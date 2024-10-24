Obbligazioni e futures sulle obbligazioni

Il trading sulle obbligazioni consiste nello speculare sulle oscillazioni dei prezzi dei titoli di debito emessi da governi o società, come i titoli del Tesoro statunitense, i Gilts britannici e i Bund tedeschi. Questi strumenti sono, in sostanza, prestiti concessi dagli investitori agli emittenti, che si impegnano a rimborsare il capitale con gli interessi nel corso del tempo.
I prezzi delle obbligazioni possono variare a seguito delle decisioni sui tassi di interesse, ai dati sull'inflazione, alle variazioni dei rating creditizi e all'andamento generale dell'economia.
Anziché acquistare direttamente le obbligazioni, puoi negoziare CFD su CFD su obbligazioni spot o su futures su obbligazioni.
Entrambi i formati consentono di speculare sull'andamento dei prezzi delle obbligazioni senza possedere l'obbligazione sottostante.
I mercati obbligazionari possono rappresentare un modo per diversificare la tua strategia di trading, offrendo altre opzioni oltre alle azioni o agli indici. Essendo un asset tradizionalmente caratterizzato da una bassa volatilità, i titoli di Stato vengono spesso utilizzati dagli operatori per gestire il rischio o coprire altre posizioni.
Storicamente, i prezzi delle obbligazioni hanno mostrato la tendenza a muoversi in direzione opposta rispetto ai tassi di interesse: quando i tassi salgono, i prezzi delle obbligazioni spesso scendono, e viceversa. Questa relazione inversa può offrire opportunità di trading sulla fiducia delle banche centrali e sui cicli economici. Tuttavia, questo rapporto non è sempre prevedibile, soprattutto nei periodi di tensione sui mercati. Le prestazioni passate non sono un indicatore affidabile dei risultati futuri.
Il trading di obbligazioni tramite trading di CFD consente anche di assumere una posizione long o short, il che significa che puoi speculare su prezzi delle obbligazioni in aumento o in calo, senza dover acquistare l'obbligazione completa o attenderne la scadenza. I knock-out offrono un approccio diverso: consentono di operare sui mercati spot delle obbligazioni con limiti di rischio integrati e costi predefiniti, stabiliti in anticipo, pur garantendo un'esposizione completa al mercato.
Se vuoi reagire alle decisioni sui tassi d'interesse, monitorare i dati sull'inflazione o rispondere agli sviluppi geopolitici, la nostra piattaforma ti offre gli strumenti necessari per operare sui mercati obbligazionari con la massima chiarezza e semplicità.
*Gli stop-loss non sono garantiti. Gli stop garantiti comportano una commissione al momento dell'attivazione.
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