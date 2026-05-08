L'indice Nikkei 225 – denominato Japan 225 (J225) sulle piattaforme di trading CFD come Capital.com – viene scambiato a 56.667,2 JPY nelle prime ore di trading europee alle 10:44 UTC di lunedì 13 aprile 2026, all'interno di un range intraday di 55.885,9–57.400,4 JPY. I rendimenti passati non sono un indicatore affidabile dei risultati futuri.

La pressione sull'indice riflette un rinnovato aumento dei prezzi del petrolio greggio dopo che il Presidente Trump ha annunciato un blocco dello Stretto di Hormuz in seguito al fallimento dei colloqui USA-Iran in Pakistan nel fine settimana (Bloomberg, 12 aprile 2026). Con il WTI che sale sopra i 104,3 dollari al barile e il Brent che supera i 101 dollari al barile, i prezzi energetici più elevati potrebbero pesare sull'economia giapponese, fortemente dipendente dalle importazioni (Invezz, 13 aprile 2026). Anche lo yen ha subito pressioni di vendita a causa dei costi petroliferi più elevati, con USD/JPY che viene scambiato vicino a 159 al 9 aprile, poiché le valute dei paesi importatori di petrolio tendono tipicamente a indebolirsi in ambienti con prezzi energetici elevati (Mitrade, 9 aprile 2026). La stagione degli utili aggiunge un ulteriore elemento di attenzione, con Goldman Sachs che dovrebbe pubblicare i risultati del primo trimestre 2026 il 13 aprile e JPMorgan Chase il 14 aprile, mentre le principali società giapponesi pubblicheranno i dati più avanti nel mese (AlphaStreet, 9 aprile 2026).

Previsioni Japan 225 2026–2030: obiettivi di terze parti

Al 13 aprile 2026, le previsioni di terze parti sul Japan 225 riflettono un mercato che naviga tra le correnti incrociate del programma di stimolo fiscale del Giappone, un'impennata dei prezzi del petrolio guidata da fattori geopolitici oltre i 100 dollari al barile e la debolezza dello yen vicino a 160 JPY contro il dollaro.

Financial Forecast Center (modello quantitativo mensile)

Financial Forecast Center modella una media mensile di aprile 2026 di circa 58.347 JPY per il Nikkei 225, con la previsione che sale a circa 59.005 JPY a maggio 2026 e si avvicina a 59.298 JPY entro ottobre 2026; la stima di aprile presenta un margine di errore medio di più o meno 562 punti. Il modello applica metodi statistici quantitativi ai dati storici dell'indice, senza ipotesi macro fondamentali dichiarate (Financial Forecast Center, 9 marzo 2026).

Long Forecast (modello algoritmico mensile)

Long Forecast fissa una chiusura di aprile 2026 a circa 52.922 JPY, all'interno di un range mensile di 47.953 – 59.682 JPY, prima di proiettare un recupero parziale a circa 52.419 JPY a maggio 2026 e un rimbalzo più sostanziale a 70.413 JPY entro la fine del 2026. Il modello utilizza un approccio algoritmico proprietario applicato a serie storiche di prezzi, senza input fondamentali dichiarati (Long Forecast, 7 aprile 2026).

BYDFi (briefing di intelligence aprile 2026)

BYDFi rileva che gli analisti istituzionali, tra cui quelli di Nomura e Bank of America, hanno mantenuto obiettivi di fine anno 2026 per il Nikkei 225 nel range 55.500 – 60.000 JPY, citando il pacchetto di stimolo fiscale 'Sanaenomics' da 6.400 miliardi di JPY come un supporto strutturale durante l'attuale fase correttiva. Il briefing segnala una resistenza immediata a 54.095 JPY e un livello di supporto critico a 52.070 JPY, al di sotto del quale la media mobile a 200 giorni a circa 48.835 JPY diventerebbe il prossimo riferimento chiave, attribuendo la fase correttiva allo shock petrolifero geopolitico seguito al conflitto USA-Iran (BYDFi, 8 aprile 2026).

Trading Economics (aggiornamento dati a breve termine)

Trading Economics ha riportato che il Nikkei 225 ha chiuso a 56.948 JPY, un guadagno di 1.052 punti, o 1,88%, nella sessione e il livello più alto dall'inizio di marzo 2026, guidato dai guadagni di Fast Retailing (+11,12%), Fujikura (+11,08%) e Mitsui Mining and Smelting (+6,47%). Il movimento ha riflesso un recupero parziale dai minimi di inizio aprile dell'indice, con il guadagno su quattro settimane fino a quel punto che si attestava al 6,53% (Trading Economics, 8 aprile 2026).

Invezz (analisi della sessione di aprile)

Invezz riporta che il Nikkei 225 è scivolato nelle prime contrattazioni mentre i prezzi del petrolio greggio sono aumentati a seguito dell'annuncio dell'amministrazione Trump di un blocco dello Stretto di Hormuz, con il Brent che ha superato i 101 dollari al barile e il WTI sopra i 104 dollari al barile, aggravando le pressioni sui costi per l'economia giapponese dipendente dall'energia. Il rapporto rileva che l'indice aveva scambiato vicino a 56.216 JPY nelle sessioni recenti, con gli analisti che fanno riferimento al livello di resistenza di 54.095 JPY e al supporto di 52.070 JPY come i principali limiti del range a breve termine (Invezz, 13 aprile 2026).

