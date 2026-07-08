Azioni Leonardo: contratto GCAP, risultati Q2, ordini Q1

Leonardo S.p.A. (LDO) ha scambiato a 54,70€ alle 23:23 UTC del 6 luglio 2026, all'interno di un range intraday di 51,13€–55,35€. I risultati passati non sono un indicatore affidabile dei risultati futuri.

Il movimento è seguito alla notizia che Regno Unito, Italia e Giappone hanno assegnato un contratto da 4,6 miliardi di sterline per far avanzare il Global Combat Air Programme (GCAP), un'iniziativa trilaterale di caccia che coinvolge Leonardo (Edgewing, 3 luglio 2026). È arrivato anche poco dopo che la società ha lanciato il suo Piano di Transizione 2026 a fine giugno, attirando una maggiore attenzione degli analisti sulla sua direzione strategica (Leonardo, 11 giugno 2026). Lo slancio più ampio degli ordini è stato inoltre sostenuto dagli ordini del Q1 2026, che sono stati riportati in crescita del 31% anno su anno (Investing.com, 6 maggio 2026).

Outlook LDO di terze parti: contratto GCAP

Al 6 luglio 2026, le previsioni di terze parti sulle azioni Leonardo mostrano stime consensus raggruppate nell'area alta dei 60€, mentre i target individuali dei broker si estendono fino a 83€. I seguenti mini-riassunti sono ordinati dal target più basso a quello più alto.

Copertura equity di Leonardo (sintesi panel sell-side)

Il panel di copertura equity pubblicato dalla società mostra un target medio a 12 mesi di 67,52€. La cifra è tratta da 19 broker contributori, con rating che vanno da Reduce a Buy. Lo spread riflette opinioni divergenti sull'esecuzione dei margini nell'ambito del Piano di Transizione 2026, con target individuali che vanno da 56,10€ di Agency Partners a 83€ di Morgan Stanley (Leonardo S.p.A., 25 giugno 2026).

MarketScreener (consensus analisti)

MarketScreener registra un prezzo target medio di 68,31€, basato su input aggregati di broker dopo l'aggiornamento del piano industriale quinquennale di Leonardo. I suoi dati consensus indicano una crescita sostenuta degli ordini e un portafoglio ordini in espansione nel settore difesa-elettronica come fattori di supporto (MarketScreener, 6 luglio 2026).

Investing.com (consensus analisti)

Investing.com riporta un prezzo target medio a 12 mesi di 68,39€, basato su contributi di 18 analisti. La piattaforma elenca una stima massima di 83€ e una stima minima di 61,50€, insieme a un rating complessivo Buy, con 11 analisti su 18 che assegnano un rating Buy in un contesto di acquisizione ordini costante (Investing.com, 5 luglio 2026).

Stockopedia (target consensus)

I dati di Stockopedia collocano il target consensus degli analisti a 68,80€, sopra il prezzo azionario prevalente al momento della rilevazione. La stima riflette l'input di più case sell-side che seguono il portafoglio ordini di Leonardo e la traiettoria di conversione del cash (Stockopedia, 3 luglio 2026).

Simply Wall St (aggiornamento target Morgan Stanley)

Simply Wall St nota che Morgan Stanley ha alzato il suo prezzo target su Leonardo a 83€ da 82€, mantenendo un rating Overweight. La revisione cita ipotesi aggiornate sui tassi di sconto, crescita dei ricavi e margini di profitto dopo la crescita degli ordini del 31% anno su anno riportata da Leonardo nel Q1 2026 (Simply Wall St, 22 giugno 2026).

Tra queste fonti, i target consensus a 12 mesi per Leonardo si collocano tra 67,52€ e 68,80€. La stima individuale più alta di un broker in questo gruppo è il target di 83€ di Morgan Stanley.

Le previsioni e le stime di terze parti sono intrinsecamente incerte, poiché non possono tenere pienamente conto di sviluppi di mercato imprevisti. I risultati passati non sono un indicatore affidabile dei risultati futuri.

Utili Leonardo: ultimi risultati e calendario prossime pubblicazioni

Il consiglio di amministrazione di Leonardo ha riportato i risultati del primo trimestre 2026 il 6 maggio 2026, con la presentazione degli utili tenutasi più tardi quello stesso giorno (MarketScreener, 6 maggio 2026). Il gruppo ha registrato ordini in crescita del 31% anno su anno a circa 9 miliardi di euro e ha confermato la guidance per l'intero anno (Investing.com, 6 maggio 2026).

