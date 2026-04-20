21 intervalli di tempo, oltre 38 indicatori integrati e 44 oggetti analitici
Architettura multithread a 64 bit per una maggiore stabilità e velocità di esecuzione
Supporto per il trading algoritmico tramite EA e l'ambiente di sviluppo MQL5
Crea e personalizza i tuoi indicatori, script e robot di trading
Sei tipi di ordine, inclusi buy stop-limit e sell stop-limit
Esecuzione in quattro modalità – istantanea, di mercato, su richiesta ed exchange – per adattarsi al tuo stile di trading
Configurare MetaTrader 5 su Capital.com richiede solo pochi minuti.
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Funzioni
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MT5
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MT4
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Tempistiche
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21
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9
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Indicatori tecnici
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80+
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30
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Calendario economico
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✔️
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❌
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Tester strategia
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Multi-thread
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Thread singolo
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Hedging
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✔️
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✔️
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Classi di asset
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Altro (incl. azioni, ETF)
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Forex e CFD
MetaTrader 5 (MT5) è una piattaforma di trading multi-asset nota per i suoi grafici avanzati, esecuzione rapida e supporto per il trading algoritmico. È utilizzata a livello globale dagli operatori che cercano maggiore controllo e personalizzazione nelle loro strategie.
Inizia scaricando MT5 sul tuo dispositivo (Mac, Windows, mobile o web). Accedi con le tue credenziali Capital.com, quindi esplora gli strumenti della piattaforma: imposta grafici, aggiungi indicatori ed effettua operazioni direttamente dall'interfaccia.
Una volta effettuato l'accesso, scegli il tuo mercato, seleziona il tipo di ordine (di mercato o in attesa), imposta la dimensione della tua operazione e clicca su Acquista o Vendi. MT5 supporta sei tipi di ordini in sospeso, stop-loss e take-profit, e trading con un solo clic per un'esecuzione ancora più rapida.