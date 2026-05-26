IPO SpaceX 2026: valutazione, Starlink, Starship e rischi della quotazione più attesa di Wall Street

IPO SpaceX: cosa sappiamo sulla quotazione e perché Wall Street la considera un evento storico

Negli ultimi anni l’IPO di SpaceX ha rappresentato uno dei temi più ricorrenti e al tempo stesso più incerti della finanza americana. Elon Musk aveva più volte raffreddato le aspettative del mercato, sostenendo che la società sarebbe rimasta privata almeno fino al raggiungimento di una sufficiente stabilità operativa e finanziaria del business legato a Starlink. Oggi, però, sappiamo che il quadro appare profondamente cambiato e l’IPO è alle porte.

Il ruolo di Elon Musk nella futura governance

Secondo quanto riportato da Reuters, i documenti legati alla futura quotazione mostrerebbero una governance costruita per consentire a Elon Musk di mantenere il controllo strategico della società anche dopo l’ingresso in Borsa. Una struttura che richiama quella già vista in altre Big Tech statunitensi indicativa di come il fondatore non intenda rinunciare alla direzione industriale di un gruppo ormai centrale non soltanto nel settore spaziale ma anche, come vedremo, nelle telecomunicazioni, nella difesa e nelle infrastrutture digitali globali.

La portata dell’operazione va infatti ben oltre il comparto aerospaziale. SpaceX è diventata negli anni una vera e propria piattaforma integrata

Schema del modello di business di SpaceX: come Starlink, Falcon 9 e Starship alimentano la crescita della space economy tra telecomunicazioni satellitari, lanci spaziali e infrastrutture dati globali

I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri

Questa unisce lanci orbitali, connettività satellitare globale, infrastrutture di uso sia civile e militare e sistemi di comunicazione strategici. Una natura ibrida che rende la prossima quotazione un caso quasi unico nei mercati attualmente.

Quanto vale oggi SpaceX secondo il mercato privato

Le stime sul futuro valore in borsa sono diverse ma secondo le ricostruzioni riportate da Reuters, il valore aggregato dell’ecosistema SpaceX-xAI potrebbe superare 1,25 trilioni di dollari

Andamento della valutazione di SpaceX e capitale atteso dalla IPO: crescita di Starlink, domanda degli investitori e ruolo della quotazione nella nuova space economy globale

I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri

Anche considerando la componente prospettica di queste valutazioni, si capisce come il mercato sta già trattando la società come una delle più importanti infrastrutture tecnologiche private del pianeta.

La futura IPO arriva inoltre in una fase molto diversa rispetto al ciclo delle quotazioni tecnologiche precedenti, come ad esempio quelle del 2020-2021

Valutazione attesa della IPO di SpaceX a confronto con le più grandi quotazioni tecnologiche recenti: multipli, capitalizzazione e peso crescente della space economy nei mercati globali

I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri

In quel contesto il mercato tendeva a premiare soprattutto piattaforme software ad alta crescita. Oggi Wall Street sembra tornata a privilegiare società che controllano infrastrutture considerate strategiche, in particolare semiconduttori, energia, data center, cybersecurity, difesa e telecomunicazioni avanzate.

In questo scenario SpaceX occupa una posizione difficilmente comparabile. Da una parte domina il mercato dei lanci orbitali commerciali grazie alla riutilizzabilità dei vettori Falcon 9. Dall’altra controlla Starlink, la più grande rete satellitare privata a bassa latenza oggi esistente. A questo si aggiunge Starship, il progetto industriale con cui Musk punta a ridurre drasticamente il costo di accesso allo spazio e ad ampliare la portata economica dell’intera space economy.

