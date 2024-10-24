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Obbligazioni e futures sulle obbligazioni

Apri posizioni long o short con i CFD e sfrutta opzioni knock-out sui principali titoli obbligazionari, come i titoli del Tesoro statunitense e i gilt britannici. Scopri l'intera gamma di mercati disponibili sulla piattaforma web o sull'app di Capital.com, tra cui obbligazioni, indici, azioni, materie prime, forex e molto altro.

Che cos'è il trading sulle obbligazioni?

Il trading sulle obbligazioni consiste nello speculare sulle oscillazioni dei prezzi dei titoli di debito emessi da governi o società, come i titoli del Tesoro statunitense, i Gilts britannici e i Bund tedeschi. Questi strumenti sono, in sostanza, prestiti concessi dagli investitori agli emittenti, che si impegnano a rimborsare il capitale con gli interessi nel corso del tempo.

I prezzi delle obbligazioni possono variare a seguito delle decisioni sui tassi di interesse, ai dati sull'inflazione, alle variazioni dei rating creditizi e all'andamento generale dell'economia.

Anziché acquistare direttamente le obbligazioni, puoi negoziare CFD su CFD su obbligazioni spot o su futures su obbligazioni.

  • I CFD sui bond spot seguono il prezzo in tempo reale del mercato obbligazionario sottostante. Puoi anche fare trading su mercati spot obbligazionari selezionati con opzioni knock-out.
  • I CFD sui futures obbligazionari replicano l'andamento dei contratti futures legati ai titoli di Stato, riflettendo le aspettative del mercato in relazione ai tassi di interesse e alle condizioni economiche, fino a una data di scadenza prestabilita. Le opzioni knock-out non sono disponibili sui futures su obbligazioni.

Entrambi i formati consentono di speculare sull'andamento dei prezzi delle obbligazioni senza possedere l'obbligazione sottostante.

Perché fare trading di obbligazioni?

I mercati obbligazionari possono rappresentare un modo per diversificare la tua strategia di trading, offrendo altre opzioni oltre alle azioni o agli indici. Essendo un asset tradizionalmente caratterizzato da una bassa volatilità, i titoli di Stato vengono spesso utilizzati dagli operatori per gestire il rischio o coprire altre posizioni.

Storicamente, i prezzi delle obbligazioni hanno mostrato la tendenza a muoversi in direzione opposta rispetto ai tassi di interesse: quando i tassi salgono, i prezzi delle obbligazioni spesso scendono, e viceversa. Questa relazione inversa può offrire opportunità di trading sulla fiducia delle banche centrali e sui cicli economici. Tuttavia, questo rapporto non è sempre prevedibile, soprattutto nei periodi di tensione sui mercati. Le prestazioni passate non sono un indicatore affidabile dei risultati futuri.

Il trading di obbligazioni tramite trading di CFD consente anche di assumere una posizione long o short, il che significa che puoi speculare su prezzi delle obbligazioni in aumento o in calo, senza dover acquistare l'obbligazione completa o attenderne la scadenza. I knock-out offrono un approccio diverso: consentono di operare sui mercati spot delle obbligazioni con limiti di rischio integrati e costi predefiniti, stabiliti in anticipo, pur garantendo un'esposizione completa al mercato.

Perché fare trading sulle obbligazioni con Capital.com?

Se vuoi reagire alle decisioni sui tassi d'interesse, monitorare i dati sull'inflazione o rispondere agli sviluppi geopolitici, la nostra piattaforma ti offre gli strumenti necessari per operare sui mercati obbligazionari con la massima chiarezza e semplicità.

  • Accedi ai mercati dei titoli di Stato, come i titoli del Tesoro statunitense, i Gilts britannici, i Bund tedeschi e i titoli dell'area Euro, disponibili sotto forma di CFD su obbligazioni spot e CFD su futures su obbligazioni
  • Fai trading su mercati obbligazionari spot selezionati con le opzioni knock-out. Le opzioni knock-out non sono disponibili sui futures su obbligazioni
  • Prezzi e dati di mercato in tempo reale, con spread trasparenti e zero commissioni (si applicano altre spese)
  • Grafici avanzati, avvisi sui prezzi e strumenti integrati di gestione del rischio per monitorare l'andamento del mercato e gestire il rischio*

*Gli stop-loss non sono garantiti. Gli stop garantiti comportano una commissione al momento dell'attivazione.

