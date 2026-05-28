Previsioni FTSE MIB, Nasdaq 100 e Dow Jones: Sentiment AI ai massimi

L’indice Nasdaq 100 – indicato come US Tech 100 (US100) sulle piattaforme di trading CFD come Capital.com – è scambiato a $29.803,10 nelle prime ore della sessione europea del 26 maggio 2026, all’interno di un range giornaliero compreso tra $29.669 e $29.913,40. Rimane al di sotto del massimo intraday di lunedì, mentre i mercati attendono nuovi catalizzatori in grado di prolungare il recente rally guidato dal settore tecnologico.

L’indice FTSE MIB – indicato come Italy 40 (IT40) – è scambiato a €50.081 all’interno di un range giornaliero di €49.929–€50.306, consolidando appena sotto il massimo storico intraday di €50.121,20 raggiunto il 25 maggio 2026. L’indice si avvia inoltre verso il terzo anno consecutivo di rialzi, dopo aver registrato una crescita dell’11% da inizio anno alla scorsa settimana.

Il Dow Jones Industrial Average – indicato come US Wall Street 30 (US30) – è scambiato a $50.798,80 all’interno di uno stretto range giornaliero compreso tra $50.796,80 e $51.067,30, consolidando vicino ai massimi storici dopo aver chiuso la settimana terminata il 22 maggio 2026 in rialzo del 5,24% da inizio anno. Le performance passate non sono un indicatore affidabile dei risultati futuri.

Le performance passate non sono un indicatore affidabile dei risultati futuri.

Il momentum registrato da tutti e tre gli indici è stato sostenuto da una combinazione di sviluppi macroeconomici e geopolitici. NVIDIA ha riportato ricavi per il primo trimestre fiscale 2027 pari a 81,6 miliardi di dollari, in aumento dell’85% su base annua e superiori alle stime di consenso pari a 78,8 miliardi di dollari, fungendo da catalizzatore chiave per il recupero dell’US Tech 100, mentre l’S&P 500 ha registrato l’ottava settimana consecutiva di rialzi fino al 22 maggio 2026 (Reuters, 20 maggio 2026). Il massimo storico del Dow è stato ulteriormente sostenuto dall’insediamento di Kevin Warsh come presidente della Federal Reserve, accolto dai mercati con relativa calma, con Merck (+5,6%), Salesforce (+2,2%) e Cisco Systems (+2,0%) tra i principali titoli in rialzo nella seduta di venerdì (CNBC, 22 maggio 2026). Il rendimento del Treasury USA a 10 anni è sceso intorno al 4,56% rispetto al massimo settimanale del 4,69%, poiché i progressi diplomatici tra Stati Uniti e Iran hanno ridotto la domanda di beni rifugio, alleviando il premio per il rischio geopolitico nei mercati europei e sostenendo la chiusura record del FTSE MIB, mentre lo STOXX Europe 600 ha guadagnato il 3,0% e il DAX tedesco il 3,9% la scorsa settimana (T. Rowe Price, 22 maggio 2026). Il sentiment degli investitori rimane comunque prudente, con l’indice di fiducia dei consumatori dell’Università del Michigan sceso al minimo storico di 44,8 a maggio e le aspettative d’inflazione a un anno salite al 4,8% (CNBC, 22 maggio 2026).

Previsioni US Tech 100, Italy 40 e US30: utili AI e massimi storici

Al 26 maggio 2026, le previsioni di terze parti per US Tech 100, Italy 40 e US Wall Street 30 riflettono outlook basati su modelli quantitativi influenzati dal recupero del primo trimestre, dal sentiment sul settore AI e dalla riduzione dei rischi tariffari e geopolitici.

Coin Price Forecast (target fine 2026) L’aggiornamento di Coin Price Forecast, effettuato con il Nasdaq 100 a quota 24.733, prevede un target di fine 2026 pari a 25.058 e un livello intermedio di metà anno a 24.767, implicando un modesto rialzo annuo dell’1% rispetto al livello di apertura del 2026 pari a 25.250, con l’incertezza sui dazi e lo scetticismo sugli investimenti AI indicati come fattori che mantengono piatta la traiettoria prevista (Coin Price Forecast, 30 aprile 2026). Long Forecast (modello di chiusura mensile) Long Forecast prevede che il Nasdaq 100 chiuda maggio intorno a 29.136 e dicembre 2026 vicino a 31.821, all’interno di un range annuale di 26.892–35.581, con l’ampiezza della banda che riflette l’elevata volatilità successiva al ribasso del primo trimestre verso minimi vicini a 22.439 (Long Forecast, 22 maggio 2026). Trading Economics (modello macroeconometrico) Trading Economics prevede l’indice US 100 Tech vicino a 28.883 entro la fine di maggio 2026, sulla base delle aspettative sul PIL, delle impostazioni di politica monetaria e del momentum corrente, segnalando una crescita del 20,39% negli ultimi 12 mesi e una stima a un anno pari a 20.479 (Trading Economics, 26 maggio 2026).