ETF, investitori retail e possibile domanda sul titolo

La quotazione potrebbe inoltre avere effetti rilevanti sugli stessi mercati finanziari visto che, come riporta Milano Finanza, l’ingresso di SpaceX negli indici azionari globali potrebbe generare consistenti flussi automatici da parte di ETF e fondi passivi i quali si troveranno “costretti” ad adeguare la rappresentanza degli strumenti gestiti

Fonte: Bloomberg

Possibile impatto degli ETF sulla IPO di SpaceX: domanda passiva attesa, acquisti dei fondi indicizzati e potenziali effetti sulla valutazione del titolo dopo la quotazione

I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri

Anche il coinvolgimento degli investitori retail potrebbe rappresentare un elemento di discontinuità rispetto alle IPO tradizionali. Reuters ha infatti riportato che Musk starebbe valutando una struttura in grado di riservare una quota significativa dell’offerta proprio agli investitori individuali, modificando almeno in parte il modello classico delle grandi quotazioni americane, storicamente dominate dagli investitori istituzionali.

Resta naturalmente aperta la questione più rilevante, vale a dire quale sia il reale business che il mercato intende premiare acquistando il titolo.

Infatti, dietro il nome SpaceX come abbiamo visto convivono oggi attività abbastanza diverse tra loro:

una società di lanci;

una rete globale di telecomunicazioni;

un contractor strategico per il governo americano;

una piattaforma infrastrutturale dati;

un progetto industriale ad altissima intensità di capitale come Starship.

Questa complessità operativa finisce per conferire alla futura IPO un interesse che probabilmente supera quello solitamente riservato al tradizionale settore tecnologico.

Space economy, AI e difesa: il contesto di mercato in cui arriva l’IPO SpaceX

L’IPO di SpaceX arriva in una fase che potremmo definire di transizione dei mercati finanziari, nella misura in cui Wall Street sta progressivamente ridefinendo le priorità strategiche degli investimenti aziendali spostando l’attenzione dalle piattaforme puramente digitali verso infrastrutture considerate essenziali per il prossimo ciclo economico e geopolitico.

Possibili multipli finanziari futuri di SpaceX a confronto con le Big Tech USA: valutazione IPO, crescita attesa di Starlink e premium attribuito dal mercato alla space economy globale

I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri

La nuova corsa globale alle infrastrutture spaziali

Negli ultimi anni il mercato ha premiato soprattutto società capaci di controllare asset infrastrutturali difficilmente replicabili e capaci di garantire un certo vantaggio competitivo o economic moat come i semiconduttori avanzati, cloud computing, data center, reti energetiche, cybersecurity, difesa e infrastrutture di comunicazione. Per contro, lo spazio, fino a pochi anni fa percepito come un settore marginale e fortemente dipendente dalla spesa pubblica, sta entrando prepotentemente in questa categoria.

La crescita di questo settore dell’economia avviene in un momento di significative trasformazioni cui stiamo assistendo e fatte di aumento vertiginoso della domanda di dati, digitalizzazione delle infrastrutture, inasprimento della competizione geopolitica con conseguente crescita della spesa militare nonché espansione dell’intelligenza artificiale e della potenza di calcolo.

In questo scenario, probabilmente gli investitori tendono a considerare SpaceX non tanto (o non solo) come una società aerospaziale tradizionale ma soprattutto come una piattaforma di infrastrutture integrata.

Dalla software economy alla infrastructure economy

Come solo accennato più su, Il contesto in cui arriva la quotazione è sensibilmente diverso rispetto alla stagione delle IPO del 2020-2021.

Allora Wall Street premiava soprattutto modelli fatti di immobilizzazioni non importanti nei bilanci (modelli asset-light), di piattaforme software e soprattutto focus su crescita degli utenti e dei fatturati. Oggi gli investitori sembrano invece privilegiare società che controllano infrastrutture fisiche ritenute strategiche e capaci di rappresentare barriere all’ingresso elevate.

A ben vedere, la stessa crescita dell’intelligenza artificiale ha contribuito ad accelerare questa trasformazione. Infatti, l’AI richiede grandi capacità computazionali, energia, reti dati e infrastrutture riportando l’attenzione su aziende capaci di controllare sistemi di infrastrutture complesse e soprattutto difficilmente replicabili. In due parole: vantaggio competitivo.

