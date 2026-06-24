Previsioni prezzo oro: divisione Fed, timori fiscali

L'oro (XAU/USD) scambiava a $4.209,59 nelle prime contrattazioni europee alle 9:53 UTC del 22 giugno 2026, all'interno di un range intraday di $4.127,18–$4.212,37. I risultati passati non sono un indicatore affidabile dei risultati futuri.

I prezzi hanno trovato un supporto provvisorio dopo che la Federal Reserve ha mantenuto il tasso dei fondi federali stabile al 3,50%–3,75% nella riunione del 18 giugno sotto la nuova presidenza di Kevin Warsh (CNBC, 17 giugno 2026). Nove dei 18 membri del FOMC hanno segnalato almeno un rialzo dei tassi quest'anno, mentre gli altri nove prevedono tassi invariati o più bassi, una divisione che inizialmente ha pesato sull'oro prima che i prezzi si stabilizzassero parzialmente (Yahoo Finance, 17 giugno 2026).

Il contesto più ampio rimane contrastante. Un accordo di pace Iran-USA annunciato il 15 giugno ha spinto l'oro oltre il 3% prima che la successiva riunione della Fed temperasse i guadagni, illustrando come gli sviluppi geopolitici e i segnali di politica monetaria possano spingere i prezzi in direzioni opposte (Reuters, 15 giugno 2026). Gli acquisti delle banche centrali e le preoccupazioni fiscali statunitensi continuano a offrire un supporto strutturale, mentre il dot plot di giugno con il tasso mediano di fine anno implicito di circa il 3,8% – in rialzo dal 3,4% di marzo – rappresenta un cambiamento significativo nelle prospettive di politica monetaria (Kalkine, 18 giugno 2026). Trading Economics ha riportato l'oro in rialzo dello 0,95% il 22 giugno rispetto alla sessione precedente, sebbene sia rimasto circa l'8,3% più basso nell'ultimo mese (Trading Economics, 22 giugno 2026).

Previsioni oro secondo terze parti: la divisione Fed mette alla prova i target rialzisti

Al 22 giugno 2026, le previsioni sull'oro di terze parti indicano un mercato che ha subito un forte ritracciamento dal picco di gennaio vicino a $5.595/oz. I target istituzionali di fine anno si concentrano tra $4.900/oz e $6.000/oz, con opinioni divise sul percorso di politica monetaria della Federal Reserve e sulla durata della domanda rifugio.

Goldman Sachs (target di fine anno ridotto)

Goldman Sachs ha ridotto il suo target di prezzo dell'oro per fine 2026 a $4.900/oz da $5.400/oz. Gli analisti Lina Thomas e Daan Struyven hanno citato il calo delle aspettative per i tagli dei tassi della Federal Reserve nel 2026 come motivo principale della revisione. La banca ha affermato che i deflussi istituzionali nel breve termine e le mutate aspettative sui tassi potrebbero pesare sulle prospettive, sebbene il target rivisto implichi ancora un rialzo rispetto ai livelli attuali (beincrypto.com, 19 giugno 2026).

J.P. Morgan (target di fine anno e media annuale)

J.P. Morgan Global Research ha mantenuto il suo target di fine 2026 a $6.000/oz, riducendo però la stima della media annuale 2026 a $5.243/oz da $5.708/oz. La banca ha affermato che la domanda degli investitori nel breve termine si è raffreddata a quello che ha descritto come un rivolo, ma prevede che la domanda si riaccelleri nella seconda metà dell'anno. Ha citato gli acquisti strutturali delle banche centrali come supporto chiave e ha affermato che $6.300/oz era possibile nel 2027 (J.P. Morgan, 9 giugno 2026).

Reuters (pressione da rialzi dei tassi)

Reuters ha riportato che l'oro spot scambiava vicino a $4.188/oz il 13 giugno 2026, dopo aver toccato $4.022 nella sessione precedente – il suo livello più debole da novembre 2025. I forti dati sull'occupazione statunitense hanno rafforzato le aspettative di rialzi dei tassi e pesato sul metallo, mentre un dollaro USA più forte ha contribuito al ritracciamento (Reuters, 15 giugno 2026).

UBS (percorso dei prezzi trimestrale)

UBS ha previsto l'oro a $5.200/oz entro giugno 2026, $5.400/oz entro settembre 2026 e $5.900/oz entro dicembre 2026. La previsione riflette la visione che i driver strutturali della domanda – inclusi geopolitica, rischi fiscali USA e de-dollarizzazione – rimangono intatti. UBS ha anche delineato uno scenario al rialzo di $6.200/oz, riconfermando il suo target base di fine anno di $5.900/oz a metà giugno (MoneyMagpie, 2 giugno 2026).

