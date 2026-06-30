Previsioni prezzo petrolio: cessate il fuoco USA-Iran e offerta OPEC+Il petrolio greggio USA e il Brent rimangono sensibili agli sviluppi dell'offerta dopo l'accordo di cessate il fuoco USA-Iran e l'ultimo aumento della produzione OPEC+. I rendimenti passati non sono un indicatore affidabile dei risultati futuri.
- Il petrolio greggio USA (US Crude) viene scambiato a 70 dollari al barile nelle prime ore di contrattazione europea alle 9:02 UTC del 29 giugno 2026, con un range intraday di 68,47-71,50 dollari.
- Il petrolio Brent (Brent Crude) è quotato a 73,17 dollari al barile alle 9:02 UTC del 29 giugno 2026, con un range intraday di 71,74-75,27 dollari, mantenendo il suo consueto premio rispetto al WTI.
- I rendimenti passati non sono un indicatore affidabile dei risultati futuri.
I prezzi rimangono sotto pressione mentre le condizioni dal lato dell'offerta cambiano. Gli Stati Uniti e l'Iran hanno firmato un accordo quadro di cessate il fuoco a metà giugno che prevede una tregua di 60 giorni e la riapertura concordata dello Stretto di Hormuz, un punto critico la cui interruzione aveva spinto il Brent oltre i 120 dollari al barile all'inizio del conflitto (BBC News, 14 giugno 2026). Sky News ha riferito il 29 giugno 2026 che Iran e Stati Uniti avevano concordato di sospendere gli attacchi e riprendere i colloqui sullo stretto (Sky News, 29 giugno 2026).
Le prospettive dell'offerta sono state inoltre influenzate dalla politica OPEC+. Il gruppo ha approvato il quarto aumento consecutivo delle quote di produzione dalla chiusura di Hormuz, aggiungendo circa 188.000 barili al giorno per luglio e portando gli aumenti cumulativi delle quote da aprile a quasi 600.000 bpd (CNBC, 8 giugno 2026). L'OPEC+ aveva precedentemente ridotto le sue previsioni di crescita della domanda globale per il 2026 a 970.000 bpd (Reuters, 11 giugno 2026).
Gli operatori di mercato continuano a monitorare se le principali compagnie di navigazione riprenderanno i transiti attraverso lo Stretto di Hormuz e se l'accordo quadro di cessate il fuoco più ampio reggerà. I tassi elevati delle assicurazioni marittime indicano ancora incertezza su quanto rapidamente le condizioni di offerta si normalizzeranno (Reuters, 24 giugno 2026).
Prospettive sul petrolio greggio di terze parti: il cessate il fuoco USA-Iran modella le previsioni
Al 29 giugno 2026, le previsioni sul petrolio greggio di terze parti sono state riviste nettamente al ribasso per giugno 2026. L'accordo di cessate il fuoco USA-Iran firmato il 17 giugno 2026, insieme all'accordo per riaprire lo Stretto di Hormuz, ha ridotto il premio di rischio sull'offerta che aveva spinto il Brent oltre i 100 dollari al barile all'inizio dell'anno (Reuters, 16 giugno 2026).
EIA (STEO giugno 2026 – traiettoria trimestrale Brent)
La Energy Information Administration statunitense, nel suo Short-Term Energy Outlook, ha previsto che il Brent si attestasse in media intorno ai 105 dollari al barile a giugno e luglio 2026, per poi scendere sotto gli 80 dollari al barile nel terzo trimestre 2026 e a circa 70 dollari al barile entro la fine dell'anno. L'agenzia ha citato una prevista diminuzione della domanda globale di petrolio di 1,1 milioni di barili al giorno nel 2026, insieme all'ipotesi che i flussi attraverso Hormuz riprendessero gradualmente dal terzo trimestre, come principali fattori alla base del calo dei prezzi previsto nella seconda metà del 2026 (EIA, 9 giugno 2026).