L’interesse crescente attorno a SpaceX sembra essere perfettamente inserito in questa ottica

Schema del modello di business di SpaceX: come Starlink, Falcon 9 e Starship alimentano la crescita della space economy tra telecomunicazioni satellitari, lanci spaziali e infrastrutture dati globali

I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri

La società controlla, infatti, contemporaneamente sistemi di lancio, infrastrutture satellitari, reti di telecomunicazione e proficui rapporti strategici con il governo americano. Un insieme di asset cui il mercato probabilmente è disposto a riconoscere un plus di valore in quanto considerate infrastrutture critiche.

La space economy sta cambiando natura

Notoriamente, anche nell’immaginario collettivo, per decenni l’economia spaziale è stata dominata tipicamente da governi e agenzie pubbliche mentre oggi il quadro appare molto diverso. La riduzione dei costi di lancio, la miniaturizzazione dei satelliti e la crescita della domanda di connettività globale hanno aperto la strada a una nuova fase dello spazio sul piano industriale.

In questo contesto, secondo le ricostruzioni riportate da Startmag e dalle analisi di Sacra, SpaceX avrebbe ormai costruito una posizione dominante frutto soprattutto di capacità nella frequenza dei lanci, nella riutilizzabilità dei vettori, nella distintiva integrazione verticale dei processi industriali e nel controllo della rete Starlink.

Rispetto al recente passato, una significativa discontinuità riguarda il fatto che lo spazio sta diventando rapidamente un business praticamente diffuso. Infatti, oggi le reti satellitari, ad esempio, non servono più soltanto alle missioni scientifiche o militari ma normalmente impiegate per servizi internet globali, nei mercati finanziari, per la navigazione, supply chain, agricoltura, logistica, osservazione terrestre, difesa, ed altro solo peer citare le applicazioni più rilevanti.

Questo spiega perché il mercato stia iniziando a considerare la space economy molto più vicina alle telecomunicazioni e alle infrastrutture strategiche che non all’industria aerospaziale tradizionale in senso stretto.

Amazon Kuiper e Europa: i rivali di SpaceX

Naturalmente la leadership di SpaceX non è eternamente al sicuro, al contrario, la crescita del settore come solitamente avviene nelle economie di mercato quale sostanzialmente viviamo sta attirando le “invidie” industriali di competitors tecnologici e industriali parimenti globali.

Il concorrente più pericoloso è probabilmente Project Kuiper di Amazon, il progetto satellitare sostenuto da Jeff Bezos attraverso Blue Origin e Amazon stessa. Qui l’obiettivo è costruire una rete globale naturalmente alternativa a Starlink, entrando nel mercato della connettività satellitare a bassa latenza.

A differenza dei tradizionali operatori telecom, però, un tratto comune a questi nuovi soggetti è il tentativo di controllare contemporaneamente le infrastrutture cloud, l’AI, le reti di dati, i satelliti e la stessa capacità di lancio. Da questo si capisce quanto diverse rispetto al passato siano le dinamiche all’interno del settore. Si sta trasformando la competizione spaziale in quella che potremmo definire come una “competizione infrastrutturale” ben più ampia.

La differenza principale è che SpaceX parte oggi con un vantaggio industriale accumulato in anni di investimenti che hanno reso possibile una maggiore frequenza dei lanci, una rete satellitare innovativa, relazioni consolidate con NASA e Pentagono e, soprattutto, quella integrazione verticale che in assoluto caratterizza la società rispetto ai competitors e che porta ad esempio Sacra a considerarla forse la principale barriera competitiva della società.

Difesa, geopolitica e reti satellitari strategiche

Uno degli aspetti più importanti del contesto competitivo riguarda il ritorno della geopolitica nelle infrastrutture tecnologiche con le guerre ibride e la cybersicurezza che stanno riportando al centro dell’attenzione proprio il controllo delle reti satellitari.

Il ruolo che sta svolgendo Starlink sul piano geopolitico sta modificato profondamente la percezione del settore. Infatti, per molti governi le reti satellitari private stanno diventando infrastrutture strategiche comparabili alle reti energetiche o ai sistemi di telecomunicazione terrestri.

