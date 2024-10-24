IniziaPiattaforme di trading 

Esplora le nostre piattaforme di trading 

Dalla nostra intuitiva piattaforma web e alla nostra app efficiente, fino a MT4 e a TradingView, puoi scegliere tra varie piattaforme di trading per rendere la tua esperienza ancora migliore.

La nostra piattaforma desktop

Fai trading su una piattaforma facile da usare, con strumenti avanzati e molte altre funzioni.

Interfaccia semplice e intuitiva

Tutti gli strumenti che ti occorrono, quando ti occorrono. Passa facilmente da grafici intuitivi a watchlist illimitate, fino a chat dal vivo e a molto altro ancora, sfruttando funzionalità sempre semplici da utilizzare.

Strumenti di analisi innovativi

Dalle Bande di Bollinger® al MACD, migliora le tue analisi con più di 75 indicatori di analisi tecnica intuitivi e strumenti di disegno su sei tipi di grafico.

Watchlist illimitate

Raggruppa i tuoi mercati preferiti in liste, e seguine facilmente l'andamento una volta fatto l'accesso sulla piattaforma.
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La nostra app per il trading

Prova la nostra app efficiente ovunque ti trovi e in qualsiasi momento desideri fare trading.

Navigazione semplice 

Accedi con facilità alle funzioni della nostra piattaforma e passa dalle operazioni, ai prezzi degli asset e fino alle watchlist con un semplice tocco.

Avvisi di prezzo

Sfrutta ogni opportunità di trading e ricevi notifiche istantanee quando un asset raggiunge il prezzo target che hai impostato.

Feed intelligenti

A casa o in movimento, non perderti le notizie più importanti che influenzano i mercati sui quali operi.
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Piattaforma TradingView

Collega il tuo account a TradingView e scopri un'esperienza di trading assolutamente unica.

Grafici esclusivi famosi in tutto il mondo

Migliora il tuo trading con grafici interattivi, reattivi e ottimizzati anche per i dispositivi mobili, insieme a oltre 50 strumenti di disegno intelligenti.

Analisi finanziaria:

Ricevi informazioni sulle posizioni con rapporti fondamentali, rendiconti finanziari, analisi di valutazione e dati storici sulle società.

Collegati a una rete sempre viva e in fermento 

Entra in una comunità interattiva di persone che effettuano analisi e riflessioni simili alle tue e condividi le strategie di trading attraverso live stream e chat in tempo reale.
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La piattaforma MT4

Fai trading su MetaTrader 4 e sfrutta un'analisi tecnica avanzata.

Accedi a dati di mercato approfonditi

Sfrutta prezzi in tempo reale, grafici storici e feed di dati per migliorare ulteriormente la tua analisi.

Scegli tra una gamma di strumenti extra

Migliora le tue capacità tecniche con strumenti intelligenti per i trader, inclusi 30 indicatori tecnici popolari e 24 oggetti analitici.
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Cosa dice il settore di noi 1

