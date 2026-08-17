IniziaInformazioniViktor Prokopenya
La mission che ispira l’attività di Capital.com è quella di assicurare un servizio stimolante e dinamico a tutti gli investitori, impegnandosi in maniera pratica e tangibile per migliorare la cultura finanziaria.
Per troppo tempo, il trading è stato dominato dalle grandi istituzioni tradizionali e dagli operatori delle city. Ciò ha limitato la libertà delle persone di fare scelte consapevoli sul proprio futuro finanziario e ha inibito il vasto potenziale didattico delle piattaforme digitali di trading.
Capital.com è palesemente dedita a democratizzare l'accesso al mondo finanziario. A tal fine, la nostra piattaforma di trading si fonda su tre imprescindibili capisaldi: formazione, tariffe eque e trasparenti, e tecnologia d’avanguardia e innovazione.
Formazione
Chiunque può fare trading, purché disponga dei giusti strumenti, e Capital.com supporta una formazione volta a migliorare la cultura finanziaria dei suoi clienti e non solo.
La nostra app di trading gratuita, Investmate, nonché i webinar e i tutorial disponibili sul nostro canale YouTube, Capital.com TV, consentono agli investitori di operare in modo sicuro e responsabile.
Tariffe eque e trasparenti
Per conseguire il nostro obiettivo di rendere il trading e gli investimenti più accessibili, è necessario che siano economicamente alla portata di tutti.
Capital.com dà massima priorità alla trasparenza, garantendo che non vi siano costi nascosti e che vengano praticati prezzi chiari, con zero commissioni e spread competitivi.
Tecnologia d'avanguardia e innovazione
In un'era di vertiginosi cambiamenti tecnologici, Capital.com è costantemente alla ricerca di nuove soluzioni per migliorare la sua piattaforma, l'esperienza degli investitori e i servizi offerti.
Ci prefiggiamo di diventare il tuo partner di investimento di riferimento, mettendo sempre la responsabilità sociale, ambientale e aziendale al cuore della nostra attività. Non ci siamo mai seduti sugli allori, e mai lo faremo.
La formazione mi ha aperto le porte del mondo della finanza. Il mio auspicio è che Capital.com sia la chiave che faccia altrettanto per molti altri.
Sono entusiasta di quanto abbiamo già conseguito, ma ancor più di ciò che ci riserva il futuro.
Cordiali saluti
Viktor Prokopenya
Viktor Prokopenya è un imprenditore seriale con una particolare propensione per l'individuazione di imprese tech innovative che rivoluzionano i mercati.
Vanta una vasta esperienza nel mettere le migliori tecnologie a disposizione di team di persone fortemente motivate per ottenere straordinari risultati. Viktor è un pioniere nel settore europeo del fintech, in particolar modo come fondatore di Capital.com, una delle piattaforme di trading in più rapida crescita al mondo, con sedi nel Regno Unito, in Europa, in Australia e in Medio Oriente.
Originario della Bielorussia, Viktor ha ora ottenuto la cittadinanza britannica ed è un convinto filantropo. È un docente esterno di Innovazione e Imprenditorialità presso la University of Leeds e tiene molto a favorire alfabetizzazione finanziaria, sostenibilità e valorizzazione del talento.
Attraverso la sua fondazione, Viktor ha donato oltre tre milioni di dollari alle vittime del conflitto russo-ucraino e sostiene anche una serie di iniziative governative internazionali volte a promuovere talento e formazione in importanti hub tecnologici come il Regno Unito e gli Emirati Arabi Uniti.
Oltre a essere un avvocato iscritto all’albo, Viktor Prokopenya ha conseguito un master in Finanza presso la Northeastern University, un dottorato in Economia Aziendale presso la Swiss Business School, un master in Internet Marketing, e una laurea e un master in Informatica.