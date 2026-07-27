Hub Eventi Formativi

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Scopri i nostri eventi dal vivo dedicati alla gestione del rischio e al comportamento dei mercati, con l'opportunità di confrontarti direttamente con professionisti esperti del settore finanziario.

Prossimi eventi

Organizzati da Capital.com Italia, i nostri incontri periodici riuniscono piccoli gruppi di partecipanti per approfondire, in modo pratico e interattivo, il comportamento dei mercati, la gestione del rischio e i processi decisionali nelle diverse condizioni di mercato.

Milano, 29 Settembre 2026, 15:00

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Roma, 20 Ottobre 2026, 15:00

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Torino, 11 Novembre 2026, 15:00

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Bologna, 1 Dicembre 2026, 15:00

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Milano, 15 Dicembre 2026, 15:00

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