Goldman Sachs (revisione Q4 2026 – WTI e Brent)
Goldman Sachs ha ridotto le sue previsioni sul Brent per il quarto trimestre 2026 a 80 dollari al barile da 90, e le sue previsioni sul WTI per il quarto trimestre 2026 a 75 dollari al barile. La banca ha anche segnalato uno scenario al ribasso in cui il Brent potrebbe scendere intorno ai 70 dollari al barile alla fine del 2026 se il recupero dell'offerta arrivasse prima del suo scenario base rivisto, evidenziando la limitata capacità di scorte di riserva come principale cuscinetto al rialzo (Investing.com, 3 giugno 2026).
Morgan Stanley (revisione Q3/Q4 2026 – Brent)
Morgan Stanley ha rivisto le sue previsioni sul Brent, riducendo la stima per il terzo trimestre 2026 a 90 dollari al barile e quella per il quarto trimestre 2026 a 80 dollari al barile. La revisione è seguita alla svolta USA-Iran, che ha portato a una rivalutazione delle tempistiche di ripristino dell'offerta. La banca ha citato la prevista riapertura dello Stretto di Hormuz entro 30 giorni dalla firma del cessate il fuoco come variabile chiave che ha compresso il premio di rischio che aveva sostenuto i prezzi oltre i 100 dollari al barile fino a maggio 2026 (OilPrice.com, 16 giugno 2026).
Citi (revisione Q3/Q4 2026 – Brent)
Citi ha ridotto le sue previsioni sul Brent a 75 dollari al barile per il terzo trimestre 2026 e 70 dollari al barile per il quarto trimestre 2026, la revisione più bassa tra le principali banche citate al momento della pubblicazione. La banca ha anche abbassato la sua media Brent per il 2027 a 65 dollari al barile da un precedente 80, citando aspettative per un ritmo più rapido del consenso di normalizzazione dell'offerta dal Golfo Persico e una domanda globale più debole come fattori al ribasso composti (TheStreet, 16 giugno 2026).
Reuters (medie annuali WTI e Brent)
Il sondaggio Reuters di 33 economisti e analisti ha collocato il consenso medio annuale 2026 del Brent a 90,44 dollari al barile, in aumento rispetto agli 86,38 del sondaggio di aprile, con il WTI previsto in media a 84,63 dollari al barile per l'intero anno. Gli intervistati hanno citato un lento recupero dei flussi energetici attraverso lo Stretto di Hormuz e persistenti attriti nella catena di approvvigionamento come fattori che sostengono la media annuale elevata; tuttavia, il sondaggio è stato condotto prima che l'accordo di cessate il fuoco di metà giugno cambiasse le prospettive dell'offerta a breve termine (Reuters, 29 maggio 2026).
Goldman Sachs (revisione Brent 2027 – traiettoria WTI a lungo termine)
Goldman Sachs, in una nota separata riportata da Reuters, ha abbassato le sue previsioni medie sul Brent per il 2027 a 75 dollari al barile da 80. La banca ha anche notato che una normalizzazione dell'offerta più rapida del previsto, combinata con una domanda più debole, potrebbe spingere il Brent verso i 70 dollari alla fine del 2026 e intorno ai 60 dollari nel 2027, segnalando la crescita dell'offerta dai barili di ritorno dal Golfo Persico insieme agli aumenti delle quote OPEC+ per un totale di circa 600.000 barili al giorno da aprile come venti contrari strutturali per la traiettoria dei prezzi a medio termine (Reuters, 12 giugno 2026).
Le previsioni e le proiezioni di terze parti sono intrinsecamente incerte, poiché non possono tenere pienamente conto di sviluppi di mercato imprevisti. I rendimenti passati non sono un indicatore affidabile dei risultati futuri.
Prezzi del petrolio greggio: panoramica tecnica
Gli indicatori tecnici per WTI e Brent indicano una continua pressione di vendita, sebbene le letture RSI in ipervenduto suggeriscano che il ritmo dei recenti cali potrebbe rimanere importante da monitorare.
La media mobile Hull (9) a 68,92 dollari è l'unica lettura rialzista tra le medie mobili, suggerendo che il momentum a brevissimo termine potrebbe tentare di stabilizzarsi vicino ai livelli attuali. L'RSI a 14 giorni a 27,81 si trova in territorio di ipervenduto, coerente con una svendita sostenuta. L'ADX a 26,06 indica un trend consolidato piuttosto che una deriva senza direzione, il che significa che il movimento al ribasso prevalente mantiene uno slancio strutturale nonostante la lettura dell'oscillatore in ipervenduto.