I nostri prodotti intuitivi, il servizio clienti specializzato e la continua innovazione ci hanno consentito di ricevere innumerevoli riconoscimenti da parte di alcuni dei principali organi di settore. Ecco alcuni dei nostri riconoscimenti più recenti.
award
BrokerChooser
Miglior Broker CFD (2026)
award
Trading.de
Migliore piattaforma di trading (2025)*
award
Good Money Guide
Migliore account di trading: People’s Choice (2025)
award
ForexBrokers.com
Migliore della categoria: oneri e commissioni (2025)
award
ForexBrokers.com
Migliore della categoria: facilità d'uso (2025)
award
ForexBrokers.com
Migliore della categoria: trading di criptovalute (2025)
award
ForexBrokers.com
Migliore della categoria: formazione (2025)
award
ForexBrokers.com
Migliore della categoria: Broker TradingView (2025)
award
Online Money Awards
Migliore piattaforma di trading in assoluto (2024)
award
Premio Finder Forex Trading Platform
Piattaforma di forex trading più conveniente (2024)
award
Premio Finder Forex Trading Platform
Migliore piattaforma casual di forex trading (2024)
award
Investors' Chronicle & Financial Times
Vincitore premio "5 Star" - App (2024)
award
Investors' Chronicle & Financial Times
Vincitore premio "5 Star" - Provider CFD (2024)
award
Investors' Chronicle & Financial Times
Vincitore premio "5 Star" - Piattaforma selettiva (2024)
award
ForexBrokers.com
Migliore della categoria: Oneri e commissioni (2024)
award
ForexBrokers.com
Migliore della categoria: Facilità d'uso (2024)
award
ForexBrokers.com
Migliore della categoria: Formazione (2024)
award
ForexBrokers.com
Migliore della categoria: Principianti (2024)
award
Online Money Awards
Miglior provider di CFD (2023)
award
Good Money Guide
Migliore app di trading (2023)
award
ForexBrokers.com
Broker con crescita più rapida (2023)

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Contatta il nostro competente e cordiale personale, disponibile 24 ore su 24.

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Commenti e valutazioni degli utenti

Consulta i feedback dei nostri clienti1 con diversi livelli di esperienza.
2025-06-04
M****** D*******

App molto utile per chi inizia da zero. C’è sia la modalità demo che quella con soldi veri, così puoi imparare piano piano. Mi ha aiutato a capire meglio il trading. La consiglio a chi parte senza esperienza.

2025-06-17
F****

Devo dire che non esiste piattaforma piu smart di questa. semplice, efficace, ma sopratutto un call center che funziona, in particolar modo Davide e' una persona che ti spiega quando le tue conoscenze non arrivano. super consigliata

2025-04-08
M******

Considero Capital.com uno dei siti più affidabili nel trading, grazie alla mia pluriennale esperienza con loro. E ancor più ringrazio Angela Battaglia, Premium Client Manager, per la sua assistenza altamente professionale e qualificata. E nulla è più prezioso nel trading di un valido supporto operativo e morale come io ho avuto la possibilità di avere.

2025-01-30
B***** A*******

Precisione, chiarezza e grande sicurezza. Ecco quello che ho ottenuto da Capital.com. Aggiungo anche: molta attenzione all'assistenza clienti. Sono molto soddisfatto del servizio che offre Capital.com.

2025-06-27
G******* D'******

Ottima esperienza, gestione della piattaforma ottima e ottimo il supporto del manager che vi segue in tutto e per tutto, gentilezza e disponibilità per qualsiasi domanda e/o tesi da affrontare con luo. Assolutamente Soddisfatto.

2025-06-14
A****** S******

Broker eccellente, spread bassissimi e enorme scelta di mercati disponibili

2025-03-15
N*******

Facile da usare. Piattaforma molto intuitiva. Non ci sono costi nascosti

2025-02-04
D***** B*******

Ottima applicazione per quanto riguarda il trading, soprattutto molto d'aiuto per imparare partendo da 0. È disponibile sia una modalità con soldi reali, versati dal proprio conto, e una simulata che aiuta moltissimo ad approcciarsi al trading. Consiglio vivamente per chi come me partiva da nozioni fin troppo generiche.

2025-02-10
t*****_****

Sono cliente Capital da qualche mese ormai e mi sono trovato bene fin dall'inizio. Il supporto dalla mia Premium Client Manager Angela Battaglia è eccellente, cordiale, competente e professionale, e il regolare contatto per gli aggiornamenti ha creato in me un senso di tranquillità e soddisfazione. La piattaforma di trading è ottima, veloce nelle operazioni, spread molto buoni, un bel canale di formazione e news, e come ciliegina sulla torta la recente apertura della filiale italiana! 5 stel

2024-10-24
a*******

Ci sta bel broker semplice intuitivo vi consiglio di utilizzarlo in coppia con trading view

2025-06-25
L****

Ho ricevuto un’assistenza dedicata molto professionale da parte di Luca. Il servizio offerto dal broker è stato eccellente e tutto è risultato perfettamente in regola.

