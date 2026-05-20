Previsioni azioni Eni: approvato buyback da €4 miliardiLe prospettive di Eni per maggio 2026 riflettono l'approvazione del buyback da €4 miliardi, la crescita del 9% della produzione upstream nel Q1 e l'esposizione al Brent oltre i $110. I risultati passati non sono un indicatore affidabile dei risultati futuri.
Eni S.p.A. (ENI) scambia a €24 nelle prime contrattazioni europee alle 11:32 UTC del 18 maggio 2026, appena sopra il range intraday odierno di €23,42–€23,98.
Il titolo è stato sostenuto dal recupero del greggio Brent, che scambiava oltre i $110 al barile a metà maggio 2026, poiché le interruzioni hanno colpito le rotte marittime dello Stretto di Hormuz nel contesto del conflitto USA-Iran (Fortune, 12 maggio 2026). A livello aziendale, gli azionisti di Eni hanno approvato un programma di buyback fino a €4 miliardi durante l'assemblea annuale del 6 maggio 2026 (OilPrice.com, 6 maggio 2026). La prima tranche è già in corso, incluso l'acquisto di 875.813 azioni a un prezzo medio ponderato di €22,84 l'8 maggio 2026 (Eni, 13 maggio 2026). Eni ha inoltre registrato una crescita della produzione upstream del 9% anno su anno nel Q1 2026, con la società che ha citato una generazione di cassa superiore alle attese nonostante la maggiore volatilità del mercato energetico (Reuters, 13 maggio 2026).
Azioni Eni: gli analisti di terze parti valutano buyback e Brent
Al 18 maggio 2026, le previsioni di terze parti sulle azioni Eni mostrano una view più costruttiva sul titolo dalla fine di aprile 2026, a seguito della pubblicazione degli utili Q1 2026 di Eni, dell'innalzamento della guidance sui ritorni di capitale e del movimento del Brent.
Erste Group Bank (revisione EPS FY2026, Strong Buy)
L'analista di Erste Group Bank H. Engel ha ridotto la stima EPS FY2026 per Eni a $5,94 da $6,06, mantenendo un rating Strong Buy in una nota pubblicata. Engel ha anche emesso una stima EPS FY2027 di $5,57. La revisione riflette le ipotesi aggiornate sui prezzi delle materie prime dopo che i risultati del Q1 2026 sono risultati leggermente inferiori alle aspettative del consenso (MarketBeat, 11 maggio 2026).
DBS Bank (upgrade del rating, Moderate Buy)
DBS Bank ha alzato il rating sulle azioni quotate al NYSE di Eni (ticker: E) da Hold a Moderate Buy, citando una maggiore fiducia nel profilo rischio/rendimento del titolo ai livelli attuali. L'upgrade si allinea con il più ampio cambiamento nel sentiment degli analisti a seguito dell'innalzamento della guidance di Eni e della continua attività di buyback. Il target consensuale di MarketBeat di $42,30 riflette la copertura di 14 analisti (MarketBeat, 1° maggio 2026).
MarketBeat (consenso Wall Street, 16 maggio 2026)
La copertura aggregata di MarketBeat di 14 analisti di Wall Street assegna a Eni (NYSE: E) un target price medio a 12 mesi di $42,30, all'interno di un range di $28–$64,30, insieme a un rating consensuale Moderate Buy. I sei rating Buy e tre Strong Buy superano i cinque rating Hold, mentre l'ampio spread dei target riflette diverse ipotesi sul Brent, sulla struttura satellitare di Eni e sull'esecuzione della transizione energetica (MarketBeat, 16 maggio 2026).
MarketScreener (consenso multi-broker, BIT: ENI)
Il panel di 21 analisti di MarketScreener che copre le azioni quotate a Milano di Eni assegna un target price medio a 12 mesi di €25,33, con una stima massima di €30. Il rating consensuale medio è Outperform, con il target medio che si posiziona circa il 7,7% sopra la chiusura allora prevalente di €23,52. Ciò avviene in un contesto di sentiment broker ampiamente positivo sulla guidance innalzata di Eni per il cash flow 2026 e sul programma di buyback ampliato (MarketScreener, 17 maggio 2026).