In caso di recupero, il pivot classico a 93,72 dollari è il primo riferimento significativo sopra. Una chiusura giornaliera verso quell'area metterebbe in vista R1 a 101,10 dollari. Al ribasso, S1 a 79,99 dollari è già stato violato, con S2 a 72,61 dollari che funge da prossimo riferimento vicino. Al di sotto di quello, la zona S3 vicino a 51,50 dollari è il prossimo livello di supporto classico in caso di ulteriore deterioramento (TradingView, 29 giugno 2026).
Come per il WTI, la media mobile Hull (9) a 72,24 dollari fornisce l'unica lettura costruttiva a breve termine. La sua vicinanza al prezzo attuale suggerisce che il momentum a brevissimo termine potrebbe tentare di trovare un minimo. L'RSI a 14 giorni a 29,06 si trova in territorio di ipervenduto, mentre l'ADX a 34,25 riflette un trend al ribasso fermamente consolidato. Questa è la lettura più forte di forza del trend tra i due benchmark, indicando che il movimento prevalente ha un notevole slancio direzionale.
In caso di recupero, il pivot classico a 98,78 dollari è il primo riferimento significativo sopra. Una chiusura giornaliera sostenuta verso quel livello metterebbe in vista R1 a 107,64 dollari. Al ribasso, S1 a 82,27 dollari è già stato rotto, lasciando S2 a 73,41 dollari come prossimo riferimento appena sotto lo spot attuale. Una perdita di quel livello esporrebbe S3 vicino a 48,04 dollari come prossimo supporto classico sul grafico. La SMA a 200 giorni a 78,34 dollari si trova sopra lo spot e ora funge da resistenza piuttosto che da supporto, rafforzando la struttura ribassista (TradingView, 29 giugno 2026).
Questa analisi tecnica è solo a scopo informativo e non costituisce consulenza finanziaria o raccomandazione di acquisto o vendita di alcuno strumento.
Storico dei prezzi del petrolio greggio (2024-2026)
WTI e Brent hanno entrambi registrato oscillazioni significative negli ultimi due anni. I prezzi sono prima scesi durante un prolungato ritiro guidato dall'offerta, prima che una grave interruzione geopolitica e il suo successivo riassorbimento rimodellassero il mercato nel 2026.
Petrolio greggio USA (WTI)
Il prezzo dell'US Crude ha chiuso giugno 2024 a 81,43 dollari al barile prima di entrare in un calo sostenuto nella seconda metà del 2024, terminando l'anno a 71,69 dollari il 31 dicembre 2024. Quella deriva al ribasso si è estesa nel 2025, un periodo caratterizzato da abbondante offerta globale e aspettative di domanda più deboli. Al 31 dicembre 2025, il WTI era sceso a 57,35 dollari, una perdita di circa il 20% nell'anno solare.
Il quadro è cambiato bruscamente all'inizio del 2026. Gli attacchi statunitensi all'Iran hanno innescato un picco intraday a 115,78 dollari il 9 marzo 2026, prima che i prezzi si ritirassero bruscamente e successivamente ritestassero l'area 103-104 dollari alla fine di aprile mentre il conflitto continuava.
L'accordo di cessate il fuoco USA-Iran firmato a metà giugno ha poi iniziato a riassorbire il premio di guerra. Il WTI è sceso da 90,73 dollari il 1° giugno 2026 a 70,02 dollari il 29 giugno 2026, lasciandolo circa il 22,1% sopra la sua chiusura di dicembre 2025 e l'8,7% sopra il suo livello alla stessa data di un anno prima.
I rendimenti passati non sono un indicatore affidabile dei risultati futuri. I prezzi sono indicativi e possono differire dai prezzi di mercato in tempo reale.
