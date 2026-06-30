Previsioni prezzo oro (XAU/USD): dati PCE, scommesse sui tassi Fed

L'oro (XAU/USD) scambia a $4.062,47 alle 8:08am UTC del 29 giugno 2026, all'interno di un range intraday di $3.990,29–$4.090,14. I risultati passati non sono un indicatore affidabile dei risultati futuri.

Il parziale recupero segue quattro settimane consecutive di ribassi mentre i mercati hanno riprezato la politica della Federal Reserve. Le dichiarazioni del presidente della Fed Kevin Warsh la scorsa settimana hanno rafforzato l'impegno della banca centrale a ridurre l'inflazione, portando la probabilità implicita di mercato di un rialzo dei tassi a dicembre a circa il 79–88% sul CME FedWatch Tool (CNBC, 26 giugno 2026). La mossa ha anche spinto il dollaro USA a un massimo di un anno, aggiungendo pressione agli asset non fruttiferi prezzati nella valuta (Reuters, 23 giugno 2026).

La rinnovata incertezza commerciale rimane al centro dell'attenzione dopo che il presidente Trump ha minacciato, il 27 giugno 2026, di imporre dazi del 100% ai paesi che emanano tasse sui servizi digitali sulle aziende tecnologiche statunitensi (Al Jazeera, 26 giugno 2026). Ciò ha aggiunto una modesta domanda safe-haven all'oro, anche se il contesto più ampio rimane plasmato dai tassi e dal dollaro. Il responsabile della strategia sulle materie prime di Saxo Bank ha osservato che "l'interazione tra rendimenti obbligazionari elevati, un dollaro più forte e l'aspettativa che i tassi di policy possano rimanere alti per un periodo prolungato continua a smorzare l'interesse degli investitori verso gli asset non fruttiferi" (Reuters, 24 giugno 2026).

Le prospettive dell'oro cambiano mentre le scommesse sui tassi Fed mantengono la pressione sui prezzi

Al 29 giugno 2026, le previsioni sull'oro di terze parti sono state riviste al ribasso dall'inizio di giugno, poiché le aspettative di tagli dei tassi della Federal Reserve sono svanite e il dollaro USA si è rafforzato raggiungendo un massimo di un anno.

Citi Research (obiettivi a tre mesi e sei-dodici mesi)

Citi ha ridotto il suo obiettivo di prezzo dell'oro a tre mesi a $4.000/oz da $4.300/oz, citando rendimenti reali in stabilizzazione, un dollaro USA più forte nel breve termine, moderazione della domanda da parte delle banche centrali e degli ETF, e allentamento delle tensioni geopolitiche. La banca ha lasciato invariato il suo obiettivo a sei-dodici mesi a $4.500/oz, osservando che il potenziale rialzista nel breve termine rimane limitato senza un nuovo shock macro (Kitco News, 9 giugno 2026).

Deutsche Bank (medie trimestrali Q3 e Q4 2026)

Deutsche Bank ha ridotto il suo obiettivo di prezzo dell'oro per il Q3 2026 a $4.300/oz, un taglio di oltre il 22% rispetto alle sue precedenti prospettive. Ha anche abbassato il suo obiettivo per il Q4 2026 a $4.800/oz, una riduzione del 17% rispetto alla stima precedente. La banca ha citato una domanda più debole da parte degli investitori e una traiettoria Fed riprezata, pur mantenendo che un recupero parziale nella seconda metà dell'anno rimane plausibile se gli acquisti delle banche centrali continuano (Kitco News, 23 giugno 2026).

ING Think (medie trimestrali Q3 e Q4 2026)

ING ha ridefinito le sue previsioni sull'oro, abbassando la media del Q3 2026 a $4.300/oz e la media del Q4 2026 a $4.600/oz, in calo rispetto alle stime precedenti di $4.850/oz e $5.000/oz rispettivamente. La banca ha affermato che la correzione in corso stava diventando sempre più difficile da ignorare, con la domanda di ETF debole e i flussi safe-haven in calo mentre i premi di rischio geopolitico si attenuavano (FXStreet, 24 giugno 2026).

