IniziaPiattaforme di trading MT5

Trading MT5 con Capital.com

Abbina gli strumenti MetaTrader che conosci al nostro servizio pluripremiato, agli spread ridotti e all'accesso privilegiato a tutte le classi di asset.

Come Capital.com migliora MT5

MT5, fornito da Capital.com

Fai trading su una piattaforma MT5 di nuova generazione e fidata, supportata dalla nostra politica dei prezzi trasparente e forte di supporto multilingue e ampio accesso al mercato.

CFD crypto premiati

Vincitrice dei premi "Most Cryptos" e "Best Crypto Trading" ai ForexBrokers.com Awards 2025. Accedi a uno dei range più ampi di CFD crypto disponibili su MT5.

Massimo potenziale di automazione

Ottieni accesso completo agli Expert Advisors (EAs) – nessuna restrizione. Goditi la completa libertà di automatizzare la tua strategia, eseguire il backtest con i dati tick e fare trading a modo tuo.

Vasta gamma di asset

100 forex pairs, 30 cryptocurrencies, 30 commodities, 20 indici e azioni selezionate
Accedi al PDF con le specifiche contrattuali MT5

Perché i trader scelgono MetaTrader 5

MetaTrader 5 (MT5) è una piattaforma di trading veloce e flessibile per forex, azioni, indici, criptovalute e materie prime. Offre grafici avanzati, diversi tipi di ordini e una personalizzazione più avanzata rispetto a MT4

21 intervalli di tempo, oltre 38 indicatori integrati e 44 oggetti analitici

Architettura multithread a 64 bit per una maggiore stabilità e velocità di esecuzione

Supporto per il trading algoritmico tramite EA e l'ambiente di sviluppo MQL5

Crea e personalizza i tuoi indicatori, script e robot di trading

Sei tipi di ordine, inclusi buy stop-limit e sell stop-limit

Esecuzione in quattro modalità – istantanea, di mercato, su richiesta ed exchange – per adattarsi al tuo stile di trading

Collega il tuo account Capital.com a MT5

Configurare MetaTrader 5 su Capital.com richiede solo pochi minuti.

Passo 1

Apri il tuo conto Capital.com per abilitare MT5 (assicurati di aver già completato la verifica per poter fare trading).

Passo 2

Crea il tuo conto MT5 nella nostra app o piattaforma web seguendo le istruzioni della nostra guida passo passo.
Come creare un conto MT5

Passo 3

Scarica MT5 per dispositivi mobili, web o laptop. Inserisci le tue credenziali MT5 nel client MT5. Ora sei pronto per fare trading con MT5.
Dove trovare le credenziali di accesso a MT5

Scarica MT5

Per Mac

Download

Per Windows

Download

Google Play

Download

App Store

Download

Webtrader MT5 Live

Download

Webtrader MT5 Demo

Download

Scopri l'eccellenza del trading con Capital.com

Piattaforma professionale

Fai trading su oltre 5,500 mercati con una piattaforma e un’app immediate e facili da usare, concepite per mostrati tutto ciò1 che ti occorre.
Scopri le nostre piattaforme

Costi trasparenti e competitivi

Salvo lo spread, 0% commissioni di trading, sempre. 0% di interessi overnight su CFD azionari e cripto senza leva. Verifica le altre commissioni applicabili, grazie alla nostra struttura trasparente dei costi.
1
Verifica le commissioni

Capital.com Formazione

Scopri come sviluppare le tue conoscenze di trading con i CFD grazie ai nostri webinar online gratuiti.
Registrati

Assistenza professionale in italiano

Hai domande sul tuo account o su come fare trading con noi? Contatta i nostri agenti via telefono, email, WhatsApp o live chat, disponibili 24/24h in lingua inglese e in lingua italiana, in orario d'ufficio.
Contattaci

I tuoi mercati, la tua leva

Fai trading di CFD su Italy 40, EUR/USD, oro, azioni e migliaia di altri strumenti, scegliendo la leva ottimale per il tuo profilo.
Scopri gli asset negoziabili

Rapida apertura dell'account

L’apertura di un account con noi è facile e veloce, per cui è possibile completare la registrazione e iniziare a fare trading oggi stesso.
Iscriviti ora

Qual è la differenza tra MetaTrader 5 e MetaTrader 4?

Funzioni

MT5

MT4

Tempistiche

 21

9

Indicatori tecnici

80+

30

Calendario economico

✔️

Tester strategia

Multi-thread

Thread singolo

Hedging

✔️

✔️

Classi di asset

Altro (incl. azioni, ETF)

Forex e CFD

FAQ

Cos'è MetaTrader 5?

MetaTrader 5 (MT5) è una piattaforma di trading multi-asset nota per i suoi grafici avanzati, esecuzione rapida e supporto per il trading algoritmico. È utilizzata a livello globale dagli operatori che cercano maggiore controllo e personalizzazione nelle loro strategie.

Come utilizzare MetaTrader 5

Inizia scaricando MT5 sul tuo dispositivo (Mac, Windows, mobile o web). Accedi con le tue credenziali Capital.com, quindi esplora gli strumenti della piattaforma: imposta grafici, aggiungi indicatori ed effettua operazioni direttamente dall'interfaccia.

Come fare trading su MetaTrader 5

Una volta effettuato l'accesso, scegli il tuo mercato, seleziona il tipo di ordine (di mercato o in attesa), imposta la dimensione della tua operazione e clicca su Acquista o Vendi. MT5 supporta sei tipi di ordini in sospeso, stop-loss e take-profit, e trading con un solo clic per un'esecuzione ancora più rapida.

Vuoi affidarti a un broker leader?

1. Crea un account2. Effettua il tuo primo deposito3. Inizia a fare trading