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  • Step 1 Registrati e crea un account Capital.com.
  • Step 2 Trova il nostro profilo di broker su TradingView e clicca su “Fai trading”.
  • Step 3 Accedi a Capital.com e completa l’associazione.
  • Step 4 È tutto pronto per consultare i grafici e piazzare operazioni.

 

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Analisi tecnica

Ottimizza il tuo processo decisionale con oltre 100 indicatori preconfigurati, innumerevoli indicatori ideati dalla community, strumenti smart di disegno, indicatori del profilo di volume, rilevazione dei pattern a candela e molto altro.

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FAQ

Su quali dispositivi posso utilizzare TradingView?

TradingView è disponibile su dispositivi desktop, mobili e tablet.

Come posso fare trading con TradingView?

Associa Capital.com a TradingView per operare sui CFD con l'ausilio di grafici avanzati. I CFD consistono nello speculare sulla differenza di prezzo intercorsa tra l'apertura e la chiusura di un contratto. Consentono di aprire posizioni long o short investendo solo una percentuale del valore totale dell'operazione, un concetto noto come trading a leva.

Ne consegue che è possibile aprire posizioni più ampie e ottenere maggiore esposizione ai mercati finanziari globali. Ma si è anche esposti a rischi, in quanto la leva potrebbe amplificare sia gli utili che le perdite. Ecco perché è importante implementare strumenti di gestione del rischio quando si opera con i CFD.

Su quali mercati posso fare trading con TradingView?

Facendo trading con Capital.com su TradingView, è possibile andare long o short con i CFD su oltre 3.000 mercati, tra cui quelli di azioni, criptovalute, indici, forex e materie prime.

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