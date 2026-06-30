Previsioni prezzo petrolio: cessate il fuoco USA-Iran e offerta OPEC+

Il petrolio greggio USA (US Crude) viene scambiato a 70 dollari al barile nelle prime ore di contrattazione europea alle 9:02 UTC del 29 giugno 2026, con un range intraday di 68,47-71,50 dollari.

(US Crude) viene scambiato a 70 dollari al barile nelle prime ore di contrattazione europea alle 9:02 UTC del 29 giugno 2026, con un range intraday di 68,47-71,50 dollari. Il petrolio Brent (Brent Crude) è quotato a 73,17 dollari al barile alle 9:02 UTC del 29 giugno 2026, con un range intraday di 71,74-75,27 dollari, mantenendo il suo consueto premio rispetto al WTI.

(Brent Crude) è quotato a 73,17 dollari al barile alle 9:02 UTC del 29 giugno 2026, con un range intraday di 71,74-75,27 dollari, mantenendo il suo consueto premio rispetto al WTI. I rendimenti passati non sono un indicatore affidabile dei risultati futuri.

I prezzi rimangono sotto pressione mentre le condizioni dal lato dell'offerta cambiano. Gli Stati Uniti e l'Iran hanno firmato un accordo quadro di cessate il fuoco a metà giugno che prevede una tregua di 60 giorni e la riapertura concordata dello Stretto di Hormuz, un punto critico la cui interruzione aveva spinto il Brent oltre i 120 dollari al barile all'inizio del conflitto (BBC News, 14 giugno 2026). Sky News ha riferito il 29 giugno 2026 che Iran e Stati Uniti avevano concordato di sospendere gli attacchi e riprendere i colloqui sullo stretto (Sky News, 29 giugno 2026).

Le prospettive dell'offerta sono state inoltre influenzate dalla politica OPEC+. Il gruppo ha approvato il quarto aumento consecutivo delle quote di produzione dalla chiusura di Hormuz, aggiungendo circa 188.000 barili al giorno per luglio e portando gli aumenti cumulativi delle quote da aprile a quasi 600.000 bpd (CNBC, 8 giugno 2026). L'OPEC+ aveva precedentemente ridotto le sue previsioni di crescita della domanda globale per il 2026 a 970.000 bpd (Reuters, 11 giugno 2026).

Gli operatori di mercato continuano a monitorare se le principali compagnie di navigazione riprenderanno i transiti attraverso lo Stretto di Hormuz e se l'accordo quadro di cessate il fuoco più ampio reggerà. I tassi elevati delle assicurazioni marittime indicano ancora incertezza su quanto rapidamente le condizioni di offerta si normalizzeranno (Reuters, 24 giugno 2026).

Prospettive sul petrolio greggio di terze parti: il cessate il fuoco USA-Iran modella le previsioni

Al 29 giugno 2026, le previsioni sul petrolio greggio di terze parti sono state riviste nettamente al ribasso per giugno 2026. L'accordo di cessate il fuoco USA-Iran firmato il 17 giugno 2026, insieme all'accordo per riaprire lo Stretto di Hormuz, ha ridotto il premio di rischio sull'offerta che aveva spinto il Brent oltre i 100 dollari al barile all'inizio dell'anno (Reuters, 16 giugno 2026).

EIA (STEO giugno 2026 – traiettoria trimestrale Brent)

La Energy Information Administration statunitense, nel suo Short-Term Energy Outlook, ha previsto che il Brent si attestasse in media intorno ai 105 dollari al barile a giugno e luglio 2026, per poi scendere sotto gli 80 dollari al barile nel terzo trimestre 2026 e a circa 70 dollari al barile entro la fine dell'anno. L'agenzia ha citato una prevista diminuzione della domanda globale di petrolio di 1,1 milioni di barili al giorno nel 2026, insieme all'ipotesi che i flussi attraverso Hormuz riprendessero gradualmente dal terzo trimestre, come principali fattori alla base del calo dei prezzi previsto nella seconda metà del 2026 (EIA, 9 giugno 2026).

Goldman Sachs (revisione Q4 2026 – WTI e Brent)

Goldman Sachs ha ridotto le sue previsioni sul Brent per il quarto trimestre 2026 a 80 dollari al barile da 90, e le sue previsioni sul WTI per il quarto trimestre 2026 a 75 dollari al barile. La banca ha anche segnalato uno scenario al ribasso in cui il Brent potrebbe scendere intorno ai 70 dollari al barile alla fine del 2026 se il recupero dell'offerta arrivasse prima del suo scenario base rivisto, evidenziando la limitata capacità di scorte di riserva come principale cuscinetto al rialzo (Investing.com, 3 giugno 2026).