Goldman Sachs (obiettivo fine anno 2026)

Goldman Sachs ha ridotto il suo obiettivo di prezzo dell'oro per fine 2026 di $500/oz a $4.900/oz, dopo averlo precedentemente aumentato a $5.400/oz a gennaio. Gli analisti Lina Thomas e Daan Struyven hanno affermato che la revisione rifletteva il fatto che la Federal Reserve non è più prevista tagliare i tassi nel 2026, con l'allentamento Fed ora differito a metà-fine 2027. La banca ha mantenuto intatto il suo caso strutturale rialzista a lungo termine (Bloomberg, 19 giugno 2026).

J.P. Morgan (media annuale 2026 e obiettivo direzionale Q4 2026)

J.P. Morgan ha abbassato la sua previsione media del prezzo dell'oro per l'intero anno 2026 a $5.243/oz da $5.708/oz, citando una domanda più debole da parte degli investitori nel breve termine, che la banca ha descritto come ridotta a un rivolo. Ha mantenuto un obiettivo direzionale per il Q4 2026 di $6.000/oz, basato sulla visione che la domanda delle banche centrali e i venti favorevoli strutturali potrebbero riaffermarsi più avanti nell'anno (J.P. Morgan Global Research, 9 giugno 2026).

Sintesi: gli obiettivi istituzionali rilevati tra l'8 giugno e il 29 giugno 2026 si raggruppano vicino a $4.300–$4.800/oz per le medie trimestrali del Q3 2026. Le indicazioni direzionali di fine anno rimangono più divise, variando da $4.900/oz di Goldman Sachs a $6.000/oz di J.P. Morgan. La differenza dipende in gran parte dal fatto che la Fed allenti prima della fine del 2026.

Le previsioni di terze parti sono intrinsecamente incerte, poiché non possono tenere pienamente conto di sviluppi di mercato inaspettati. I risultati passati non sono un indicatore affidabile dei risultati futuri.

Oro spot: dati macro chiave ed eventi in arrivo

La prima istantanea del sentiment dei consumatori dalla riunione FOMC del 17 giugno arriva il 30 giugno, quando è previsto l'indice di fiducia dei consumatori del Conference Board per giugno; nove dei 18 membri della Fed in quella riunione hanno proiettato almeno un rialzo dei tassi nel 2026 (Reuters, 18 giugno 2026).

I dati concreti più recenti sono stati il rapporto PCE di maggio del Bureau of Economic Analysis, pubblicato il 25 giugno 2026. Il PCE headline è risultato al 4,1% anno su anno, il più alto dall'aprile 2023, mentre il PCE core è salito al 3,4%, in linea con il consenso; l'energia è stata il principale fattore trainante (CNBC, 25 giugno 2026). Nonostante il dato solido, l'oro si è ripreso da circa $3.980 a oltre $4.000 poiché le cifre non hanno offerto un nuovo catalizzatore oltre a ciò che i mercati avevano già prezzato (FXStreet, 25 giugno 2026).

Le prossime pubblicazioni chiave sono le aperture di posti di lavoro JOLTS (30 giugno) e il rapporto sui salari non agricoli di giugno (3 luglio, anticipato prima della festività federale del 4 luglio), entrambi i quali potrebbero influenzare le aspettative per una mossa della Fed a settembre o novembre (Reuters, 18 giugno 2026).

Prezzo dell'oro: panoramica tecnica

I prezzi spot dell'oro scambiavano a $4.062,47 alle 8:08am UTC del 29 giugno 2026, al di sotto della struttura delle medie mobili giornaliere. Le medie mobili semplici a 20, 50, 100 e 200 giorni si trovano rispettivamente a circa $4.228, $4.454, $4.674 e $4.476. Il prezzo scambia al di sotto dell'intera struttura SMA, riflettendo il più ampio movimento correttivo che si è sviluppato durante giugno 2026. La media mobile Hull (9) a $4.011,62 si trova appena sotto il minimo del range intraday di $3.990,29 e potrebbe fungere da punto di riferimento nel breve termine.

