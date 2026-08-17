La mission che ispira l’attività di Capital.com è quella di assicurare un servizio stimolante e dinamico a tutti gli investitori, impegnandosi in maniera pratica e tangibile per migliorare la cultura finanziaria.

Per troppo tempo, il trading è stato dominato dalle grandi istituzioni tradizionali e dagli operatori delle city. Ciò ha limitato la libertà delle persone di fare scelte consapevoli sul proprio futuro finanziario e ha inibito il vasto potenziale didattico delle piattaforme digitali di trading.

Capital.com è palesemente dedita a democratizzare l'accesso al mondo finanziario. A tal fine, la nostra piattaforma di trading si fonda su tre imprescindibili capisaldi: formazione, tariffe eque e trasparenti, e tecnologia d’avanguardia e innovazione.

Formazione

Chiunque può fare trading, purché disponga dei giusti strumenti, e Capital.com supporta una formazione volta a migliorare la cultura finanziaria dei suoi clienti e non solo.

La nostra app di trading gratuita, Investmate, nonché i webinar e i tutorial disponibili sul nostro canale YouTube, Capital.com TV, consentono agli investitori di operare in modo sicuro e responsabile.

Tariffe eque e trasparenti

Per conseguire il nostro obiettivo di rendere il trading e gli investimenti più accessibili, è necessario che siano economicamente alla portata di tutti.

Capital.com dà massima priorità alla trasparenza, garantendo che non vi siano costi nascosti e che vengano praticati prezzi chiari, con zero commissioni e spread competitivi.

Tecnologia d'avanguardia e innovazione

In un'era di vertiginosi cambiamenti tecnologici, Capital.com è costantemente alla ricerca di nuove soluzioni per migliorare la sua piattaforma, l'esperienza degli investitori e i servizi offerti.

Ci prefiggiamo di diventare il tuo partner di investimento di riferimento, mettendo sempre la responsabilità sociale, ambientale e aziendale al cuore della nostra attività. Non ci siamo mai seduti sugli allori, e mai lo faremo.

La formazione mi ha aperto le porte del mondo della finanza. Il mio auspicio è che Capital.com sia la chiave che faccia altrettanto per molti altri.

Sono entusiasta di quanto abbiamo già conseguito, ma ancor più di ciò che ci riserva il futuro.

Cordiali saluti

Viktor Prokopenya