FX Leaders (revisione Goldman Sachs in contesto)

FX Leaders ha riportato che Goldman Sachs ha abbassato la sua previsione sull'oro per il 2026 a $4.900/oz da $5.400/oz il 20 giugno 2026, citando deflussi istituzionali nel breve termine e una rivalutazione della tempistica dei tagli dei tassi. La revisione ha posizionato il target di Goldman al di sotto di quelli di J.P. Morgan e UBS, ampliando il range delle stime istituzionali di fine anno a $4.900–$6.000/oz (FX Leaders, 21 giugno 2026).

Conclusione: tra queste fonti di terze parti, i target istituzionali di fine 2026 a metà-fine giugno spaziano da $4.900/oz di Goldman Sachs a $6.000/oz di J.P. Morgan, con UBS a $5.900/oz. Tra le fonti, le ridotte aspettative di tagli dei tassi hanno abbassato le stime a più breve termine, mentre gli acquisti delle banche centrali, la domanda rifugio geopolitica e il potenziale re-ingaggio degli ETF continuano a figurare come possibili supporti.

Le previsioni di terze parti sono intrinsecamente incerte, poiché non possono tenere pienamente conto di sviluppi di mercato inattesi. I risultati passati non sono un indicatore affidabile dei risultati futuri.

Prezzo oro: panoramica tecnica

I prezzi spot dell'oro scambiavano a $4.209,59 alle 9:53 UTC del 22 giugno 2026, al di sotto di tutte le medie mobili semplici (SMA) chiave sul grafico giornaliero. Le SMA a 20, 50, 100 e 200 giorni si attestavano rispettivamente a circa $4.339,00, $4.530,00, $4.715,00 e $4.466,00, con la SMA a 100 giorni sopra quella a 200 giorni. Ciò posizionava il prezzo corrente al di sotto dell'intera banda delle medie mobili.

L'indice di forza relativa (RSI) a 14 giorni leggeva 39,65, posizionandosi in territorio neutrale-basso e suggerendo una pressione di vendita continua senza una lettura di ipervenduto. L'average directional index (ADX) si attestava a 37,44, indicando che un trend consolidato rimaneva in atto.

Nel framework dei pivot classici, il punto pivot a $4.560,11 segnava il riferimento superiore più vicino. Una chiusura giornaliera sopra quel livello porterebbe R1 vicino a $4.754,00 in vista. La media mobile Hull (9) a $4.192,71 si trovava appena sotto il prezzo corrente, rendendola il riferimento dinamico più vicino al ribasso. Se il prezzo si muovesse sotto quel livello, S1 classico a $4.346,65 e S2 vicino a $4.152,77 formerebbero i successivi riferimenti strutturali in caso di ulteriore ritracciamento (TradingView, 22 giugno 2026).

Questa analisi tecnica è solo a scopo informativo e non costituisce consulenza finanziaria o raccomandazione di acquisto o vendita di alcuno strumento.

Storico prezzi oro (2024–2026)

Il prezzo spot dell'oro ha aperto giugno 2024 vicino a $2.319,00 e ha trascorso gran parte della metà del 2024 in consolidamento, prima che un rally sostenuto portasse i prezzi oltre $2.600,00 entro fine anno. Ha chiuso il 2024 a circa $2.624,00.

L'avanzata è continuata nel 2025, con l'oro che ha superato $3.000,00 nel primo trimestre e salito sopra $3.400,00 entro metà anno. Al 22 giugno 2025, l'oro spot scambiava vicino a $3.373,00 – già alto rispetto alle medie del 2024. Il rally ha poi raccolto slancio nella seconda metà, sostenuto dagli acquisti delle banche centrali, dalla domanda rifugio e dalle mutate aspettative sui tassi della Federal Reserve.

Il movimento più brusco è arrivato a gennaio 2026, quando l'oro ha raggiunto un picco intraday di circa $5.598,00 il 28-29 gennaio. Il movimento ha coinciso con una maggiore incertezza geopolitica e un'impennata nel posizionamento istituzionale. È seguita una rapida inversione, con i prezzi che sono scesi a circa $4.892,00 entro il 30 gennaio.

L'oro si è brevemente ripreso sopra $5.000,00 all'inizio-metà marzo 2026, ma la pressione di vendita è tornata quando la Fed ha segnalato un percorso più restrittivo. Entro il 23 marzo, il minimo intraday aveva toccato $4.098,00.

Un'ulteriore gamba al ribasso si è estesa fino all'inizio di giugno 2026, con l'oro spot che ha raggiunto $4.024,00 il 10 giugno – in calo di circa il 28% dal picco di gennaio. I prezzi si sono da allora parzialmente ripresi.

L'oro spot ha chiuso a $4.209,71 il 22 giugno 2026, circa il 3,2% in meno da inizio anno ma il 24,8% in più su base annua.