Petrolio Brent
Il prezzo del Brent Crude ha chiuso giugno 2024 a 85,10 dollari al barile e ha seguito un percorso simile al ribasso per il resto del 2024, attestandosi a 74,82 dollari il 31 dicembre 2024. Le persistenti preoccupazioni sull'eccesso di offerta hanno pesato ulteriormente nel 2025, con il Brent che ha chiuso l'anno a 60,92 dollari il 31 dicembre, in calo di circa il 19% nell'anno solare.
Come per il WTI, il conflitto con l'Iran ha cambiato il panorama dei prezzi nel 2026. Il Brent ha raggiunto un picco intraday di 116,29 dollari il 9 marzo 2026, il livello più alto nella finestra di due anni, prima di ritirarsi e consolidarsi intorno a 110,39 dollari entro il 30 aprile mentre le interruzioni della chiusura di Hormuz mantenevano un premio di rischio significativo.
Il cessate il fuoco di giugno ha riassorbito rapidamente quei guadagni. Il Brent ha chiuso a 95,05 dollari il 1° giugno 2026 ed è da allora sceso a 73,21 dollari il 29 giugno 2026, lasciandolo circa il 20,2% sopra la sua chiusura di dicembre 2025 nonostante il forte ritiro dai massimi del periodo di guerra.
I rendimenti passati non sono un indicatore affidabile dei risultati futuri. I prezzi sono indicativi e possono differire dai prezzi di mercato in tempo reale.
US Crude vs Brent Crude: prospettive degli analisti Capital.com
I prezzi del petrolio greggio hanno vissuto uno dei periodi più volatili degli ultimi anni. Sia il WTI che il Brent si sono mossi sopra i 100 dollari al barile durante il culmine del conflitto con l'Iran prima di restituire quei guadagni con l'emergere degli sviluppi del cessate il fuoco.
L'accordo quadro USA-Iran di metà giugno 2026 e la riapertura concordata dello Stretto di Hormuz hanno rimosso un sostanziale premio di rischio geopolitico che aveva sostenuto i prezzi per mesi. Allo stesso tempo, una serie di aumenti delle quote di produzione OPEC+, per un totale di circa 600.000 barili al giorno da aprile, ha aggiunto ulteriore pressione dal lato dell'offerta. Detto questo, il ritmo di normalizzazione del traffico attraverso Hormuz rimane incerto, e rinnovate tensioni geopolitiche o un recupero delle esportazioni più lento del previsto potrebbero limitare o invertire l'attuale movimento al ribasso.
Guardando al quadro più ampio, il WTI viene scambiato vicino ai 70 dollari e il Brent vicino ai 73,17 dollari al 29 giugno 2026, alle 9:02 UTC. Entrambi i benchmark si collocano ben al di sotto dei loro massimi del periodo di guerra del 2026 ma rimangono sopra i loro minimi di dicembre 2025. Le previsioni di domanda globale più deboli, inclusa la proiezione dell'IEA di una contrazione di 1,1 milioni di barili al giorno nel 2026, continuano a pesare sulle prospettive a medio termine. Tuttavia, prelievi dalle scorte più stretti del previsto o un recupero dell'offerta più lento potrebbero anche sostenere i prezzi dai livelli attuali.
Sentiment dei clienti Capital.com sui CFD US Crude
Al 29 giugno 2026, il posizionamento dei clienti Capital.com sui CFD US Crude mostra il 72,9% di acquirenti contro il 27,1% di venditori. Questo mette gli acquirenti in vantaggio di 45,8 punti percentuali e colloca il sentiment in territorio di forte acquisto, sbilanciato verso le posizioni lunghe. Questa istantanea riflette le posizioni aperte su Capital.com e può cambiare rapidamente con l'evolversi delle condizioni di mercato.
Sentiment dei clienti Capital.com sui CFD Brent Crude
Al 29 giugno 2026, il posizionamento dei clienti Capital.com sui CFD Brent Crude mostra il 71,3% di acquirenti contro il 28,7% di venditori. Questo mette gli acquirenti in vantaggio di 42,6 punti percentuali e indica anche un territorio di forte acquisto, sbilanciato verso le posizioni lunghe. Come per l'US Crude Oil, questa istantanea riflette le posizioni aperte su Capital.com e può cambiare rapidamente con l'evolversi delle condizioni di mercato.