Investing.com (consenso analisti, BIT: ENI)
La schermata consensuale di Investing.com, basata su 22 analisti che coprono le azioni quotate a Milano, posiziona il target price medio a 12 mesi a €25,33, con una stima massima di €30 e un consenso Buy complessivo composto da 11 rating Buy e 12 Hold. I dati riflettono le revisioni post-Q1 2026, con gli analisti che valutano la guidance operativa innalzata di Eni e la crescita della produzione upstream rispetto alla sua continua sensibilità ai movimenti del prezzo del Brent (Investing.com, 16 maggio 2026).
Le previsioni e le stime di terze parti sono intrinsecamente incerte, poiché non possono tenere pienamente conto di sviluppi di mercato imprevisti. I risultati passati non sono un indicatore affidabile dei risultati futuri.
Utili Eni: risultati Q1 2026 e prossime date
Eni ha riportato i suoi risultati finanziari del Q1 2026 il 23 aprile 2026, registrando una crescita della produzione upstream del 9% anno su anno, sebbene l'utile netto rettificato sia risultato leggermente inferiore alle aspettative degli analisti. Nonostante il mancato raggiungimento delle stime sugli utili, Eni ha innalzato la sua guidance sul cash flow operativo 2026 del 20%, citando prezzi delle materie prime più forti e performance operativa sostenuta nel suo portafoglio di esplorazione e produzione (Investing.com, 24 aprile 2026).
Durante l'assemblea generale annuale tenutasi il 6 maggio 2026, gli azionisti hanno approvato un programma di buyback fino a €4 miliardi, con la prima tranche già in corso. Il consiglio ha inoltre confermato l'AD Claudio Descalzi per un quinto mandato record, garantendo continuità mentre Eni avanza nel suo piano di transizione multi-energetica fino al 2030 (Eni, 7 maggio 2026).
Erste Group Bank ha rivisto la sua stima di utile per azione FY2026 a $6,06 da $4,32 a seguito della pubblicazione del Q1, identificando l'innalzamento della guidance e lo slancio produttivo come i principali driver della sua revisione al rialzo (MarketBeat, 30 aprile 2026). Il prossimo aggiornamento programmato sui risultati di Eni è il report Q2 2026, con la riunione del Consiglio di Amministrazione fissata per il 28 luglio 2026 e i risultati previsti per il 29 luglio 2026 (Eni, 18 maggio 2026).
Prezzo azioni ENI: panoramica tecnica
Il prezzo delle azioni ENI scambia a €24 alle 11:32 UTC del 18 maggio 2026, mantenendosi sopra il suo cluster chiave di medie mobili. Le medie mobili semplici a 20/50/100/200 giorni si attestano a circa €21 / €19,30 / €19 / €18,60, con il prezzo che scambia sopra tutti e quattro i livelli, secondo i dati di TradingView.
Anche gli indicatori di momentum puntano a un quadro tecnico positivo nel breve termine. L'indice di forza relativa a 14 giorni segna 64,66, posizionandosi sotto la soglia di ipercomprato comunemente monitorata di 70. L'indice direzionale medio a 31,15 segnala un trend consolidato, coerente con un momentum direzionale piuttosto che un ambiente di range.
Sul lato superiore, il pivot R1 classico a €22,05 rappresenta il riferimento più vicino sopra il prezzo attuale; una chiusura giornaliera sopra quel livello metterebbe in vista l'area R2 vicino a €24,14. La media mobile Hull (9 periodi) a €23,33 si colloca tra questi due livelli e potrebbe fungere da riferimento intermedio.
In caso di ritracciamenti, il punto pivot classico a €19,59 segna il supporto iniziale, seguito dalla media mobile semplice a 50 giorni vicino a €19,30. La perdita di quel supporto delle medie mobili potrebbe portare in focus la media mobile semplice a 100 giorni vicino a €19 e, se anche questa cedesse, il pivot S1 classico a €17,50 (TradingView, 18 maggio 2026).
Questa è un'analisi tecnica a scopo puramente informativo e non costituisce consulenza finanziaria o raccomandazione di acquisto o vendita di alcuno strumento.
Storico prezzo azioni Eni (2024–2026)
Il prezzo delle azioni ENI ha chiuso a circa €14,74 a fine maggio 2024, scambiando in una banda relativamente ristretta durante l'estate mentre i prezzi del petrolio rimanevano in range e il più ampio contesto fiscale italiano manteneva cauto l'appetito degli investitori. Il titolo è scivolato al ribasso verso fine anno, chiudendo il 2024 vicino a €13,10, mentre il Brent si indeboliva e il sentiment del settore energetico peggiorava nei mercati europei.
