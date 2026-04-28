I risultati passati non sono un indicatore affidabile dei risultati futuri. Esplora gli obiettivi US30 di terze parti e l'analisi tecnica.

L'indice Dow Jones Industrial Average – denominato US Wall Street 30 (US30) sulle piattaforme di trading CFD come Capital.com – scambia a $46.740,0 alle 16:07 UTC dell'1 aprile 2026, all'interno di un range intraday da $45.112,3 a $46.756,7. I risultati passati non sono un indicatore affidabile dei risultati futuri.

I rendimenti dei Treasury USA a 10 anni sono scesi a circa il 4,3% da un recente massimo del 4,48%, riflettendo rinnovate aspettative di tagli dei tassi per il 2026 (Trading Economics, 1 aprile 2026). Anche le offerte di lavoro USA sono diminuite di 358.000 unità a 6,88 milioni a febbraio 2026, al di sotto delle aspettative, rafforzando il caso per un mercato del lavoro più debole e condizioni monetarie più accomodanti (US Bureau of Labor Statistics, 31 marzo 2026). I titoli tecnologici e dei semiconduttori hanno guidato i guadagni il 31 marzo, con Nvidia in rialzo del 5,6% e Marvell in progresso del 12,8% dopo l'annuncio di un investimento strategico, sostenendo anche l'indice (Yahoo Finance, 31 marzo 2026).

Previsioni US Wall Street 30 2026–2030: obiettivi di terze parti

All'1 aprile 2026, le previsioni di terze parti su US Wall Street 30 riflettono un'ampia gamma di prospettive, con metodologie che spaziano dall'analisi tecnica, alla modellazione algoritmica, all'estrapolazione dei cicli di prezzo. I seguenti obiettivi, tutti reperiti tra il 20 marzo e l'1 aprile 2026, illustrano la divergenza nelle proiezioni a breve termine e di fine anno.

Long Forecast (modello mensile)

Long Forecast prevede che il DJIA chiuderà aprile 2026 a 41.318, all'interno di un range mensile da $38.412 a $48.000, e terminerà il 2026 a 47.000 dopo aver attraversato un minimo di metà anno tra maggio e agosto nella fascia $38.494 - $45.856. Il modello implica una variazione da inizio anno del -4,0% entro dicembre 2026, con un recupero parziale nel Q4, poiché l'algoritmo del ciclo di prezzo estrapola un momentum ribassista dalla chiusura mensile di marzo del -7,6% (Long Forecast, 30 marzo 2026).

LiteFinance (analisi tecnica, tabella a 12 mesi)

LiteFinance fissa un range per aprile 2026 da $45.800 a $49.200, in aumento fino a un range per dicembre 2026 da $49.500 a $55.500, con supporto chiave a $46.020 - $46.236 e resistenza a $50.034, $52.022 e $55.003. L'analisi rileva l'RSI a 68 e il MACD in territorio positivo, segnalando un possibile pullback a breve termine mantenendo al contempo un bias rialzista a medio termine, con EMA 6, SMA 12 e SMA 24 che fungono tutti da supporto (LiteFinance, 31 marzo 2026).

CoinPriceForecast (modello algoritmico a lungo termine)

CoinPriceForecast colloca il DJIA a 54.082 entro metà 2026 e a 54.651 a fine anno 2026, implicando un guadagno di circa +9% dal suo livello di riferimento di 50.116. La previsione viene aggiornata quotidianamente utilizzando un modello di estrapolazione del trend basato sui cicli storici dei prezzi. La serie più recente a breve termine del sito proiettava aprile 2026 a 51.959, in aumento fino a giugno 2026 a 53.663, con il modello che presuppone nessuna interruzione macro del gradiente ascendente prevalente (CoinPriceForecast, 1 aprile 2026).