Riepilogo – US Crude e Brent Crude (2026)
- Alle 9:02 UTC del 29 giugno 2026, il WTI viene scambiato a 70 dollari al barile e il Brent a 73,17 dollari, con entrambi i benchmark vicino ai minimi plurimensili dopo aver restituito i loro massimi del periodo di guerra del 2026 sopra i 100 dollari.
- Il principale motore dei recenti cali è l'accordo quadro di cessate il fuoco USA-Iran di metà giugno 2026, che ha concordato di riaprire lo Stretto di Hormuz e ha ridotto il premio di rischio geopolitico nei prezzi del petrolio.
- L'OPEC+ ha approvato il suo quarto aumento consecutivo delle quote di produzione da aprile, aggiungendo circa 600.000 barili al giorno cumulativamente. Questo si è aggiunto alla pressione dal lato dell'offerta insieme a una revisione al ribasso della crescita della domanda globale per il 2026.
I CFD sono strumenti complessi e comportano un rischio significativo di perdere denaro rapidamente a causa della leva finanziaria. XX% di conti di investitori al dettaglio perdono denaro nelle negoziazioni in CFD con questo fornitore. Valuta se comprendi il funzionamento dei CFD e se puoi permetterti di correre l'elevato rischio di perdere il tuo denaro.
FAQ
Quali sono le previsioni sul prezzo del petrolio greggio?
Le previsioni sul petrolio greggio di terze parti citate nell'articolo indicano una traiettoria dei prezzi più bassa fino alla fine del 2026, sebbene le proiezioni varino a seconda della fonte. Per il WTI, le previsioni vanno da circa 75 dollari al barile nella stima per il quarto trimestre di Goldman Sachs ai 70 dollari inferiori nella traiettoria di fine anno dell'EIA. Per il Brent, le previsioni per il quarto trimestre vanno da 70 a 80 dollari al barile. Gli analisti citano generalmente la normalizzazione accelerata dell'offerta attraverso lo Stretto di Hormuz come principale fattore al ribasso.
Il prezzo del petrolio greggio potrebbe salire o scendere?
I prezzi del petrolio greggio potrebbero muoversi in entrambe le direzioni, a seconda di come si sviluppano offerta, domanda e rischi geopolitici. I prezzi potrebbero subire ulteriore pressione se il traffico attraverso Hormuz si normalizzasse rapidamente, se gli aumenti della produzione OPEC+ continuassero o se le previsioni sulla domanda si indebolissero. Tuttavia, rinnovate tensioni geopolitiche, un recupero delle esportazioni più lento del previsto o condizioni di scorte più strette potrebbero sostenere i prezzi. Gli indicatori tecnici nell'articolo indicano attualmente pressione di vendita, ma le letture RSI in ipervenduto suggeriscono che rimbalzi a breve termine non possono essere esclusi.
Dovrei investire nel petrolio greggio?
Se il petrolio greggio sia adatto a te dipende dai tuoi obiettivi, dalla tolleranza al rischio e dalla conoscenza del mercato. L'articolo evidenzia una significativa volatilità recente, con WTI e Brent entrambi saliti sopra i 100 dollari al barile durante il conflitto con l'Iran prima di scendere bruscamente dopo gli sviluppi del cessate il fuoco. I CFD sono prodotti con leva finanziaria, il che significa che sia i profitti che le perdite possono essere amplificati. Dovresti condurre la tua ricerca e valutare se comprendi i rischi prima di negoziare petrolio greggio.
Posso negoziare CFD sul petrolio greggio su Capital.com?
Sì, puoi negoziare CFD US Crude e CFD Brent Crude su Capital.com. Negoziare CFD su materie prime ti consente di speculare sui movimenti dei prezzi senza possedere l'asset sottostante e di assumere posizioni lunghe o corte. Tuttavia, i contratti per differenza (CFD) sono negoziati a margine, e la leva amplifica sia i profitti che le perdite. Dovresti assicurarti di comprendere come funziona il trading di CFD, valutare la tua tolleranza al rischio e riconoscere che le perdite possono verificarsi rapidamente.