Questo elemento contribuisce alla comprensione del perché quella di SpaceX sia significativamente diversa rispetto a gran parte delle precedenti IPO tecnologiche e del perché venga osservata con attenzione non soltanto da investitori tecnologici ma anche da fondi infrastrutturali, operatori della difesa e investitori istituzionali di portata globale.

Come guadagna SpaceX: il modello Starlink-Falcon 9-Starship che sta cambiando la space economy

Secondo l’analisi pubblicata da Sacra, il cambiamento più importante avvenuto negli ultimi anni riguarda la natura stessa del business di SpaceX.

La società nata per ridurre il costo di accesso allo spazio oggi genera la parte principale dei propri ricavi attraverso Starlink, la rete satellitare globale costruita grazie ai lanci Falcon 9.

Nel 2025 SpaceX avrebbe registrato oltre 18 miliardi di dollari di fatturato, contro gli 8,7 miliardi del 2023

Andamento del fatturato di SpaceX e crescita annuale dei ricavi: l’espansione di Starlink traina la valutazione della futura IPO e rafforza il ruolo della space economy nei mercati globali

I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri

Starlink è diventato il motore economico di SpaceX

Ma il dato interessante è che Starlink rappresenterebbe ormai la componente economicamente dominante del gruppo, con circa 10 miliardi di ricavi annuali

Andamento dei ricavi di Starlink e crescita annuale del fatturato: la rete satellitare di SpaceX è diventata il principale driver della valutazione della futura IPO SpaceX

I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri

Questo significa che SpaceX non dipende più soltanto dai lanci spaziali ma sta progressivamente diventando quella piattaforma infrastrutturale globale e diversificata cui più volte abbiamo fatto riferimento, ciò che ha contribuito probabilmente in modo decisivo alla modificata percezione presso gli investitori.

Il vantaggio competitivo di SpaceX non deriva infatti soltanto dalla tecnologia dei razzi, ma probabilmente dalla capacità di usare ogni nuovo business per rafforzare quelli già esistenti.

Il circolo virtuoso del modello SpaceX: più lanci Falcon 9 riducono i costi operativi, accelerano la crescita di Starlink e aumentano redditività, scala industriale e vantaggio competitivo nella space economy globale

I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri

I lanci Falcon 9 permettono di mettere in orbita la costellazione Starlink a costi inferiori rispetto ai concorrenti. Starlink genera ricavi ricorrenti e flussi finanziari crescenti. Questi flussi finanziano nuovi razzi, nuovi satelliti, nuove infrastrutture e nuovi programmi come Starship.

Si crea così un sistema industriale che tende praticamente ad autoalimentarsi e che, a ogni ciclo, rende più difficile per i rivali colmare il divario accumulato.

Falcon 9 e la riutilizzabilità che ha rivoluzionato i lanci spaziali

Il cuore di questo vantaggio resta sicuramente Falcon 9. Secondo Sacra, SpaceX ha trasformato il settore grazie proprio alla riutilizzabilità dei booster, riducendo drasticamente il costo operativo dei lanci e aumentando contemporaneamente la frequenza delle missioni stesse.

Sempre secondo quanto riportato da Sacra, Falcon 9 ha ormai completato oltre 315 lanci con più di 260 riutilizzi riusciti dei primi stadi e un tasso di successo superiore al 99% permettendo non solo un significativo risparmio economico ma, grazie all’enorme aumento del numero di missioni annuali, ha potuto accelerare continuamente l’apprendimento operativo, la capacità produttiva, l’efficienza logistica ed il tasso di sfruttamento delle infrastrutture rendendo possibili virtuose economie di scala difficili per i competitors.

Il vantaggio competitivo costruito attraverso integrazione verticale e frequenza dei lanci

Secondo Sacra, uno dei punti centrali del modello SpaceX è il controllo diretto dell’intera catena industriale. La società produce internamente circa il 70% dei componenti Falcon 9 e controlla direttamente la progettazione, la produzione i lanci, i satelliti e le infrastrutture terrestri.

