L'indice S&P 500 – denominato US 500 (US500) sulle piattaforme di trading CFD come Capital.com – scambiava a 6.897,7 sul feed di quotazioni di Capital.com alle 9:21 UTC del 14 aprile 2026, all'interno di un range intraday ristretto di 6.736,60–6.898,30. Le performance passate non sono un indicatore affidabile dei risultati futuri.

Il sentiment è stato sostenuto da un dollaro USA più debole, con il DXY a circa 98,37 il 14 aprile 2026, il suo livello più basso delle ultime settimane, mentre l'indice valutario ha continuato ad allentarsi in mezzo all'incertezza sulla politica commerciale statunitense (Bernama, 14 aprile 2026). È in corso la stagione degli utili del Q1 2026, con importanti nomi del settore finanziario e tecnologico tra cui JPMorgan Chase, Goldman Sachs e Taiwan Semiconductor tra i reporter più seguiti per la settimana del 13 aprile (Reuters, 10 aprile 2026). Le stime di consenso forward per l'S&P 500 proiettano utili per azione per l'intero anno 2026 a circa $313,62, con il settore Information Technology che guida le revisioni al rialzo al 4,1% (CaixaBank Research, 14 aprile 2026).

Previsioni US 500 2026–2030: obiettivi di terze parti

Al 14 aprile 2026, le previsioni di terze parti sull'US 500 riflettono una gamma di prospettive influenzate dall'incertezza tariffaria, dalle aspettative sugli utili del Q1 e dal ritmo dei guadagni di produttività guidati dall'IA. I seguenti obiettivi riassumono le principali proiezioni di terze parti disponibili al 14 aprile 2026.

Goldman Sachs (obiettivo strategico di fine anno)

Goldman Sachs mantiene un obiettivo di fine anno 2026 di 7.600 per l'S&P 500, proiettando un rendimento totale del 12% sostenuto da un EPS annuale di $305–$309 e una crescita del PIL statunitense del 2,7%. La società descrive la fase attuale come una 'maratona' in ampliamento di portata, con guadagni che si prevede ruoteranno verso i settori ciclici e value man mano che i guadagni di produttività dell'IA si diffondono oltre il settore tecnologico (Yahoo Finance, 17 marzo 2026).

Reuters (sondaggio di consenso degli analisti)

Reuters riporta che si prevede che gli utili dell'S&P 500 aumenteranno di oltre il 19% nel 2026, rivisti al rialzo rispetto a un aumento stimato del 15% a fine febbraio 2026, con la stagione degli utili del Q1 2026 che funge da test a breve termine per quel consenso rivisto. L'agenzia di stampa osserva che l'incertezza geopolitica e i prezzi energetici elevati rimangono le variabili chiave che potrebbero modificare quella traiettoria (Reuters, 10 aprile 2026).

TheStreet (riepilogo strategico multi-banca)

TheStreet riporta che Barclays ha alzato la sua previsione EPS 2026 sull'S&P 500 a $321 da $305 e ha aumentato di conseguenza il suo obiettivo di fine anno sull'indice, mentre l'S&P 500 stesso ha chiuso il Q1 2026 in calo di 329,95 punti, o 4,8%, rispetto alla sua apertura del 2 gennaio 2026 di 6.858,5. Il riepilogo osserva che il rimbalzo di inizio aprile è stato guidato dalle speranze di de-escalation con l'Iran, dall'allentamento dei prezzi del petrolio e da una ripresa guidata dal tech, anche se l'indice è rimasto al di sotto dei massimi di gennaio (TheStreet, 31 marzo 2026).

CNBC (pattern stagionale e prospettive degli strateghi)

CNBC riporta che l'S&P 500 ha storicamente registrato un guadagno medio dell'1,4% ad aprile, sovraperformando sia il Nasdaq Composite che il Russell 2000 nello stesso mese. Il caporedattore dello Stock Trader's Almanac Jeffrey Hirsch osserva che aprile è 'raramente un mese pericoloso', citando il mese iniziale di ogni trimestre come storicamente il periodo più forte per il Dow Jones Industrials, l'S&P 500 e il Nasdaq (CNBC, 31 marzo 2026).