L'indice di forza relativa a 14 giorni si attesta a 36,31, posizionandolo nella zona neutrale inferiore ma non a estremi di ipervenduto. L'indice direzionale medio a 41,65 indica un ambiente di trend consolidato piuttosto che un range. Lo stocastico RSI veloce (3, 3, 14, 14) a 57,04 è risalito dai recenti minimi, anche se il quadro più ampio degli oscillatori rimane orientato negativamente, con il livello MACD a -118,41 e il bull bear power a -190,36.

Sul lato superiore, il pivot classico R1 a $4.346,65 è il primo riferimento di resistenza significativo. Una chiusura giornaliera sopra quel livello porterebbe la zona R2 vicino a $4.967,46 in una visione più ampia. Sul lato inferiore, l'area intorno alla media mobile Hull vicino a $4.011,62–$3.990,29 è il primo riferimento nel breve termine. Un movimento sostenuto al di sotto di quella zona porterebbe il livello S3 vicino a $3.745,42 al centro dell'attenzione. Il punto pivot classico a $4.560,11 ora si trova sopra e può essere visto come un'area di supporto precedente diventata resistenza, soggetta all'azione dei prezzi (TradingView, 29 giugno 2026).

Questa analisi tecnica è solo a scopo informativo e non costituisce consulenza finanziaria o una raccomandazione ad acquistare o vendere qualsiasi strumento.

Storico prezzi dell'oro (2024–2026)

Il prezzo spot dell'oro ha aperto il 2025 vicino a $2.625/oz e si è mosso costantemente al rialzo durante la prima metà dell'anno. Ha scambiato in un range relativamente stretto di $2.750–$3.090 tra febbraio e marzo, mentre gli acquisti delle banche centrali e la domanda safe-haven hanno supportato i prezzi. Il rally si è intensificato in primavera, con lo spot che ha superato $3.000/oz a marzo 2025 per la prima volta, coincidendo in parte con la rinnovata incertezza tariffaria sotto il secondo mandato del presidente Trump e la debolezza del dollaro.

Entro fine giugno 2025, l'oro era sceso da quei massimi per chiudere a $3.264,02 il 29 giugno 2025. Ha poi ripreso la sua ascesa durante la seconda metà dell'anno, chiudendo il 2025 a $4.319,14 il 31 dicembre.

Il ritmo dei guadagni è accelerato all'inizio del 2026. L'oro ha raggiunto un massimo intraday storico di $5.598,39 il 29 gennaio 2026, spinto da una combinazione di tensioni geopolitiche, debolezza del dollaro e forti afflussi negli ETF. Si è poi invertito bruscamente, scendendo verso $4.686 entro il 30 gennaio.

Un secondo tentativo di rally ha riportato lo spot sopra $5.000/oz tra l'inizio e metà marzo 2026, ma i venditori sono tornati da metà marzo in poi. La mossa è coincisa con un riprezzamento della politica della Federal Reserve, poiché le aspettative di tagli dei tassi hanno lasciato il posto a scommesse sui rialzi dei tassi. Quel cambiamento, insieme a un dollaro più forte e premi di rischio geopolitico in calo, ha spinto l'oro al ribasso durante maggio e giugno. Lo spot ha raggiunto un minimo intraday di $3.959,33 il 24 giugno 2026, il suo livello più debole da novembre 2025.

L'oro spot (XAU) ha chiuso a $4.062,84 il 29 giugno 2026, circa il 6,1% in meno dall'inizio dell'anno rispetto all'apertura del 1° gennaio 2026 vicino a $4.327, ma il 24,5% in più anno su anno.

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