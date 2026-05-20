Eni S.p.A. (ENI) scambia a €24 nelle prime contrattazioni europee alle 11:32 UTC del 18 maggio 2026, appena sopra il range intraday odierno di €23,42–€23,98.

Il titolo è stato sostenuto dal recupero del greggio Brent, che scambiava oltre i $110 al barile a metà maggio 2026, poiché le interruzioni hanno colpito le rotte marittime dello Stretto di Hormuz nel contesto del conflitto USA-Iran (Fortune, 12 maggio 2026). A livello aziendale, gli azionisti di Eni hanno approvato un programma di buyback fino a €4 miliardi durante l'assemblea annuale del 6 maggio 2026 (OilPrice.com, 6 maggio 2026). La prima tranche è già in corso, incluso l'acquisto di 875.813 azioni a un prezzo medio ponderato di €22,84 l'8 maggio 2026 (Eni, 13 maggio 2026). Eni ha inoltre registrato una crescita della produzione upstream del 9% anno su anno nel Q1 2026, con la società che ha citato una generazione di cassa superiore alle attese nonostante la maggiore volatilità del mercato energetico (Reuters, 13 maggio 2026).

Azioni Eni: gli analisti di terze parti valutano buyback e Brent

Al 18 maggio 2026, le previsioni di terze parti sulle azioni Eni mostrano una view più costruttiva sul titolo dalla fine di aprile 2026, a seguito della pubblicazione degli utili Q1 2026 di Eni, dell'innalzamento della guidance sui ritorni di capitale e del movimento del Brent.

Erste Group Bank (revisione EPS FY2026, Strong Buy)

L'analista di Erste Group Bank H. Engel ha ridotto la stima EPS FY2026 per Eni a $5,94 da $6,06, mantenendo un rating Strong Buy in una nota pubblicata. Engel ha anche emesso una stima EPS FY2027 di $5,57. La revisione riflette le ipotesi aggiornate sui prezzi delle materie prime dopo che i risultati del Q1 2026 sono risultati leggermente inferiori alle aspettative del consenso (MarketBeat, 11 maggio 2026).

DBS Bank (upgrade del rating, Moderate Buy)

DBS Bank ha alzato il rating sulle azioni quotate al NYSE di Eni (ticker: E) da Hold a Moderate Buy, citando una maggiore fiducia nel profilo rischio/rendimento del titolo ai livelli attuali. L'upgrade si allinea con il più ampio cambiamento nel sentiment degli analisti a seguito dell'innalzamento della guidance di Eni e della continua attività di buyback. Il target consensuale di MarketBeat di $42,30 riflette la copertura di 14 analisti (MarketBeat, 1° maggio 2026).

MarketBeat (consenso Wall Street, 16 maggio 2026)

La copertura aggregata di MarketBeat di 14 analisti di Wall Street assegna a Eni (NYSE: E) un target price medio a 12 mesi di $42,30, all'interno di un range di $28–$64,30, insieme a un rating consensuale Moderate Buy. I sei rating Buy e tre Strong Buy superano i cinque rating Hold, mentre l'ampio spread dei target riflette diverse ipotesi sul Brent, sulla struttura satellitare di Eni e sull'esecuzione della transizione energetica (MarketBeat, 16 maggio 2026).

MarketScreener (consenso multi-broker, BIT: ENI)

Il panel di 21 analisti di MarketScreener che copre le azioni quotate a Milano di Eni assegna un target price medio a 12 mesi di €25,33, con una stima massima di €30. Il rating consensuale medio è Outperform, con il target medio che si posiziona circa il 7,7% sopra la chiusura allora prevalente di €23,52. Ciò avviene in un contesto di sentiment broker ampiamente positivo sulla guidance innalzata di Eni per il cash flow 2026 e sul programma di buyback ampliato (MarketScreener, 17 maggio 2026).

Investing.com (consenso analisti, BIT: ENI)

La schermata consensuale di Investing.com, basata su 22 analisti che coprono le azioni quotate a Milano, posiziona il target price medio a 12 mesi a €25,33, con una stima massima di €30 e un consenso Buy complessivo composto da 11 rating Buy e 12 Hold. I dati riflettono le revisioni post-Q1 2026, con gli analisti che valutano la guidance operativa innalzata di Eni e la crescita della produzione upstream rispetto alla sua continua sensibilità ai movimenti del prezzo del Brent (Investing.com, 16 maggio 2026).

Sintesi: tra queste fonti, i target consensuali a 12 mesi per le azioni quotate a Milano di Eni convergono vicino a €25,33, con le stime individuali più rialziste che si estendono verso €30 per le azioni quotate a Milano e $64,30 per le azioni quotate al NYSE. I temi comuni includono il programma di buyback ampliato di Eni, l'innalzamento della guidance post-Q1 e la sensibilità al prezzo del Brent come variabile principale tra le stime individuali.

Le previsioni e le stime di terze parti sono intrinsecamente incerte, poiché non possono tenere pienamente conto di sviluppi di mercato imprevisti. I risultati passati non sono un indicatore affidabile dei risultati futuri.