2025-05-14
J*** A******** D****

Uso sia il sito che l’app x cell. da circa un Anno. per quanto riguarda quest’ultima, Stupenda! Scorre bene, non si blocca mai. Intuitiva, ben organizzata. I grafici si leggono bene. Il personale è sempre disponibile a qualunque domanda e rispondono in nel giro di pochi minuti. Super consigliata!

2025-05-23
P***

é una buona app i principianti mi sono trovato bene con la demo

2025-05-12
F**** P*****

Applicazione Ben fatta, utile anche per chi sta iniziando, commissioni basse, possibilità di un conto demo, e aggiornamenti frequenti

Sono riportate le nostre recensioni a 4 e 5 stelle. I dati individuali dell'utente sono stati intenzionalmente resi anonimi al fine di salvaguardare la sua privacy, in ottemperanza alle prescrizioni del GDPR.

4.8
Valutazioni e Recensioni
4.7
Valutazioni e Recensioni
4.7
4.6

FAQ

Cos'è una piattaforma di trading?

Una piattaforma di trading è un'interfaccia online che ti permette di aprire posizioni su strumenti finanziari derivati come i CFD. Andando long o short su diverse classi di asset, come criptovalute, azioni, forexindici e materie prime, puoi trarre profitto dalle oscillazioni di prezzo di migliaia di mercati

Le funzionalità della piattaforma che forniamo includono l'accesso a notizie finanziarie, strumenti di analisi tecnica per aiutarti a prendere decisioni basate sull'andamento storico dei prezzi e watchlist illimitate per avere il massimo controllo sulle posizioni detenute.

Cos'è un'app di trading?

Un'app di trading è uno strumento che permette di fare trading su vari asset, come azioni, forex e materie prime, su uno smartphone o un tablet. 

L'app di Capital.com, semplice da usare, fornisce dati di mercato in tempo reale, grafici intuitivi, inserimento semplice di ordini, funzioni di gestione del portafoglio e molto altro. Potrai sfruttare la comodità e la flessibilità del poter eseguire operazioni da qualsiasi parte del mondo con una semplice connessione a Internet, su dispositivi iOS o Android, e avere a disposizione le notizie più importanti grazie al nostro feed intelligente che ti permette di prendere decisioni informate.

Cos'è MT4?

MT4, nota anche come MetaTrader 4, è una popolare piattaforma di trading utilizzata da trader esperti e principianti. Fornisce un'interfaccia facile da usare per il trading di vari strumenti finanziari, come forex, indici e azioni.

MT4 offre grafici avanzati, vari indicatori tecnici, funzioni di trading automatico e dati in tempo reale sui mercati. Puoi collegare facilmente il tuo account su Capital.com a MT4 per ottenere accesso a tutte le funzionalità che rendono ancora migliore l'esperienza di trading in tutto il mondo.

Cos'è TradingView?

TradingView è una piattaforma di grafici e analisi estremamente popolare, con funzioni social. La sua interfaccia semplice permette ai trader di accedere a strumenti grafici avanzati, indicatori tecnici e strumenti di disegno, e di analizzare e visualizzare i dati di mercato di varie tipologie di asset. La funzione social di TradingView permette di condividere idee, strategie e analisi di trading con una comunità globale, fornendo un approccio collaborativo alle attività di trading.

Perché scegliere Capital.com? I nostri numeri parlano da soli.

Gruppo Capital.com
857K+
Account attivi
5K+
Strumenti disponibili
24/7
Assistenza clienti
100
Indicatori tecnici

I dati riportati si riferiscono a Capital Com Group.

* Confronto tra le 20 migliori piattaforme di trading (Top List 2026)