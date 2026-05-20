Azioni UniCredit: utili Q1 2026, offerta Commerzbank

UniCredit S.p.A. (UCG) viene scambiata a €71,07 nella sessione pomeridiana europea alle 13:13 UTC del 18 maggio 2026, all'interno di un range intraday di €70,27–€71,69. I rendimenti passati non sono un indicatore affidabile dei risultati futuri.

Il sentiment attorno al titolo continua a essere influenzato dall'offerta pubblica di acquisto non sollecitata interamente in azioni per Commerzbank, lanciata formalmente il 5 maggio 2026 (Reuters, 5 maggio 2026). Secondo l'offerta, UniCredit propone 0,485 nuove azioni UniCredit per ogni azione Commerzbank in un'operazione valutata circa €35 miliardi (Barron's, 4 maggio 2026). UniCredit detiene attualmente circa il 29% di Commerzbank e mira ad aumentare la propria partecipazione oltre la soglia del 30% prevista dalla legge tedesca sulle acquisizioni, con approvazioni regolamentari attese nel Q3 2026 (CNBC, 8 maggio 2026). L'offerta segue un utile netto record nel Q1 2026 di €3,22 miliardi, in aumento del 16% su base annua, che ha spinto il management ad alzare la guidance sull'utile netto per l'intero 2026 ad almeno €11 miliardi (Reuters, 5 maggio 2026). La BCE ha mantenuto invariato il tasso sui depositi al 2% nella riunione del 30 aprile 2026, citando intensificati rischi al rialzo per l'inflazione e rischi al ribasso per la crescita come parte del contesto più ampio per il settore finanziario europeo (Banca Centrale Europea, 30 aprile 2026).

Azioni UniCredit: l'offerta Commerzbank definisce le prospettive di terze parti

Al 18 maggio 2026, le previsioni di terze parti sulle azioni UniCredit riflettono una posizione generalmente costruttiva, con rating di consenso su Outperform o equivalente presso i principali aggregatori. Queste valutazioni sono state influenzate dai risultati record del Q1 2026 e dall'offerta di scambio interamente in azioni in corso per Commerzbank.

Yahoo Finance (panoramica consenso)

Yahoo Finance riporta un target di prezzo medio a 12 mesi di €79,88 per UCG, basato su 17 analisti contributori. La cifra è stata rilevata il giorno prima del lancio formale dell'offerta per Commerzbank da parte di UniCredit e riflette i modelli degli intermediari aggiornati dopo la pubblicazione dei risultati del Q1 2026 (Yahoo Finance, 4 maggio 2026).

MarketBeat (consenso intermediari)

MarketBeat assegna a UCG un rating di consenso Moderate Buy, basato su sette valutazioni di analisti raccolte nei precedenti 12 mesi, comprendenti cinque raccomandazioni Buy, una Hold e una Sell. L'aggregatore rileva che il rating è rimasto sostanzialmente stabile nonostante la continua incertezza sull'esecuzione dell'operazione legata alla transazione Commerzbank (MarketBeat, 11 maggio 2026).

MarketScreener (consenso aggregato)

MarketScreener compila 17 contributi di analisti e registra un consenso medio di Outperform, con un target di prezzo medio a 12 mesi di €83,66, un target massimo di €96 e un target minimo di €72, rispetto a una chiusura di €71,16 al momento della pubblicazione. Lo spread di €72–€96 tra le stime minime e massime riflette ipotesi divergenti sulla diluizione dell'operazione Commerzbank, sulla normalizzazione dei tassi BCE e sulla traiettoria degli utili di UniCredit (MarketScreener, 14 maggio 2026).

UniCredit Investor Relations (consenso sell-side)

UniCredit Investor Relations raccoglie i contributi di 15 intermediari con rating e riporta un target di prezzo medio a 12 mesi di €83,74, con il 67% dei contributori che mantiene un rating equivalente a Buy e il 33% un Hold; non sono registrati rating Sell. Il consenso incorpora anche una stima media dell'EPS dichiarato per il 2026 di €7,40, in aumento a €8,37 nel 2027, con tutte le cifre che riflettono il round di presentazioni precedente ai risultati del Q1 2026 (UniCredit Investor Relations, 16 aprile 2026).

In queste fonti, i target di prezzo a 12 mesi per UCG si concentrano nell'intervallo €80–€84 su base consensuale, con la stima individuale massima che raggiunge €96. I temi comuni sono lo slancio degli utili record, la capacità di restituzione del capitale e l'incertezza materiale sull'esito e sul potenziale impatto diluitivo dell'offerta di scambio per Commerzbank.

Le previsioni di terze parti sono intrinsecamente incerte, poiché non possono tenere pienamente conto di sviluppi di mercato inattesi. I rendimenti passati non sono un indicatore affidabile dei risultati futuri.