Riepilogo: le stime pubblicate nella finestra 28 marzo–14 aprile 2026 convergono su una visione costruttiva a medio termine, con Barclays che alza il suo obiettivo EPS a $321 e Goldman Sachs che riconferma 7.600 come suo marker di fine anno.

Le previsioni e le proiezioni di terze parti sono intrinsecamente incerte, poiché non possono tenere pienamente conto degli sviluppi di mercato inattesi. Le performance passate non sono un indicatore affidabile dei risultati futuri.

Prezzo indice US500: panoramica tecnica

L'indice US500 scambia a 6.897,7 alle 9:21 UTC del 14 aprile 2026, posizionandosi appena sopra un ampio cluster di medie mobili, dove le SMA a 20, 50, 100 e 200 giorni sono allineate a circa 6.615, 6.760, 6.806 e 6.667, tutte attualmente in segnale di acquisto sulla suite di indicatori di TradingView. Il prezzo si mantiene sopra ogni SMA principale, e l'allineamento 20-su-50 è intatto all'interno della famiglia delle medie mobili esponenziali, mantenendo la struttura a breve termine costruttiva. La Hull moving average (9) a 6.899,9 mostra un segnale di vendita, riflettendo il ritmo sostenuto della recente ripresa rispetto al suo breve periodo di osservazione.

Il momentum è solido: l'RSI a 14 giorni si attesta a 63,46 in territorio neutrale superiore, mentre l'average directional index (14) segna 29,79, coerente con un trend consolidato e direzionale piuttosto che con un mercato in range, secondo i dati di TradingView.

Al rialzo, il pivot R1 classico a 6.847,4 è già stato superato; R2 a 7.166,3 entra in vista con una chiusura giornaliera sostenuta sopra i livelli attuali. In caso di ribassi, il punto pivot classico a 6.582,2 rappresenta il primo riferimento di supporto notevole, con la piattaforma della SMA a 100 giorni vicino a 6.806 che funge da livello intermedio più vicino. Un movimento al di sotto di quella piattaforma MA aumenterebbe il rischio di un retest più profondo verso S1 a 6.263,3 (TradingView, 14 aprile 2026).

Questa è un'analisi tecnica a scopo puramente informativo e non costituisce consulenza finanziaria o raccomandazione di acquisto o vendita di alcuno strumento.

Storia indice US 500 (2024–2026)

L'indice US 500 ha aperto aprile 2024 sopra 5.000, per poi scendere fino a 4.927,0 il 19 aprile 2024 durante un breve sell-off di metà primavera, prima di recuperare costantemente durante l'estate. L'indice ha chiuso il 2024 a 5.882,7 e ha portato quel momentum all'inizio del 2025, chiudendo il 2025 in rialzo del 16,4% a 6.848,1 il 31 dicembre 2025.

Il test più duro del 2025 è arrivato ad aprile, quando un sell-off guidato dalle tariffe ha spinto l'indice fino a 4.808,4 il 7 aprile 2025, il punto più basso nella finestra di due anni. È seguita una rapida ripresa, e entro fine gennaio 2026 l'indice era salito a un picco di 7.002,9 il 3 febbraio 2026, il suo livello più alto nel dataset. Da lì, un pullback attraverso marzo 2026 ha trascinato l'indice a 6.312,1 il 31 marzo 2026, prima che un altro rimbalzo spingesse i prezzi nuovamente verso l'area 6.900.

L'US500 ha chiuso l'ultima volta a 6.897,7 il 14 aprile 2026, circa lo 0,6% in rialzo da inizio anno e il 28,0% in più anno su anno rispetto al 14 aprile 2025, con l'indice che si attesta circa l'1,5% al di sotto del suo picco di febbraio 2026 di 7.002,9.