Riepilogo: le proiezioni di fine anno 2026 reperite tra fine marzo e l'1 aprile 2026 coprono un ampio range da 41.318 (scenario ribassista Long Forecast) a 54.651 (CoinPriceForecast), con il consenso tecnico e algoritmico che si raggruppa intorno a $47.000 - $54.000; gli obiettivi per aprile 2026 a breve termine variano considerevolmente, da 41.318 a 51.959, riflettendo una divergenza significativa sull'impatto dei dazi attuali e dei venti contrari macro.

Le previsioni di terze parti sono intrinsecamente incerte, poiché non possono tenere pienamente conto di sviluppi di mercato imprevisti. I risultati passati non sono un indicatore affidabile dei risultati futuri.

Prezzo indice US30: panoramica tecnica

L'indice US30 scambia a $46.740,0 alle 16:07 UTC dell'1 aprile 2026, posizionandosi appena sopra il pivot classico a 46.821 e ampiamente all'interno del range intraday da $45.112,3 a $46.756,7, secondo il feed di quotazioni Capital.com.

Il quadro delle medie mobili è misto. Le SMA a breve termine a 10 e 20 giorni a circa 45.979 e 46.576 stanno segnalando acquisti, e la SMA a 200 giorni a circa 46.698 si trova vicino al prezzo corrente, anch'essa allineata con un segnale di acquisto. Le SMA a 30, 50 e 100 giorni a circa 47.421, 48.227 e 48.113, tuttavia, si trovano tutte sopra l'ultimo prezzo e registrano segnali di vendita, indicando che l'indice scambia in una zona compressa tra supporto a breve termine e resistenza soprastante a medio termine, secondo i dati TradingView. La Hull moving average (9) a circa 45.886 punta a un segnale di acquisto, mentre la linea base Ichimoku a circa 47.436 è neutra. L'RSI a 14 giorni a 47,70 è neutro, mentre l'average directional index a 34,64 indica che è in atto un trend consolidato.

Al rialzo, il pivot classico R1 a 48.585 rappresenta il riferimento più vicino sopra; una chiusura giornaliera oltre quell'area porterebbe in vista R2 vicino a 50.829. In caso di pullback, il pivot classico a 46.821 fornisce un punto di riferimento iniziale, con il livello della SMA a 200 giorni intorno a 46.698 come livello successivo sotto; perdere quel livello porterebbe in vista S1 a 44.578 (TradingView, 1 aprile 2026).

Questa è un'analisi tecnica a scopo puramente informativo e non costituisce consulenza finanziaria né una raccomandazione ad acquistare o vendere alcuno strumento.

Storia dell'indice US Wall Street 30 (2024–2026)

L'indice US Wall Street 30 scambiava intorno a $39.154 all'inizio di aprile 2024, prima di salire costantemente durante la seconda metà di quell'anno, superando $41.000 a luglio, $42.000 a settembre e raggiungendo una chiusura di fine anno 2024 di $42.509.

Il 2025 ha portato movimenti più bruschi. L'indice è sceso a $41.908 alla fine di marzo prima che l'annuncio di dazi all'importazione USA generalizzati il 2 aprile 2025 innescasse un rapido sell-off, con US30 che ha toccato $36.965 il 6 aprile – il livello più basso nel dataset biennale. È seguito un recupero durante la primavera e l'estate, con l'indice che ha riconquistato $44.000 entro luglio e $47.500 entro novembre, prima di chiudere il 2025 a $48.067.

L'indice ha spinto più in alto all'inizio del 2026, raggiungendo un picco del dataset di $50.268 il 10 febbraio, prima di ritracciare in mezzo a rinnovate preoccupazioni sui dazi e dati macro più deboli. Entro l'11 marzo 2026, era sceso a $47.034, e un'ulteriore debolezza lo ha portato a $45.060 il 27 marzo.

US Wall Street 30 ha chiuso a $46.756 l'1 aprile 2026, circa -2,9% da inizio anno rispetto all'apertura dell'1 gennaio 2026 di $48.129, ma circa +11,2% anno su anno rispetto alla chiusura dell'1 aprile 2025 di $42.030 e approssimativamente +26,5% sopra il minimo dello shock dazi di aprile 2025 di $36.965.