Questo approccio consente a SpaceX di ridurre i costi molto più rapidamente rispetto ai rivali e di modificare velocemente prodotti e tecnologie senza dipendere da fornitori esterni. Abbiamo evidenza di tutto ciò osservando come la rete sia cresciuta con velocità eccezionale passando da 10.000 utenti del 2021 a 9 milioni nel 2026, con la costellazione che conta ormai quasi 9.500 satelliti operativi in orbita bassa.

Anche i terminali utente mostrano una dinamica assolutamente simile con il prezzo iniziale di circa 3.000 dollari che progressivamente è sceso fino a circa 600 dollari grazie alle economie di scala e alla produzione interna di cui abbiamo parlato.

Nel frattempo, Starlink ha ampliato continuamente il proprio mercato vantando presenza nel settore non solo residenziale ma anche dell’aviazione, marittimo, imprese e governi.

Perché SpaceX continua ad aumentare il divario rispetto ai concorrenti

Se Starlink rappresenta il presente economico di SpaceX, Starship potrebbe rappresentare il il progetto capace di aumentare nuovamente la scala industriale. Secondo Sacra, l’obiettivo del programma è costruire un sistema completamente riutilizzabile capace di aumentare drasticamente il carico trasportabile e ridurre ulteriormente il costo di accesso allo spazio.

Se Starship dovesse raggiungere gli obiettivi dichiarati, SpaceX potrebbe lanciare più satelliti per missione abbassando ulteriormente i costi. Questo permetterebbe anche di acelerare la crescita di Starlink grazie all’aumento della frequenza dei lanci e all’apertura di nuovi mercati spaziali.

Questo ci permette anche di accennare ad un altro elemento centrale del modello SpaceX, vale a dire che la società non utilizza i profitti per stabilizzare il business esistente, ma piuttosto per finanziare continuamente la propria capacità industriale futura creando nuovi vantaggi competitivi con cui rendoere ancora più difficile l’ingresso ai concorrenti.

Secondo Sacra, questa dinamica potrebbe estendersi nei prossimi anni verso la produzione di infrastrutture, servizi ed elaborazione AI in orbita oltre che nuove reti satellitari avanzate.

In altre parole, SpaceX continua a evolversi perché il suo modello economico non si limita a monetizzare tecnologie esistenti. Utilizza ogni nuova fase di crescita per costruire la successiva.

IPO SpaceX: cosa potrebbe significare la quotazione per azienda e investitori

Perché il mercato considera SpaceX qualcosa di diverso da una normale IPO

Il quadro descritto fin qui contribuisce in modo determinante alla comprensione del perché la quotazione di SpaceX renda particolarmente difficile il confronto con le grandi quotazioni del passato, certamente con le più recenti tradizionali IPO tecnologiche. SpaceX arriva all’IPO in una posizione molto diversa rispetto a molte società growth che in passato hanno debuttato a Wall Street con business ancora incompleti e spesso privi di redditività. La società dispone già di una rete satellitare operativa, di ricavi miliardari, di una leadership consolidata nei lanci spaziali e di rapporti strutturali con il governo americano.

IPO SpaceX, cosa potrebbe spingere la domanda sulla quotazione

Uno degli aspetti più interessanti evidenziati dal report riguarda il possibile squilibrio tra la quantità di investitori interessati all’IPO e il numero di azioni effettivamente disponibili sul mercato.

Secondo MarketScreener, la domanda potrebbe risultare eccezionalmente elevata per una combinazione di fattori che raramente si presentano contemporaneamente. Certamente esiste la forte riconoscibilità del marchio costruito da Elon Musk negli ultimi anni. Falcon 9, Starlink e Starship hanno trasformato SpaceX in uno dei simboli tecnologici più conosciuti al mondo, ben oltre il settore aerospaziale.

Tuttavia, per anni molte delle società private più importanti della nuova economia sono rimaste fuori dai mercati quotati, finanziandosi attraverso capitale privato ampiamente disponibile a condividere il rischio d’impresa. Oggi SpaceX rappresenta invece un caso di ampio accesso a questo tipo di business da parte degli investitori pubblici.

A questo si aggiunge il tema della gestione passiva. Secondo MarketScreener, una futura inclusione negli indici potrebbe costringere ETF e fondi indicizzati ad acquistare automaticamente grandi quantità di azioni, alimentando ulteriormente la domanda iniziale sul titolo.