Il calendario finanziario della società indica che i risultati del Q2 2026 sono previsti per il rilascio pre-mercato il 31 luglio 2026, seguiti da una presentazione degli utili più tardi quello stesso giorno (Leonardo, 5 luglio 2026). La riunione del consiglio di amministrazione è fissata per il 30 luglio 2026 (AVIONEWS, 18 dicembre 2025).

Guardando più avanti, il calendario di Leonardo elenca l'assemblea degli azionisti per il 30 luglio 2026, il resoconto della prima metà del 2026 previsto dal consiglio per il 5 novembre 2026 e i risultati dei nove mesi 2026 attesi intorno al 6 novembre 2026 (AVIONEWS, 19 dicembre 2025). All'inizio dell'anno, la società ha delineato obiettivi di circa 21 miliardi di euro di ricavi 2026 e circa 2,03 miliardi di euro di EBIT rettificato come parte dell'aggiornamento del piano industriale presentato a marzo 2026 (MarketScreener, 12 marzo 2026).

Prezzo azioni LDO: panoramica tecnica

Il prezzo delle azioni LDO ha scambiato a 54,70€ alle 23:23 UTC del 6 luglio 2026, posizionandosi sopra le sue medie mobili semplici a 20/50/100/200 giorni a circa 51€ / 52€ / 55€ / 54€. Le medie a 100 e 200 giorni si trovano vicine tra loro intorno a 55€ e 54€, formando un modesto supporto appena sotto i livelli attuali, secondo i dati compilati da TradingView.

Le letture di momentum sono sopra il neutrale senza raggiungere livelli comunemente associati a condizioni di ipercomprato. L'indice di forza relativa a 14 giorni si trova vicino a 62, mentre l'average directional index a 20 indica un trend che non è né debole né fortemente stabilito. La hull moving average (9) si trova vicino a 54€, sostanzialmente in linea con lo spot, offrendo un punto di riferimento a breve termine insieme alle medie mobili a più lungo termine, secondo i dati di TradingView.

Al rialzo, la resistenza pivot classica più vicina si trova a R1 vicino a 52,83€, con la tabella pivot che indica anche R2 vicino a 58,73€. Una chiusura giornaliera sopra questi livelli potrebbe portare quella zona in focus all'interno di questo framework, basandosi sui calcoli pivot di TradingView. Più in alto, R3 vicino a 68,92€ rappresenta un punto di riferimento più distante tratto dallo stesso modello pivot.

Al ribasso, il punto pivot classico (P) vicino a 48,54€ segna un riferimento iniziale, mentre la media mobile semplice a 20 giorni vicino a 51€ offre un supporto più vicino sopra di esso. Se il prezzo perde l'area delle medie mobili intorno a 51€–52€, il supporto S1 classico vicino a 42,64€ diventa il prossimo punto di riferimento nel framework pivot (TradingView, 6 luglio 2026).

Questa analisi tecnica è solo a scopo informativo e non costituisce consulenza finanziaria o raccomandazione di acquisto o vendita di alcuno strumento.

Storico prezzo azioni Leonardo (2024–2026)

Il prezzo delle azioni LDO è aumentato notevolmente negli ultimi due anni, più che raddoppiando mentre la spesa per la difesa europea è salita nell'agenda politica. A luglio 2024, LDO scambiava intorno a 22,29€, prima di scendere a un minimo biennale di 19,29€ il 5 agosto 2024 in mezzo alla più ampia volatilità di mercato.

Le azioni sono poi avanzate nel corso del 2025 mentre i governi di tutta Europa segnalavano budget per la difesa più ampi. LDO ha chiuso il 2025 a 49,23€, segnando un guadagno sostanziale per l'anno.

Il movimento si è esteso all'inizio del 2026, con LDO che ha raggiunto un massimo di chiusura biennale di 64,27€ il 18 marzo 2026. Ciò è coinciso con l'aggiornamento del piano industriale quinquennale della società e le notizie che Leonardo aveva alzato i suoi obiettivi di ordini e ricavi.

Le azioni si sono ritirate ad aprile e maggio 2026 insieme alle oscillazioni di mercato più ampie, raggiungendo 49€ il 15 maggio 2026. Hanno poi recuperato a giugno, sostenute da notizie di nuovi contratti di difesa, incluso il programma di caccia multinazionale GCAP.

Leonardo ha chiuso a 54,70€ il 6 luglio 2026, in rialzo di circa il 6,3% dall'inizio dell'anno e di circa il 16,6% anno su anno.