Il 2025 si è aperto a €13,50 e ha trascorso gran parte della prima metà oscillando tra circa €13 e €14,50, con il movimento principale arrivato a inizio aprile. Un'ampia svendita azionaria globale legata all'annuncio di tariffe statunitensi radicali ha trascinato ENI a un minimo biennale di €11,28 il 9 aprile 2025; le azioni erano risalite a circa €14,34 entro il 2 aprile, per poi scendere sotto quel livello nella successiva debacle. Da lì, il titolo si è ricostruito costantemente durante l'estate e l'autunno, raggiungendo un massimo 2025 di €16,61 a novembre, prima di chiudere l'anno vicino a €16,18 – un guadagno di circa il 23% dall'apertura di gennaio.
Il 2026 ha portato movimenti di prezzo più ampi. Le azioni hanno aperto a €16,44 a gennaio e sono salite bruscamente, raggiungendo un massimo di periodo di €24,85 il 7 aprile 2026, prima di ripiegare verso l'area €22–€23 a inizio maggio in mezzo alla volatilità dei mercati del greggio.
ENI ha chiuso a €23,94 il 18 maggio 2026, in rialzo di circa il 45,6% da inizio anno e di circa l'82,5% anno su anno.
I risultati passati non sono un indicatore affidabile dei risultati futuri. I prezzi delle azioni sono indicativi e possono differire dai prezzi di mercato in tempo reale.
Eni (ENI): view degli analisti Capital.com
La performance del prezzo di Eni nell'ultimo anno riflette le forze contrastanti che modellano una grande società energetica integrata in un ambiente di materie prime volatile. Il quasi raddoppio del prezzo delle azioni da maggio 2025 – da circa €13,12 a €23,94 – coincide con un forte rally del Brent, il programma di buyback ampliato di Eni fino a €4 miliardi e la crescita della produzione upstream del 9% anno su anno nel Q1 2026. Questi fattori hanno sostenuto una view più costruttiva sul titolo. Tuttavia, la stessa sensibilità al prezzo del petrolio che ha sollevato ENI in salita rappresenta un rischio significativo bidirezionale. Un'inversione del greggio, guidata da una domanda globale più debole, dall'aumento dell'offerta OPEC+ o da un più ampio movimento risk-off, potrebbe esercitare pressione su ricavi e utili, come ha illustrato il mancato raggiungimento degli utili del Q1 2026.
La strategia di transizione energetica in corso di Eni e la base di asset diversificata, che spazia da GNL, rinnovabili ed esplorazione upstream, potrebbero offrire una certa protezione dalle oscillazioni pure del prezzo del petrolio. Anche la sua politica di remunerazione degli azionisti aggiunge uno strato di supporto fondamentale. Detto ciò, l'esposizione geopolitica nelle principali regioni produttive e l'incertezza strutturale sulla domanda di idrocarburi a lungo termine rimangono rischi che potrebbero pesare sul sentiment, anche quando i fondamentali a breve termine appaiono costruttivi.
Sentiment dei clienti Capital.com sui CFD Eni
Al 18 maggio 2026, il posizionamento dei clienti Capital.com nei CFD Eni è del 93,4% acquirenti contro il 6,6% venditori, mettendo gli acquirenti in vantaggio di 86,8 punti percentuali e indicando un forte bias long tra le posizioni clienti aperte. Questa istantanea riflette le posizioni aperte su Capital.com al momento della scrittura e può cambiare rapidamente con l'evolversi delle condizioni di mercato.
Riepilogo – Eni 2026
- ENI scambia a €24 alle 11:32 UTC del 18 maggio 2026, in rialzo di circa il 45,6% da inizio anno e di circa l'82,5% anno su anno.
- Gli indicatori tecnici propendono per una view costruttiva: l'indice di forza relativa a 14 giorni segna 64,66, l'indice direzionale medio a 31,15 segnala un trend consolidato e il prezzo si mantiene sopra tutte le medie mobili chiave.
- I principali driver di prezzo includono i movimenti del Brent, il programma di buyback da €4 miliardi di Eni e un aumento del 9% anno su anno della produzione upstream riportato nel Q1 2026.