Trading Economics (modello macroeconometrico) La proiezione di Trading Economics per il primo trimestre 2026 colloca l’indice azionario italiano vicino a 48.961 entro fine trimestre, al di sopra della chiusura effettiva del 31 marzo pari a 44.274, mentre i flussi risk-off legati ai dazi hanno pesato sull’indice fino a fine marzo (Trading Economics, 30 marzo 2026). Bloomberg (chiusura record, maggio 2026) Bloomberg ha riportato che il FTSE MIB ha chiuso il 25 maggio 2026 ai massimi degli ultimi 26 anni, superando il precedente massimo storico di chiusura del 2000, sostenuto dai titoli energetici e dei semiconduttori in un contesto di sovraperformance dell’azionario europeo (Bloomberg, 25 maggio 2026).

Coin Price Forecast (revisioni progressive di fine anno) Coin Price Forecast ha rivisto progressivamente al rialzo il target di fine 2026 per il Dow, passando da 47.745 il 30 marzo a 50.322 il 30 aprile e 50.962 il 20 aprile, mentre l’indice recuperava dal minimo del 6 aprile vicino a 46.505 e le incertezze sulla politica commerciale diminuivano (Coin Price Forecast, 20 aprile 2026). Long Forecast (modello di chiusura mensile) Long Forecast prevede che il Dow chiuda maggio intorno a 52.063 e dicembre 2026 vicino a 53.610, all’interno di un range annuale di 45.167–56.869, sulla base esclusivamente di input algoritmici guidati dal momentum (Long Forecast, 22 maggio 2026).

Conclusione: i target di fine 2026 per US100 variano tra 25.058 e 31.821, con l’indice a $29.803 già superiore alle proiezioni più conservative di aprile. I target per IT40 compresi tra 48.961 e 50.100 sono già stati superati dopo la chiusura record del 25 maggio 2026, mentre i target per US30 compresi tra 50.322 e 53.610 collocano l’indice, a $50.798,80, sopra le stime più basse formulate ad aprile. Il target di dicembre di Long Forecast rimane circa il 5% sopra il livello attuale. Per tutti e tre gli indici, il tema comune è che il ribasso del primo trimestre 2026 ha portato a previsioni prudenti nel breve termine, poi superate dal successivo recupero del mercato.

Le previsioni e le stime di terze parti sono intrinsecamente incerte, poiché non possono tenere pienamente conto di sviluppi di mercato inattesi. Le performance passate non sono un indicatore affidabile dei risultati futuri.

US Tech 100, Italy 40 e US Wall Street 30: analisi tecniche

US Tech 100

Il prezzo dell’US100 è pari a $29.803,10 alle 11:24 UTC del 26 maggio 2026, mantenendosi sopra il cluster delle medie mobili semplici (SMA) a 20, 50, 100 e 200 giorni situate rispettivamente intorno a 28.558, 26.390, 25.809 e 25.258. L’allineamento della media a 20 giorni sopra quella a 50 giorni rimane intatto e tutte le medie mobili mostrano segnali tecnici positivi. L’indice RSI a 14 giorni si attesta a 71,09, indicando forte momentum ma anche condizioni storicamente di ipercomprato. L’ADX(14), pari a 35,50, segnala un trend consolidato, suggerendo che la tendenza attuale rimane valida finché il prezzo si mantiene sopra il cluster delle medie mobili.

Sul lato rialzista, il livello R1 classico a 28.789 è già stato superato, ponendo l’area R2 a 30.126 come prossimo riferimento in caso di chiusura giornaliera sostenuta sopra i livelli attuali. Un movimento oltre tale soglia aprirebbe la strada verso l’area R3 vicina a 34.102, sebbene rappresenti un obiettivo ancora distante dai prezzi correnti.

In caso di correzioni, il primo supporto si trova sulla SMA a 20 giorni vicino a 28.558, che ha seguito da vicino la recente azione di prezzo, seguito dal pivot classico a 26.151. Una discesa sotto il supporto della SMA a 100 giorni intorno a 25.809 indebolirebbe il trend rialzista di breve periodo e aumenterebbe il rischio di un arretramento più profondo verso l’area S1 a 24.814 (TradingView, 26 maggio 2026).

Questa analisi tecnica ha esclusivamente finalità informative e non costituisce consulenza finanziaria né una raccomandazione ad acquistare o vendere strumenti finanziari.

Italy 40

Il prezzo dell’IT40 è pari a €50.081 alle 11:24 UTC del 26 maggio 2026, ben al di sopra del cluster delle SMA a 20, 50, 100 e 200 giorni situate rispettivamente intorno a 49.044, 47.164, 46.419 e 44.675. L’allineamento della media a 20 giorni sopra quella a 50 giorni rimane intatto e tutte le medie mobili mostrano segnali tecnici positivi. L’RSI a 14 giorni, pari a 61,73, rimane in territorio positivo, coerente con un momentum costruttivo senza ancora raggiungere livelli di eccesso. L’ADX(14) a 18,63, pur restando sotto la soglia di 25 tipica di un trend fortemente consolidato, continua a salire mentre l’indice tratta vicino a nuovi massimi pluridecennali.