Morgan Stanley (revisione Q3/Q4 2026 – Brent)

Morgan Stanley ha rivisto le sue previsioni sul Brent, riducendo la stima per il terzo trimestre 2026 a 90 dollari al barile e quella per il quarto trimestre 2026 a 80 dollari al barile. La revisione è seguita alla svolta USA-Iran, che ha portato a una rivalutazione delle tempistiche di ripristino dell'offerta. La banca ha citato la prevista riapertura dello Stretto di Hormuz entro 30 giorni dalla firma del cessate il fuoco come variabile chiave che ha compresso il premio di rischio che aveva sostenuto i prezzi oltre i 100 dollari al barile fino a maggio 2026 (OilPrice.com, 16 giugno 2026).

Citi (revisione Q3/Q4 2026 – Brent)

Citi ha ridotto le sue previsioni sul Brent a 75 dollari al barile per il terzo trimestre 2026 e 70 dollari al barile per il quarto trimestre 2026, la revisione più bassa tra le principali banche citate al momento della pubblicazione. La banca ha anche abbassato la sua media Brent per il 2027 a 65 dollari al barile da un precedente 80, citando aspettative per un ritmo più rapido del consenso di normalizzazione dell'offerta dal Golfo Persico e una domanda globale più debole come fattori al ribasso composti (TheStreet, 16 giugno 2026).

Reuters (medie annuali WTI e Brent)

Il sondaggio Reuters di 33 economisti e analisti ha collocato il consenso medio annuale 2026 del Brent a 90,44 dollari al barile, in aumento rispetto agli 86,38 del sondaggio di aprile, con il WTI previsto in media a 84,63 dollari al barile per l'intero anno. Gli intervistati hanno citato un lento recupero dei flussi energetici attraverso lo Stretto di Hormuz e persistenti attriti nella catena di approvvigionamento come fattori che sostengono la media annuale elevata; tuttavia, il sondaggio è stato condotto prima che l'accordo di cessate il fuoco di metà giugno cambiasse le prospettive dell'offerta a breve termine (Reuters, 29 maggio 2026).

Goldman Sachs (revisione Brent 2027 – traiettoria WTI a lungo termine)

Goldman Sachs, in una nota separata riportata da Reuters, ha abbassato le sue previsioni medie sul Brent per il 2027 a 75 dollari al barile da 80. La banca ha anche notato che una normalizzazione dell'offerta più rapida del previsto, combinata con una domanda più debole, potrebbe spingere il Brent verso i 70 dollari alla fine del 2026 e intorno ai 60 dollari nel 2027, segnalando la crescita dell'offerta dai barili di ritorno dal Golfo Persico insieme agli aumenti delle quote OPEC+ per un totale di circa 600.000 barili al giorno da aprile come venti contrari strutturali per la traiettoria dei prezzi a medio termine (Reuters, 12 giugno 2026).

Conclusione: tra queste fonti di terze parti, le previsioni per il WTI vanno da circa 75 dollari al barile nella proiezione per il quarto trimestre di Goldman Sachs ai 70 dollari inferiori nella traiettoria di fine anno dell'EIA. Le stime sul Brent per il quarto trimestre vanno da 70 dollari nella previsione di Citi a 80 dollari nelle proiezioni di Goldman Sachs e Morgan Stanley, mentre i sondaggi sulla media annuale pre-cessate il fuoco rimangono sopra gli 84-90 dollari. Tra le revisioni successive al 15 giugno, la normalizzazione accelerata dell'offerta attraverso Hormuz è il principale fattore al ribasso citato dagli analisti.

Le previsioni e le proiezioni di terze parti sono intrinsecamente incerte, poiché non possono tenere pienamente conto di sviluppi di mercato imprevisti. I rendimenti passati non sono un indicatore affidabile dei risultati futuri.

Prezzi del petrolio greggio: panoramica tecnica

Gli indicatori tecnici per WTI e Brent indicano una continua pressione di vendita, sebbene le letture RSI in ipervenduto suggeriscano che il ritmo dei recenti cali potrebbe rimanere importante da monitorare.

