che accade, una data posizione verrà chiusa al livello di stop prefissato. Optando per la protezione dallo slippage, è prevista l’applicazione di una commissione qualora lo stop venga attivato. Scopri di più sulle nostre procedure di gestione del denaro.
Ottemperiamo agli standard ISO 27001, il benchmark per la sicurezza delle informazioni a livello internazionale, e PCI DSS (Payment Card Industry Data Security Standard), che consente l’implementazione di misure globalizzate di sicurezza dei dati.
Adottiamo soluzioni di comprovata efficienza per garantire la salvaguardia dagli attacchi informatici, inclusi quelli DDoS. Ciò assicura stabilità e fa sì che sia sempre possibile accedere all’account. Il nostro qualificato team del dipartimento sicurezza, i cui membri sono selezionati mediante un rigoroso processo, monitora costantemente i sistemi per rilevare e dare pronta risoluzione a qualsivoglia anomalia.
I tuoi dati sono costantemente crittografati, sia in fase di invio che di archiviazione, grazie alle nostre efficaci soluzioni basate sull’Internet Protocol Security Virtual Private Network (IPSec VPN), sul protocollo Transport Layer Security (TLS) e sulla crittografia algoritmica dei database. La nostra infrastruttura si basa su data center e provider di servizi cloud, il che garantisce un elevato livello di sicurezza dei dati.
Utilizziamo il protocollo Domain-based Message Authentication, Reporting & Conformance (DMARC) di autenticazione delle email per salvaguardare dai tentativi di phishing, e il nostro personale deve seguire periodici corsi di aggiornamento in materia di gestione della sicurezza informatica.
I tuoi dati sensibili possono essere visualizzati esclusivamente da membri autorizzati del nostro team, in virtù di procedure di gestione dell'identità e degli accessi.
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