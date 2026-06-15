Qual è la materia prima più negoziata al mondo?

La materia prima oggetto di più transazioni al mondo è il petrolio greggio, per via del suo ruolo fondamentale nei mercati energetici globali.L'elevato volume di transazioni che caratterizza questa commodity è dovuto al suo ruolo strategico quale fonte per industrie, trasporti e per la produzione di elettricità.Ciò rende il prezzo del greggio estremamente sensibile ad avvenimenti geopolitici, a interruzioni delle catene di approvvigionamento e all’introduzione di nuove misure in ambito energetico.I trader e gli analisti monitorano attentamente i prezzi del greggio perché possono avere ripercussioni significative su diversi settori economici a livello mondiale.

Utilizzando i CFD, è possibile fare trading sul prezzo del greggio USA (noto anche come “West Texas Intermediate”) e del greggio Brent (estratto nel Mare del Nord) su Capital.com.In qualità di prodotto derivato, i CFD consentono di speculare indifferentemente sui rialzi o sui ribassi del prezzo del petrolio, ma non occorre acquistare o vendere barili fisici di petrolio.

Ciò può fare dei CFD uno strumento prezioso per aggiungere il petrolio al proprio portafoglio. I CFD danno inoltre accesso alla leva, il che significa che è possibile aprire posizioni decisamente più ampie rispetto a quanto depositato inizialmente (il cosiddetto “margine”). Ciò può tradursi in forti e repentini profitti o perdite, per cui è fondamentale acquisire piena consapevolezza di questi prodotti complessi e ad alto rischio prima di iniziare a fare trading. Perché non iniziare dalla nostra guida al trading di CFD?