Utili Eni: risultati Q1 2026 e prossime date

Eni ha riportato i suoi risultati finanziari del Q1 2026 il 23 aprile 2026, registrando una crescita della produzione upstream del 9% anno su anno, sebbene l'utile netto rettificato sia risultato leggermente inferiore alle aspettative degli analisti. Nonostante il mancato raggiungimento delle stime sugli utili, Eni ha innalzato la sua guidance sul cash flow operativo 2026 del 20%, citando prezzi delle materie prime più forti e performance operativa sostenuta nel suo portafoglio di esplorazione e produzione (Investing.com, 24 aprile 2026).

Durante l'assemblea generale annuale tenutasi il 6 maggio 2026, gli azionisti hanno approvato un programma di buyback fino a €4 miliardi, con la prima tranche già in corso. Il consiglio ha inoltre confermato l'AD Claudio Descalzi per un quinto mandato record, garantendo continuità mentre Eni avanza nel suo piano di transizione multi-energetica fino al 2030 (Eni, 7 maggio 2026).

Erste Group Bank ha rivisto la sua stima di utile per azione FY2026 a $6,06 da $4,32 a seguito della pubblicazione del Q1, identificando l'innalzamento della guidance e lo slancio produttivo come i principali driver della sua revisione al rialzo (MarketBeat, 30 aprile 2026). Il prossimo aggiornamento programmato sui risultati di Eni è il report Q2 2026, con la riunione del Consiglio di Amministrazione fissata per il 28 luglio 2026 e i risultati previsti per il 29 luglio 2026 (Eni, 18 maggio 2026).

Prezzo azioni ENI: panoramica tecnica

Il prezzo delle azioni ENI scambia a €24 alle 11:32 UTC del 18 maggio 2026, mantenendosi sopra il suo cluster chiave di medie mobili. Le medie mobili semplici a 20/50/100/200 giorni si attestano a circa €21 / €19,30 / €19 / €18,60, con il prezzo che scambia sopra tutti e quattro i livelli, secondo i dati di TradingView.

Anche gli indicatori di momentum puntano a un quadro tecnico positivo nel breve termine. L'indice di forza relativa a 14 giorni segna 64,66, posizionandosi sotto la soglia di ipercomprato comunemente monitorata di 70. L'indice direzionale medio a 31,15 segnala un trend consolidato, coerente con un momentum direzionale piuttosto che un ambiente di range.

Sul lato superiore, il pivot R1 classico a €22,05 rappresenta il riferimento più vicino sopra il prezzo attuale; una chiusura giornaliera sopra quel livello metterebbe in vista l'area R2 vicino a €24,14. La media mobile Hull (9 periodi) a €23,33 si colloca tra questi due livelli e potrebbe fungere da riferimento intermedio.

In caso di ritracciamenti, il punto pivot classico a €19,59 segna il supporto iniziale, seguito dalla media mobile semplice a 50 giorni vicino a €19,30. La perdita di quel supporto delle medie mobili potrebbe portare in focus la media mobile semplice a 100 giorni vicino a €19 e, se anche questa cedesse, il pivot S1 classico a €17,50 (TradingView, 18 maggio 2026).

Questa è un'analisi tecnica a scopo puramente informativo e non costituisce consulenza finanziaria o raccomandazione di acquisto o vendita di alcuno strumento.

Storico prezzo azioni Eni (2024–2026)

Il prezzo delle azioni ENI ha chiuso a circa €14,74 a fine maggio 2024, scambiando in una banda relativamente ristretta durante l'estate mentre i prezzi del petrolio rimanevano in range e il più ampio contesto fiscale italiano manteneva cauto l'appetito degli investitori. Il titolo è scivolato al ribasso verso fine anno, chiudendo il 2024 vicino a €13,10, mentre il Brent si indeboliva e il sentiment del settore energetico peggiorava nei mercati europei.

Il 2025 si è aperto a €13,50 e ha trascorso gran parte della prima metà oscillando tra circa €13 e €14,50, con il movimento principale arrivato a inizio aprile. Un'ampia svendita azionaria globale legata all'annuncio di tariffe statunitensi radicali ha trascinato ENI a un minimo biennale di €11,28 il 9 aprile 2025; le azioni erano risalite a circa €14,34 entro il 2 aprile, per poi scendere sotto quel livello nella successiva debacle. Da lì, il titolo si è ricostruito costantemente durante l'estate e l'autunno, raggiungendo un massimo 2025 di €16,61 a novembre, prima di chiudere l'anno vicino a €16,18 – un guadagno di circa il 23% dall'apertura di gennaio.

Il 2026 ha portato movimenti di prezzo più ampi. Le azioni hanno aperto a €16,44 a gennaio e sono salite bruscamente, raggiungendo un massimo di periodo di €24,85 il 7 aprile 2026, prima di ripiegare verso l'area €22–€23 a inizio maggio in mezzo alla volatilità dei mercati del greggio.

ENI ha chiuso a €23,94 il 18 maggio 2026, in rialzo di circa il 45,6% da inizio anno e di circa l'82,5% anno su anno.