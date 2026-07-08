Azioni Stellantis: stop stabilimento Cassino, utili Q2

Stellantis N.V. (STLAM) ha chiuso a €5,03 alle 23:18 UTC del 6 luglio 2026, vicino alla metà del range di seduta €4,90–€5,08. I risultati passati non sono un indicatore affidabile dei risultati futuri.

Il prezzo delle azioni è rimasto sotto pressione durante la ristrutturazione di Stellantis, dopo che lo stabilimento di Cassino del gruppo in Italia ha interrotto la produzione dal 26 giugno al 3 luglio 2026 a causa della mancanza di ordini (MarkLines, 26 giugno 2026). Il contesto di breve termine rimane contrastante: Stellantis ha riportato un aumento del 5% delle vendite USA nel primo semestre 2026 a 634.187 veicoli, incluso un incremento del 10% su base annua a giugno, mentre la produzione europea continua ad affrontare venti contrari sulla domanda (Investing.com, 1° luglio 2026).

Outlook Stellantis di terze parti: lo stop di Cassino influenza gli obiettivi

Al 6 luglio 2026, le previsioni di terze parti sulle azioni Stellantis riflettono diverse visioni sul rilancio della casa automobilistica. Le seguenti previsioni riassumono le ultime stime di broker e consensus raccolte da fornitori di dati terzi durante questo periodo.

HSBC (downgrade broker)

HSBC ha declassato Stellantis a Reduce da Hold e ridotto il suo obiettivo di prezzo a 12 mesi a €4 da €5,50. La società ha citato l'aumento dei costi di richiamo negli USA e le preoccupazioni sulle scorte come ragioni per l'obiettivo più basso (Investing.com, 3 luglio 2026).

Investing.com (stime consensus)

Investing.com aggrega le proiezioni di 25 analisti che coprono STLAM quotata a Milano, fissando l'obiettivo di prezzo medio a 12 mesi a €7,65, con una stima massima di €12,50 e un minimo vicino a €4. Il consensus rimane contrastante tra le continue valutazioni del ritmo di ristrutturazione del gruppo dopo il capital markets day FaSTLAne (Investing.com, 25 giugno 2026).

Tickeron (consensus algoritmico)

Tickeron rileva un consensus degli analisti orientato tra Hold e Overweight, con un obiettivo di prezzo medio di circa $9,10-$9,13. La piattaforma evidenzia la guidance 2026 di Stellantis per una crescita dei ricavi netti a metà della singola cifra fino a circa €161 miliardi come fattore a sostegno della modesta visione al rialzo (Tickeron, 1° luglio 2026).

MarketBeat (aggregato Wall Street)

MarketBeat riporta che 18 analisti di Wall Street hanno un obiettivo di prezzo medio a 12 mesi di $10,65 per Stellantis, con un massimo di $15 e un minimo di $8. Il rating consensus si attesta su Hold, con nove Hold, quattro Sell, tre Buy e due Strong Buy, sottolineando il continuo disaccordo sul ritmo di un'eventuale ripresa (MarketBeat, 4 luglio 2026).

Public.com (previsione broker retail)

Public.com fissa un obiettivo di prezzo a 12 mesi di $11,19 per Stellantis basato su quattro analisti, con un rating consensus Hold. La piattaforma osserva che i rating e le previsioni vengono aggiornati frequentemente in base alle condizioni di mercato, ai report sugli utili e alle tendenze del settore (Public.com, 4 luglio 2026).

Tra queste fonti, gli obiettivi di prezzo a 12 mesi per Stellantis tra il 10 giugno e il 6 luglio 2026 variano approssimativamente da €4 a €12,50 in euro e da $9,10 a $15 in dollari. I rating Hold dominano, mentre HSBC si distingue come la più cauta tra le fonti esaminate.

Le previsioni di terze parti sono intrinsecamente incerte, poiché non possono tenere pienamente conto di sviluppi di mercato imprevisti. I risultati passati non sono un indicatore affidabile dei risultati futuri.

Prossimi risultati trimestrali Stellantis

Stellantis presenterà i risultati finanziari del Q2 2026 il 30 luglio 2026, secondo il calendario aziendale ufficiale comunicato tramite comunicato stampa (The Globe and Mail, 15 gennaio 2026). L'aggiornamento segue i risultati del Q1 2026 di Stellantis, che hanno riportato consegne consolidate stimate di 1,4 milioni di unità per il trimestre, in crescita del 12% su base annua (Stellantis, 15 aprile 2026).

La pagina investor relations della società conferma anche i risultati del Q3 2026 per il 28 ottobre 2026 (The Globe and Mail, 15 gennaio 2026). In vista della prossima pubblicazione, gli analisti che seguono il titolo hanno continuato a concentrarsi sul rilancio di Stellantis nell'ambito del framework strategico FaSTLAne 2030, presentato all'Investor Day della società il 21 maggio 2026 (Yahoo Finance, 21 maggio 2026).

Prezzo azioni STLAM: panoramica tecnica

Il prezzo delle azioni STLAM è sceso costantemente sul grafico negli ultimi due anni. Il titolo ha raggiunto un massimo di €19,35 a luglio 2024, prima di scivolare durante il 2024 e il 2025 mentre le preoccupazioni sui dazi, l'accumulo di scorte e l'incertezza sulla leadership hanno pesato sul sentiment.

All'inizio del 2026, le azioni si mantenevano ancora sopra €8, chiudendo a €9,71 il 2 gennaio. Il prezzo è poi sceso bruscamente il 6 febbraio 2026, quando ha registrato un gap down da €8,21 per chiudere a €6,23, in coincidenza con un aggiustamento ex-dividendo che ha ridefinito la base per il resto dell'anno.

Da lì, il trend ribassista è continuato durante la primavera e l'estate, con il titolo che ha toccato un minimo biennale di €4,85 il 30 giugno 2026 tra le continue preoccupazioni sul ritmo del rilancio di Stellantis. STLAM ha chiuso a €5,04 il 6 luglio 2026, in calo di circa il 48% da inizio anno e di circa il 42% su base annua (TradingView, 6 luglio 2026).

Questa è un'analisi tecnica a scopo informativo e non costituisce consulenza finanziaria o una raccomandazione all'acquisto o alla vendita di alcuno strumento.

Storico prezzo azioni Stellantis (2024–2026)

La performance del prezzo delle azioni STLAM nel 2026 è stata caratterizzata da una debolezza sostenuta, con il titolo sceso da livelli sopra €9 a gennaio per scambiare vicino a €5 all'inizio di luglio. Questo movimento è coinciso con diverse pressioni, tra cui il downgrade di HSBC a Reduce per l'aumento dei costi di richiamo negli USA, l'interruzione temporanea della produzione nello stabilimento di Cassino e il continuo esame del piano di rilancio FaSTLAne 2030 del gruppo. Allo stesso tempo, l'aumento del 5% delle vendite USA nel primo semestre 2026 riportato da Stellantis offre un contrappunto al trend più debole del prezzo delle azioni.

Le opinioni sul percorso futuro rimangono divise tra gli analisti che coprono il titolo. Alcuni broker, tra cui Jefferies, mantengono un rating Buy ritenendo che la disciplina sui costi e i lanci di nuovi modelli potrebbero sostenere una ripresa. Altri, come HSBC, sostengono che le preoccupazioni su scorte e qualità potrebbero pesare ulteriormente sulle azioni. Entrambi gli scenari dipendono da ipotesi sull'esecuzione e sulle condizioni di mercato che potrebbero non materializzarsi come previsto.