Conclusione: i modelli di terze parti e i riferimenti istituzionali pubblicati tra fine marzo e il 13 aprile 2026 coprono un ampio range di fine anno di circa 52.900 – 70.400 JPY. I temi comuni includono il programma di stimolo fiscale del Giappone come supporto strutturale, i prezzi elevati del petrolio greggio e la debolezza dello yen come principali venti contrari, e la fascia 52.070 – 54.095 JPY come il principale campo di battaglia tecnico a breve termine.

Le previsioni e le proiezioni di terze parti sono intrinsecamente incerte, poiché non possono tenere pienamente conto di sviluppi di mercato imprevisti. I rendimenti passati non sono un indicatore affidabile dei risultati futuri.

Prezzo dell'indice J225: panoramica tecnica

L'indice J225 viene scambiato a 56.667,2 JPY alle 10:44 UTC del 13 aprile 2026, secondo il feed di quotazioni di Capital.com. Tutte le letture delle medie mobili di seguito sono tratte dalla suite di indicatori di TradingView.

Sul grafico giornaliero, l'indice rimane al di sopra di tutte le principali medie mobili semplici, con le SMA a 20/50/100/200 giorni posizionate a circa 53.631 / 54.905 / 52.946 / 48.358 JPY in un allineamento completamente rialzista su tutta la struttura delle MA. La media mobile Hull (9) a 56.729 JPY registra un segnale di acquisto e attualmente scorre appena sopra l'ultima chiusura, rafforzando la postura costruttiva a breve termine. La linea base Ichimoku a 53.786 JPY indica una lettura neutrale, indicando che l'indice rimane all'interno della struttura cloud su quella misura.

Il momentum è generalmente favorevole senza essere eccessivo: l'indice di forza relativa a 14 giorni si attesta a 60,19, coerente con una lettura neutra-superiore, mentre l'indice direzionale medio a 21,47 suggerisce che la forza del trend è presente ma non ancora stabilita sopra la soglia di 25.

Al rialzo, il pivot R1 classico a 56.100 JPY si trova appena sotto l'ultima chiusura, con R2 a 61.136 JPY che entra in vista su una chiusura giornaliera sostenuta sopra quel livello. In caso di ribassi, il punto pivot classico a 53.329 JPY rappresenta il supporto di riferimento iniziale, seguito dalla piattaforma SMA a 100 giorni vicino a 52.946 JPY. Un movimento al di sotto di quella piattaforma porterebbe S1 a 48.293 JPY in considerazione come prossimo riferimento significativo (TradingView, 13 aprile 2026).

Questa è un'analisi tecnica a solo scopo informativo e non costituisce consulenza finanziaria o una raccomandazione ad acquistare o vendere alcuno strumento.

Storia dell'indice Japan 225 (2024–2026)

L'indice Japan 225 ha avuto due anni movimentati, oscillando tra bruschi sell-off guidati da tariffe e rally post-elettorali legati alla svolta fiscale del Giappone.

L'indice ha aperto aprile 2024 vicino a 39.020 JPY e ha mantenuto un range stretto per gran parte della metà del 2024 prima di un violento crollo all'inizio di agosto 2024, quando è sceso a un minimo di sessione di 30.385,2 JPY il 5 agosto. È stato il suo più brusco crollo in un singolo giorno in decenni, dopo un inaspettato rialzo dei tassi della Banca del Giappone e un'impennata dello yen che ha innescato un rapido smantellamento dei carry trade con leva. L'indice si è ripreso per il resto del 2024, chiudendo l'anno a 39.428,4 JPY il 31 dicembre 2024.

Il 2025 ha portato ulteriori turbolenze. L'indice è salito costantemente nel primo trimestre prima che gli ampi annunci tariffari del Presidente Trump colpissero le azioni globali ad aprile 2025, spingendo il J225 a un minimo intraday pluriennale di 30.456,0 JPY il 7 aprile. È seguito un recupero e l'indice ha chiuso il 2025 a 50.342,4 JPY il 31 dicembre. Ciò lo ha lasciato in rialzo di circa il 27,7% nell'intero anno.

Nel 2026, l'ottimismo seguito alla vittoria elettorale schiacciante del PLD a febbraio ha spinto il J225 a un massimo dall'inizio dell'anno di 59.407,1 JPY il 27 febbraio 2026. L'indice si è da allora ritirato a causa di un'impennata dei prezzi del petrolio greggio legata alle rinnovate tensioni USA-Iran, scambiando a 56.659,7 JPY il 13 aprile 2026. Ciò lascia l'indice in rialzo di circa il 12,2% dall'inizio dell'anno, ma del 66,9% su base annua.