Sul lato rialzista, il livello R1 classico a 49.876 è stato superato, con R2 a 51.506 che rappresenta ora il riferimento immediato. Una chiusura giornaliera convincente sopra tale livello riporterebbe l’area R3 vicina a 55.685 nel quadro tecnico di lungo termine, sebbene rappresenti un’estensione significativa rispetto ai livelli attuali.

In caso di correzioni, la SMA a 20 giorni a 49.044 rappresenta il primo supporto rilevante, seguita dal pivot classico a 47.328. Una discesa sotto la SMA a 100 giorni vicino a 46.419 aumenterebbe il rischio di una correzione più profonda verso l’area S1 a 45.698 (TradingView, 26 maggio 2026).

Questa analisi tecnica ha esclusivamente finalità informative e non costituisce consulenza finanziaria né una raccomandazione ad acquistare o vendere strumenti finanziari.

US Wall Street 30

Il prezzo dell’US30 è pari a $50.798,80 alle 11:24 UTC del 26 maggio 2026, all’interno di uno stretto range giornaliero compreso tra $50.796,80 e $51.067,30 e ben al di sopra del cluster delle SMA a 20, 50, 100 e 200 giorni situate rispettivamente intorno a 49.621, 48.248, 48.635 e 47.607. L’allineamento della media a 20 giorni sopra quella a 50 giorni rimane intatto e tutte le medie mobili mostrano letture tecniche positive. L’RSI a 14 giorni, pari a 64,85, rimane in territorio costruttivo, mentre Awesome Oscillator, MACD e Momentum(10) mostrano anch’essi segnali positivi, rafforzando il quadro tecnico favorevole di breve termine. L’ADX(14) a 20,79 non conferma ancora un trend fortemente consolidato, suggerendo che il rally potrebbe trovarsi ancora in una fase di consolidamento piuttosto che in un impulso pienamente sviluppato.

Sul lato rialzista, il livello R1 classico a 51.035 rappresenta il riferimento tecnico immediato. Una chiusura giornaliera sopra tale livello porterebbe in vista l’area R2 a 52.417, mentre R3 vicino a 56.369 rappresenterebbe il riferimento estremo nel caso in cui il rialzo accelerasse ulteriormente.

In caso di correzioni, la SMA a 20 giorni vicino a 49.621 rappresenta il primo supporto rilevante, seguita dal pivot classico a 48.466. Una discesa sotto la SMA a 100 giorni vicino a 48.635 indebolirebbe la struttura tecnica di breve termine e aumenterebbe il rischio di un movimento verso l’area S1 a 47.083 (TradingView, 26 maggio 2026).

Questa analisi tecnica ha esclusivamente finalità informative e non costituisce consulenza finanziaria né una raccomandazione ad acquistare o vendere strumenti finanziari.

Storico dei prezzi US Tech 100, Italy 40 e US Wall Street 30 (2024–2026)

US Tech 100, Italy 40 e US Wall Street 30 hanno registrato significative oscillazioni di prezzo negli ultimi due anni, alternando fasi di forti ribassi a successivi recuperi. La correzione del primo trimestre 2025 legata ai dazi ha pesato fortemente su tutti e tre gli indici, mentre i risultati societari legati all’intelligenza artificiale, le aspettative sulla politica della Federal Reserve e l’evoluzione delle condizioni commerciali globali hanno contribuito ai movimenti di prezzo in entrambe le direzioni nel periodo considerato.

US Tech 100

Il prezzo dell’US100 ha chiuso il 2024 a $21.015,30, dopo una crescita costante durante l’anno sostenuta dall’ottimismo sull’intelligenza artificiale e dalla resilienza dell’economia statunitense. Questo momentum è proseguito nei primi mesi del 2025 prima di una brusca inversione, quando gli aggressivi annunci tariffari statunitensi di aprile 2025 hanno spinto l’indice fino a un minimo intraday vicino a $16.343 il 7 aprile 2025.

Anche il recupero è stato rapido. L’indice ha riconquistato quota $21.000 entro la fine di maggio 2025, chiudendo a $21.179,80 il 26 maggio 2025, prima di proseguire il rialzo per il resto dell’anno. Un secondo ribasso legato ai dazi, più moderato, tra la fine di marzo e l’inizio di aprile 2026 ha portato l’indice verso minimi vicini a $22.781 il 31 marzo 2026, ma i prezzi si sono rapidamente ripresi.

US Tech 100 (US100) era scambiato a $29.803,60 il 26 maggio 2026, in rialzo di circa il 17,9% da inizio anno e del 40,7% su base annua.