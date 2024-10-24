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Fai trading su una piattaforma facile da usare, con strumenti avanzati e molte altre funzioni.
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App molto utile per chi inizia da zero. C’è sia la modalità demo che quella con soldi veri, così puoi imparare piano piano. Mi ha aiutato a capire meglio il trading. La consiglio a chi parte senza esperienza.
Devo dire che non esiste piattaforma piu smart di questa. semplice, efficace, ma sopratutto un call center che funziona, in particolar modo Davide e' una persona che ti spiega quando le tue conoscenze non arrivano. super consigliata
Considero Capital.com uno dei siti più affidabili nel trading, grazie alla mia pluriennale esperienza con loro. E ancor più ringrazio Angela Battaglia, Premium Client Manager, per la sua assistenza altamente professionale e qualificata. E nulla è più prezioso nel trading di un valido supporto operativo e morale come io ho avuto la possibilità di avere.
Precisione, chiarezza e grande sicurezza. Ecco quello che ho ottenuto da Capital.com. Aggiungo anche: molta attenzione all'assistenza clienti. Sono molto soddisfatto del servizio che offre Capital.com.
Ottima esperienza, gestione della piattaforma ottima e ottimo il supporto del manager che vi segue in tutto e per tutto, gentilezza e disponibilità per qualsiasi domanda e/o tesi da affrontare con luo. Assolutamente Soddisfatto.
Broker eccellente, spread bassissimi e enorme scelta di mercati disponibili
Facile da usare. Piattaforma molto intuitiva. Non ci sono costi nascosti
Ottima applicazione per quanto riguarda il trading, soprattutto molto d'aiuto per imparare partendo da 0. È disponibile sia una modalità con soldi reali, versati dal proprio conto, e una simulata che aiuta moltissimo ad approcciarsi al trading. Consiglio vivamente per chi come me partiva da nozioni fin troppo generiche.
Sono cliente Capital da qualche mese ormai e mi sono trovato bene fin dall'inizio. Il supporto dalla mia Premium Client Manager Angela Battaglia è eccellente, cordiale, competente e professionale, e il regolare contatto per gli aggiornamenti ha creato in me un senso di tranquillità e soddisfazione. La piattaforma di trading è ottima, veloce nelle operazioni, spread molto buoni, un bel canale di formazione e news, e come ciliegina sulla torta la recente apertura della filiale italiana! 5 stel
Ci sta bel broker semplice intuitivo vi consiglio di utilizzarlo in coppia con trading view
Ho ricevuto un’assistenza dedicata molto professionale da parte di Luca. Il servizio offerto dal broker è stato eccellente e tutto è risultato perfettamente in regola.
Uso sia il sito che l’app x cell. da circa un Anno. per quanto riguarda quest’ultima, Stupenda! Scorre bene, non si blocca mai. Intuitiva, ben organizzata. I grafici si leggono bene. Il personale è sempre disponibile a qualunque domanda e rispondono in nel giro di pochi minuti. Super consigliata!
é una buona app i principianti mi sono trovato bene con la demo
Applicazione Ben fatta, utile anche per chi sta iniziando, commissioni basse, possibilità di un conto demo, e aggiornamenti frequenti
Sono riportate le nostre recensioni a 4 e 5 stelle. I dati individuali dell'utente sono stati intenzionalmente resi anonimi al fine di salvaguardare la sua privacy, in ottemperanza alle prescrizioni del GDPR.
Una piattaforma di trading è un'interfaccia online che ti permette di aprire posizioni su strumenti finanziari derivati come i CFD. Andando long o short su diverse classi di asset, come criptovalute, azioni, forex, indici e materie prime, puoi trarre profitto dalle oscillazioni di prezzo di migliaia di mercati.
Le funzionalità della piattaforma che forniamo includono l'accesso a notizie finanziarie, strumenti di analisi tecnica per aiutarti a prendere decisioni basate sull'andamento storico dei prezzi e watchlist illimitate per avere il massimo controllo sulle posizioni detenute.
Un'app di trading è uno strumento che permette di fare trading su vari asset, come azioni, forex e materie prime, su uno smartphone o un tablet.
L'app di Capital.com, semplice da usare, fornisce dati di mercato in tempo reale, grafici intuitivi, inserimento semplice di ordini, funzioni di gestione del portafoglio e molto altro. Potrai sfruttare la comodità e la flessibilità del poter eseguire operazioni da qualsiasi parte del mondo con una semplice connessione a Internet, su dispositivi iOS o Android, e avere a disposizione le notizie più importanti grazie al nostro feed intelligente che ti permette di prendere decisioni informate.
MT4, nota anche come MetaTrader 4, è una popolare piattaforma di trading utilizzata da trader esperti e principianti. Fornisce un'interfaccia facile da usare per il trading di vari strumenti finanziari, come forex, indici e azioni.
MT4 offre grafici avanzati, vari indicatori tecnici, funzioni di trading automatico e dati in tempo reale sui mercati. Puoi collegare facilmente il tuo account su Capital.com a MT4 per ottenere accesso a tutte le funzionalità che rendono ancora migliore l'esperienza di trading in tutto il mondo.
TradingView è una piattaforma di grafici e analisi estremamente popolare, con funzioni social. La sua interfaccia semplice permette ai trader di accedere a strumenti grafici avanzati, indicatori tecnici e strumenti di disegno, e di analizzare e visualizzare i dati di mercato di varie tipologie di asset. La funzione social di TradingView permette di condividere idee, strategie e analisi di trading con una comunità globale, fornendo un approccio collaborativo alle attività di trading.
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1 I dati riportati si riferiscono a Capital Com Group.
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