Il prezzo dell'US Crude viene scambiato a 70 dollari alle 9:02 UTC del 29 giugno 2026. Si colloca al di sotto di una pila di medie mobili in calo, con le SMA a 20, 50, 100 e 200 giorni rispettivamente a circa 82, 91, 88 e 74 dollari. La media mobile Hull (9) a 68,92 dollari è l'unica lettura rialzista tra le medie mobili, suggerendo che il momentum a brevissimo termine potrebbe tentare di stabilizzarsi vicino ai livelli attuali. L'RSI a 14 giorni a 27,81 si trova in territorio di ipervenduto, coerente con una svendita sostenuta. L'ADX a 26,06 indica un trend consolidato piuttosto che una deriva senza direzione, il che significa che il movimento al ribasso prevalente mantiene uno slancio strutturale nonostante la lettura dell'oscillatore in ipervenduto. In caso di recupero, il pivot classico a 93,72 dollari è il primo riferimento significativo sopra. Una chiusura giornaliera verso quell'area metterebbe in vista R1 a 101,10 dollari. Al ribasso, S1 a 79,99 dollari è già stato violato, con S2 a 72,61 dollari che funge da prossimo riferimento vicino. Al di sotto di quello, la zona S3 vicino a 51,50 dollari è il prossimo livello di supporto classico in caso di ulteriore deterioramento (TradingView, 29 giugno 2026).

Il prezzo del Brent Crude viene scambiato a 73,17 dollari alle 9:02 UTC del 29 giugno 2026. Anche questo è posizionato al di sotto della sua intera pila di medie mobili, con le SMA a 20, 50, 100 e 200 giorni rispettivamente a circa 85, 96, 93 e 78 dollari. Come per il WTI, la media mobile Hull (9) a 72,24 dollari fornisce l'unica lettura costruttiva a breve termine. La sua vicinanza al prezzo attuale suggerisce che il momentum a brevissimo termine potrebbe tentare di trovare un minimo. L'RSI a 14 giorni a 29,06 si trova in territorio di ipervenduto, mentre l'ADX a 34,25 riflette un trend al ribasso fermamente consolidato. Questa è la lettura più forte di forza del trend tra i due benchmark, indicando che il movimento prevalente ha un notevole slancio direzionale. In caso di recupero, il pivot classico a 98,78 dollari è il primo riferimento significativo sopra. Una chiusura giornaliera sostenuta verso quel livello metterebbe in vista R1 a 107,64 dollari. Al ribasso, S1 a 82,27 dollari è già stato rotto, lasciando S2 a 73,41 dollari come prossimo riferimento appena sotto lo spot attuale. Una perdita di quel livello esporrebbe S3 vicino a 48,04 dollari come prossimo supporto classico sul grafico. La SMA a 200 giorni a 78,34 dollari si trova sopra lo spot e ora funge da resistenza piuttosto che da supporto, rafforzando la struttura ribassista (TradingView, 29 giugno 2026).

Questa analisi tecnica è solo a scopo informativo e non costituisce consulenza finanziaria o raccomandazione di acquisto o vendita di alcuno strumento.

Storico dei prezzi del petrolio greggio (2024-2026)

WTI e Brent hanno entrambi registrato oscillazioni significative negli ultimi due anni. I prezzi sono prima scesi durante un prolungato ritiro guidato dall'offerta, prima che una grave interruzione geopolitica e il suo successivo riassorbimento rimodellassero il mercato nel 2026.

Petrolio greggio USA (WTI)

Il prezzo dell'US Crude ha chiuso giugno 2024 a 81,43 dollari al barile prima di entrare in un calo sostenuto nella seconda metà del 2024, terminando l'anno a 71,69 dollari il 31 dicembre 2024. Quella deriva al ribasso si è estesa nel 2025, un periodo caratterizzato da abbondante offerta globale e aspettative di domanda più deboli. Al 31 dicembre 2025, il WTI era sceso a 57,35 dollari, una perdita di circa il 20% nell'anno solare.

Il quadro è cambiato bruscamente all'inizio del 2026. Gli attacchi statunitensi all'Iran hanno innescato un picco intraday a 115,78 dollari il 9 marzo 2026, prima che i prezzi si ritirassero bruscamente e successivamente ritestassero l'area 103-104 dollari alla fine di aprile mentre il conflitto continuava.

L'accordo di cessate il fuoco USA-Iran firmato a metà giugno ha poi iniziato a riassorbire il premio di guerra. Il WTI è sceso da 90,73 dollari il 1° giugno 2026 a 70,02 dollari il 29 giugno 2026, lasciandolo circa il 22,1% sopra la sua chiusura di dicembre 2025 e l'8,7% sopra il suo livello alla stessa data di un anno prima.