- Gli azionisti di Eni hanno rieletto l'AD Claudio Descalzi per un quinto mandato record durante l'AGM del 6 maggio 2026, garantendo continuità di leadership insieme al buyback ampliato.
I risultati passati non sono un indicatore affidabile dei risultati futuri.
FAQ
Chi possiede la maggior parte delle azioni Eni S.p.A.?
Il maggiore azionista di Eni S.p.A. è lo Stato italiano, attraverso una combinazione di partecipazioni dirette e indirette. Secondo la struttura azionaria di Eni, le partecipazioni pubbliche rappresentavano il 31,835% del capitale sociale della società al 18 marzo 2026. Separatamente, il Ministero dell'Economia e delle Finanze italiano deteneva il 2,166% direttamente e un altro 30,918% indirettamente tramite Cassa Depositi e Prestiti, secondo le comunicazioni azionarie di aprile 2026. Le restanti azioni sono principalmente detenute da investitori istituzionali e retail.
Qual è la previsione del prezzo delle azioni Eni S.p.A. a cinque anni?
L'articolo si concentra sulle prospettive a 12 mesi di terze parti piuttosto che sulle previsioni a cinque anni per le azioni ENI, poiché le previsioni a lungo termine possono essere meno affidabili e dipendono da ipotesi che potrebbero cambiare. A metà maggio 2026, i target consensuali a 12 mesi per le azioni quotate a Milano di Eni si attestavano vicino a €25,33, con stime più alte che raggiungevano €30. Nell'arco di cinque anni, il prezzo delle azioni Eni potrebbe essere influenzato dal Brent, dai livelli di produzione, dai ritorni agli azionisti, dai rischi geopolitici, dalla spesa per la transizione energetica e dalle più ampie condizioni del mercato azionario.
Eni S.p.A. è un buon titolo da acquistare?
Se Eni S.p.A. sia un buon titolo da acquistare dipende dagli obiettivi individuali del trader, dalla tolleranza al rischio e dalla view di mercato. L'articolo evidenzia diversi fattori di supporto, tra cui il programma di buyback da €4 miliardi di Eni, la crescita della produzione upstream del Q1 2026 e l'innalzamento della guidance sul cash flow. Tuttavia, il titolo rimane sensibile al Brent, agli sviluppi geopolitici e alla domanda a lungo termine di idrocarburi. I target e i rating degli analisti possono fornire contesto, ma non dovrebbero essere trattati come consulenza d'investimento o garanzia di performance futura.
Dovrei investire nelle azioni Eni S.p.A.?
Le azioni Eni S.p.A. potrebbero muoversi in entrambe le direzioni. I potenziali driver al rialzo includono prezzi del greggio più elevati, generazione di cassa più forte, crescita della produzione, buyback e revisioni positive degli analisti. I potenziali driver al ribasso includono una domanda globale di petrolio più debole, aumento dell'offerta, prezzi del Brent più bassi, interruzioni geopolitiche, pressione sugli utili o un più ampio movimento risk-off nei mercati azionari. Gli indicatori tecnici nell'articolo mostravano un quadro costruttivo nel breve termine al 18 maggio 2026, ma i segnali tecnici possono cambiare rapidamente e non prevedono la performance futura.
Solo tu puoi decidere se investire nelle azioni Eni S.p.A. sia appropriato per le tue circostanze. L'articolo presenta la recente performance del prezzo, i target degli analisti, gli aggiornamenti sugli utili, gli indicatori tecnici e i rischi chiave per aiutare i lettori a valutare il titolo in modo più ampio. Non fornisce una raccomandazione di acquisto, mantenimento o vendita. Prima di prendere qualsiasi decisione, considera i tuoi obiettivi finanziari, la tolleranza al rischio, l'orizzonte temporale e se comprendi i fattori che possono influenzare il prezzo delle azioni Eni.
Posso negoziare CFD Eni S.p.A. su Capital.com?
Sì, puoi negoziare CFD Eni su Capital.com. Il trading di CFD su azioni ti consente di speculare sui movimenti di prezzo senza possedere l'asset sottostante e di assumere posizioni long o short. Tuttavia, i contratti per differenza (CFD) sono negoziati a margine e la leva amplifica sia i profitti che le perdite. Dovresti assicurarti di comprendere come funziona il trading di CFD, valutare la tua tolleranza al rischio e riconoscere che le perdite possono verificarsi rapidamente.