Si tratta di dinamiche che possono produrre effetti ambivalenti. Visto che una domanda iniziale estremamente forte può sostenere le quotazioni, ma allo stesso tempo rischia di accentuare la volatilità e di spingere temporaneamente il prezzo ben oltre i ragionevoli fondamentali economici della società.

Quanto futuro è già incorporato nella valutazione di SpaceX

La questione più delicata riguarda la relazione tra la valutazione attribuita a SpaceX e le aspettative sul suo sviluppo futuro.

Infatti, il mercato potrebbe non stare valutando soltanto il business esistente. Una parte significativa del valore attribuito alla società potrebbe riflette ipotesi estremamente ambiziose sulla crescita di Starlink, sull’espansione della space economy, sul successo operativo di Starship e sul ruolo crescente delle reti satellitari nell’economia globale.

In altre parole, il prezzo dell’IPO potrebbe incorporare non soltanto ciò che SpaceX è oggi, ma soprattutto ciò che gli investitori immaginano possa diventare nei prossimi anni.

Una circostanza che rende oggettivamente complessa qualsiasi valutazione sulla convenienza dell’operazione anche perché si tratta di un business che non presenta un robusto track record cui fare riferimento.

Secondo MarketScreener, molte delle attività considerate più promettenti richiederanno ancora investimenti enormi, tempi lunghi e una capacità di esecuzione industriale estremamente elevata e Starship potrebbe rappresentare il caso più evidente. Il progetto viene considerato potenzialmente rivoluzionario per l’intera economia dello spazio, ma anche uno dei programmi industriali più costosi e complessi mai affrontati da una società privata.

Quando il mercato assegna valutazioni molto elevate a business che devono ancora completare la propria maturazione economica, diventa inevitabilmente più difficile distinguere tra crescita strutturale e aspettative eccessive.

I rischi legati a governance, capitale e concentrazione del potere

Il documento dedica ampio spazio anche al tema della governance, considerato uno degli elementi più particolari della futura IPO.

Secondo quanto si legge nel prospetto pubblico relativo all’IPO depositato presso la SEC, Elon Musk e una ristretta cerchia di insider manterrebbero il controllo della società anche dopo la quotazione. Per alcuni versi questo potrebbe rappresentare un elemento positivo nella misura in cui si accetta l’idea che gran parte del successo di SpaceX viene associato proprio alla capacità del fondatore di prendere decisioni, spesso aggressive, e di sostenere investimenti molto rischiosi su orizzonti temporali anche lunghi.

L’idea è che la stessa struttura che ha permesso alla società di accelerare nello sviluppo di Falcon 9, Starlink e Starship potrebbe quindi continuare a garantire continuità strategica anche dopo l’ingresso in Borsa.

Ma non può essere sottovalutata l’esistenza di rischi significativi visto che una governance fortemente concentrata aumenta inevitabilmente la dipendenza dal fondatore e riduce il peso degli azionisti ordinari nei processi decisionali. Inoltre, l’espansione dell’ecosistema Musk tra SpaceX, xAI, X e Tesla potrebbe creare nel tempo una crescente complessità industriale oltre che regolamentare.

Una interconnessione tra società diverse che potrebbe rendere più difficile valutare con precisione i confini economici dei singoli business e aumentare i rischi di governance percepiti dal mercato.

Più che una semplice quotazione, un test per il mercato

Curiosamente l’operazione potrebbe diventare un test per l’intero mercato. Per anni le aziende tecnologiche più importanti hanno preferito restare private il più a lungo possibile, riducendo la presenza di grandi società innovative sui mercati pubblici. SpaceX potrebbe invertire almeno in parte questa dinamica.

Da una parte emerge il potenziale eccezionale di una società che potrebbe occupare una posizione centrale nella futura economia delle infrastrutture globali mentre dall’altra resta evidente quanto della valutazione dipenda ancora da scenari futuri che il mercato deve necessariamente anticipare senza poterli misurare con sufficiente attendibilità.

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