Ultimi risultati UniCredit: risultati Q1 2026

UniCredit ha riportato un utile netto di €3,22 miliardi per il primo trimestre del 2026, in aumento del 16% su base annua, superando le stime di consenso degli analisti. I ricavi netti sono stati pari a €6,40 miliardi, mentre il rendimento del capitale tangibile (RoTE – l'utile generato rispetto al valore contabile tangibile del capitale) si è attestato al 23,4% (UniCredit Investor Relations, 5 maggio 2026).

Dopo i risultati, il management ha alzato la guidance sull'utile netto per l'intero 2026 ad almeno €11 miliardi, rispetto al precedente obiettivo di oltre €10 miliardi, e ha confermato la continuazione del programma di distribuzione del capitale (Reuters, 5 maggio 2026). La banca ha anche lanciato la sua offerta di scambio interamente in azioni per Commerzbank, secondo cui offre 0,485 nuove azioni UniCredit per ogni azione Commerzbank in un'operazione valutata circa €35 miliardi (Commerzbank, 5 maggio 2026). I risultati del Q1 2026 sono stati pubblicati il 5 maggio 2026 tramite il canale ufficiale di investor relations di UniCredit. Il prossimo evento di risultati programmato è la pubblicazione degli utili del Q2 2026, senza una data confermata al 18 maggio 2026.

I rendimenti passati non sono un indicatore affidabile dei risultati futuri.

Prezzo azioni UCG: panoramica tecnica

Il prezzo delle azioni UCG viene scambiato a €71,07 nella sessione pomeridiana europea alle 13:13 UTC del 18 maggio 2026, posizionandosi sopra l'intero cluster di medie mobili semplici giornaliere, con le SMA a 20, 50, 100 e 200 giorni rispettivamente a circa €68, €66, €69 e €67. Il prezzo attuale si mantiene sopra tutti e quattro i livelli, mentre l'allineamento 20-su-50 rimane intatto, mantenendo il trend di breve termine costruttivo sul grafico giornaliero. La media mobile Hull (a nove periodi) a €71,72 si posiziona marginalmente sopra il prezzo attuale, suggerendo che lo slancio si sta consolidando attorno al livello corrente.

Gli indicatori di momentum di TradingView mostrano l'indice di forza relativa a 14 giorni a 58,04, nell'intervallo neutrale superiore, coerente con un impulso al rialzo in ripresa ma non eccessivo. L'indice direzionale medio (14) segna 16,39, indicando un trend di modesta forza piuttosto che un movimento direzionale fermamente stabilito.

Sul lato superiore, il pivot R1 classico a €71,79 si trova immediatamente sopra il prezzo attuale. Una chiusura giornaliera sopra quel livello riporterebbe in vista l'area R2 a €77,96. In caso di ribassi, il punto pivot classico a €66,53 rappresenta il supporto di riferimento iniziale, mentre il livello della SMA a 100 giorni vicino a €69,24 fornisce il cuscinetto più immediato. Un movimento sotto quel livello di media mobile potrebbe rischiare un test verso il livello S1 a €60,36 (TradingView, 18 maggio 2026).

Questa è un'analisi tecnica a scopo informativo e non costituisce consulenza finanziaria o una raccomandazione di acquisto o vendita di alcuno strumento.

Storico prezzo azioni UniCredit (2024–2026)

Il prezzo delle azioni UCG ha aperto maggio 2024 intorno a €36, rimanendo in gran parte in un range mentre il sentiment bancario italiano restava cauto tra segnali contrastanti della BCE. Il titolo ha fatto progressi costanti nella seconda metà del 2024, chiudendo l'anno a €38,57 il 30 dicembre 2024, prima di accelerare bruscamente all'inizio del 2025 dopo che il management ha svelato il piano strategico 'Unlocked' con ambiziosi obiettivi di restituzione del capitale.

Il movimento più forte è arrivato nel Q1 2025, con il titolo che è salito da circa €40 a gennaio fino ai €50 alti in primavera. Un'inversione brusca è seguita all'inizio di aprile 2025, quando la turbolenza di mercato più ampia legata agli annunci tariffari statunitensi ha spinto UCG a un minimo intraday di €38,87 il 7 aprile 2025. Il titolo si è ripreso rapidamente, risalendo sopra €55 entro maggio 2025 e continuando al rialzo durante l'estate e l'autunno, supportato da utili solidi e da crescenti speculazioni su una potenziale mossa su Commerzbank.

Quel catalizzatore dell'operazione si è concretizzato all'inizio del 2026, spingendo UCG a un picco intraday di €79,86 il 10 febbraio 2026 – il livello più alto nella finestra di due anni – quando UniCredit ha confermato il suo aumento di capitale prima di un'offerta formale. È seguito un ritracciamento, con il titolo che è tornato verso i €60 medi entro fine marzo 2026 tra incertezza sull'esecuzione dell'operazione e sentiment più ampio di avversione al rischio, prima di recuperare a €71,08 il 18 maggio 2026. A quel livello, era circa lo 0,2% più alto da inizio anno e il 24,7% più alto su base annua, ma circa l'11,0% sotto il picco di febbraio.