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Consulta i feedback dei nostri clienti1 con diversi livelli di esperienza.
2025-06-04
M****** D*******

App molto utile per chi inizia da zero. C’è sia la modalità demo che quella con soldi veri, così puoi imparare piano piano. Mi ha aiutato a capire meglio il trading. La consiglio a chi parte senza esperienza.

2025-06-17
F****

Devo dire che non esiste piattaforma piu smart di questa. semplice, efficace, ma sopratutto un call center che funziona, in particolar modo Davide e' una persona che ti spiega quando le tue conoscenze non arrivano. super consigliata

2025-04-08
M******

Considero Capital.com uno dei siti più affidabili nel trading, grazie alla mia pluriennale esperienza con loro. E ancor più ringrazio Angela Battaglia, Premium Client Manager, per la sua assistenza altamente professionale e qualificata. E nulla è più prezioso nel trading di un valido supporto operativo e morale come io ho avuto la possibilità di avere.

2025-01-30
B***** A*******

Precisione, chiarezza e grande sicurezza. Ecco quello che ho ottenuto da Capital.com. Aggiungo anche: molta attenzione all'assistenza clienti. Sono molto soddisfatto del servizio che offre Capital.com.

2025-06-27
G******* D'******

Ottima esperienza, gestione della piattaforma ottima e ottimo il supporto del manager che vi segue in tutto e per tutto, gentilezza e disponibilità per qualsiasi domanda e/o tesi da affrontare con luo. Assolutamente Soddisfatto.

2025-06-14
A****** S******

Broker eccellente, spread bassissimi e enorme scelta di mercati disponibili

2025-03-15
N*******

Facile da usare. Piattaforma molto intuitiva. Non ci sono costi nascosti

2025-02-04
D***** B*******

Ottima applicazione per quanto riguarda il trading, soprattutto molto d'aiuto per imparare partendo da 0. È disponibile sia una modalità con soldi reali, versati dal proprio conto, e una simulata che aiuta moltissimo ad approcciarsi al trading. Consiglio vivamente per chi come me partiva da nozioni fin troppo generiche.

2025-02-10
t*****_****

Sono cliente Capital da qualche mese ormai e mi sono trovato bene fin dall'inizio. Il supporto dalla mia Premium Client Manager Angela Battaglia è eccellente, cordiale, competente e professionale, e il regolare contatto per gli aggiornamenti ha creato in me un senso di tranquillità e soddisfazione. La piattaforma di trading è ottima, veloce nelle operazioni, spread molto buoni, un bel canale di formazione e news, e come ciliegina sulla torta la recente apertura della filiale italiana! 5 stel

2024-10-24
a*******

Ci sta bel broker semplice intuitivo vi consiglio di utilizzarlo in coppia con trading view

2025-06-25
L****

Ho ricevuto un’assistenza dedicata molto professionale da parte di Luca. Il servizio offerto dal broker è stato eccellente e tutto è risultato perfettamente in regola.

2025-05-14
J*** A******** D****

Uso sia il sito che l’app x cell. da circa un Anno. per quanto riguarda quest’ultima, Stupenda! Scorre bene, non si blocca mai. Intuitiva, ben organizzata. I grafici si leggono bene. Il personale è sempre disponibile a qualunque domanda e rispondono in nel giro di pochi minuti. Super consigliata!

2025-05-23
P***

é una buona app i principianti mi sono trovato bene con la demo

2025-05-12
F**** P*****

Applicazione Ben fatta, utile anche per chi sta iniziando, commissioni basse, possibilità di un conto demo, e aggiornamenti frequenti

Sono riportate le nostre recensioni a 4 e 5 stelle. I dati individuali dell'utente sono stati intenzionalmente resi anonimi al fine di salvaguardare la sua privacy, in ottemperanza alle prescrizioni del GDPR.

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